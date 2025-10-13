वनडे की सबसे बड़ी हार झेलने पर टूटा हरमनप्रीत का दिल, बोलीं- इस वजह से भारत के हाथों से फिसला मैच

भारतीय टीम आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप में 330 रन बनाने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया से हार गई। ऑस्ट्रेलिया ने तीन विकेट से रिकॉर्ड जीत दर्ज की। जानिए, कप्तान हरमनप्रीत कौर ने सबसे बड़ी हार झेलने पर क्या कुछ कहा?

हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम रविवार को 330 रन बनाने के बावजूद तीन विकेट से हार गई। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में 331 रनों का लक्ष्य 49 ओवर में सात विकेट के नुकसान पर हासिल किया। यह महिला वनडे इतिहास में चेज किया गया सबसे बड़ा लक्ष्य है। ऑस्ट्रेलिया के लिए लक्ष्य को एलिसा हीली की पारी ने आसान बनाया। उन्होंने 107 गेंदों में 142 रन बनाए, जिसमें 21 चौके और तीन छक्के शामिल हैं। वनडे की सबसे बड़ी हार झेलने पर कप्तान हरमनप्रीत का दिल टूट गया है। उन्होंने बताया कि भारत के हाथों से मैच कहां फिसला? भारत ने स्मृति मंधाना (80) और प्रतिका रावल (75) की पारियों के दम पर रिकॉर्ड स्कोर बनाया था। दोनों ने 155 रनों की साझेदारी की। एक समय भारतीय टीम 350 के पार जाते हुए नजर आ रही थी लेकिन आखिरी छह विकेट 36 रन के भीतर गिर गए, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा।

हरमनप्रीत ने मैच के बाद कहा, ''ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिस तरह से हमने शुरुआत की, हमें 30-40 रन और बनाने चाहिए थे। आखिरी 6-7 ओवरों में हम लगातार विकेट गंवाते रहे। यह बल्लेबाजी के लिए अच्छी पिच थी और हम इसका फायदा नहीं उठा पाए। आखिरी छह ओवरों में हमारी बल्लेबाजी कमजोर रही और वहीं से मैच फिसल गया। सलामी बल्लेबाज हमें अच्छी शुरुआत दे रही हैं और यही कारण है कि हम बड़े स्कोर बना पा रहे हैं। हमने अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन मुझे लगता है कि आखिरी 5 ओवरों में हमें काफी नुकसान हुआ। पिछले तीन मैचों में हम मिडिल ओवर्स में रन नहीं बना पाए थे। हालांकि, ऑस्ट्रेलिया मैच में निचले क्रम ने जिम्मेदारी ली। मुझे लगता है कि पहले 40 ओवर वाकई अच्छे थे और आखिरी 10 ओवरों में हम उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए।'' लगातार दो हार ने भारत की सेमीफाइनल की राह मुश्किल कर दी है। भारत को अब इंग्लैंड , न्यूजीलैंड और बांग्लादेश से भिड़ना है।