पाकिस्तान को रौंदने के बाद भी टीम में होंगे बदलाव, हरमनप्रीत कौर ने दिया हिंट; लगातार जीत से हैं खुश
कप्तान हरमनप्रीत कौर ने क्रांति गौड़ के प्रदर्शन की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि वह जीत से खुश हैं और भारत लौटने पर इसे बरकरार रखना चाहेंगे। हरमनप्रीत ने हिंट दिया है कि भारत आगे के मैचों में सही संयोजन पर काम करेगा।
भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने रविवार को आईसीसी महिला वनडे विश्व कप मुकाबले में पाकिस्तान को 88 रन से हराने के बाद खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि टूर्नामेंट में आगे भी इसी जीत की लय को जारी रखना चाहेंगे। वहीं कप्तान ने ये भी हिंट दिया है कि भारत आने पर टीम में बदलाव होने की उम्मीद है। भारतीय महिलाओं ने टूर्नामेंट में अपनी दूसरी जीत हासिल की और वनडे में पाकिस्तान के खिलाफ 12वें मुकाबले में जीत दर्ज कर शत प्रतिशत रिकॉर्ड कायम रखा। विश्व कप में यह पाकिस्तान के खिलाफ उसकी पांचवीं जीत है।
भारत ने टूर्नामेंट के पहले मैच में श्रीलंका को हराया था जबकि पाकिस्तान की यह दूसरी हार है।भारतीय टीम हरलीन देओल की 46 रन की पारी और अंत में रिचा घोष के नाबाद 35 रन से 50 ओवर में 247 रन के सम्मानजनक स्कोर पर सिमट गई। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तानी टीम सलामी बल्लेबाज सिदरा अमीन की 81 रन की जुझारू पारी के बावजूद 43 ओवर में 159 रन पर ढेर हो गई।
हरमनप्रीत कौर ने मैच के बाद कहा, ‘‘जीत से बहुत खुश हूं। यह एक अहम जीत थी। हमारी गेंदबाजी शानदार रही और क्रांति गौड़ ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। रेणुका शर्मा ने भी उनका अच्छा साथ दिया। ’’ उन्होंने कहा, ‘‘हमने कई मौके बनाए, कुछ कैच छोड़े भी, लेकिन जीत से खुशी मिली। ’’
पिच के बारे में हरमनप्रीत ने कहा, ‘‘बल्लेबाजी करना आसान नहीं था। हमारा लक्ष्य था लंबी साझेदारी निभाना और ज्यादा से ज्यादा रन बनाना। बारिश की वजह से पिच थोड़ी धीमी थी। ’’ उन्होंने कहा, ‘‘हमने सोचा विकेट बचाए रखें फिर अंत में रिचा ने हमें 30 अहम रन दिए। फिलहाल जीत से बहुत संतुष्ट हूं। जब हम भारत लौटेंगे तो इस लय को बनाए रखना चाहेंगे। हमें वहां की पिचों का अंदाजा है और उम्मीद है कि सही संयोजन पर काम कर पाएंगे। ’’ भारतीय गेंदबाज क्रांति गौड़ को ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुना गया जिन्होंने 20 रन देकर तीन विकेट झटके।दीप्ति शर्मा को तीन जबकि स्नेह राणा को दो विकेट मिले।