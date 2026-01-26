Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Harmanpreet Kaur first reaction after receiving the Padma Shri award before me my parents got to know About This
पद्म श्री मिलने पर हरमनप्रीत कौर का आया पहला रिएक्शन, मुझसे पहले मेरे माता-पिता को…

पद्म श्री मिलने पर हरमनप्रीत कौर का आया पहला रिएक्शन, मुझसे पहले मेरे माता-पिता को…

संक्षेप:

हरमनप्रीत कौर ने पद्म श्री मिलने पर कहा कि मेरे पापा को प्रेसिडेंट हाउस से कॉल आया। इस साल, मुझे पद्म श्री अवॉर्ड मिलने वाला है। मुझे लगता है कि यह मेरे लिए बहुत बड़ा पल है।

Jan 26, 2026 01:00 pm ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

भारत को 2025 में पहले वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीताने वाली कप्तान हरमनप्रीत कौर को पद्म श्री से सम्मानित किया जाएगा। पद्म श्री से सम्मानित खिलाड़ियों की लिस्ट रविवार, 25 जनवरी को जारी हुई। इस लिस्ट में हरमनप्रीत कौर के अलावा पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का नाम भी शामिल है। रोहित शर्मा की अगुवाई में भारत ने 2024 में टी20 वर्ल्ड कप और 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। हरमनप्रीत कौर ने पद्म श्री सम्मान के लिए आभार जताया और कहा कि यह उनके लिए बहुत बड़ा पल है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:जसप्रीत बुमराह ने आलोचकों को दिया तगड़ा जवाब, बोले- मुझे 6 महीने का टाइम दिया था

हरमनप्रीत ने मुंबई इंडियंस के एक वीडियो में कहा, "मेरे पापा को प्रेसिडेंट हाउस से कॉल आया। इस साल, मुझे पद्म श्री अवॉर्ड मिलने वाला है। मुझे लगता है कि यह मेरे लिए बहुत बड़ा पल है। और मैं खुश हूं कि, आप जानते हैं, मुझसे पहले मेरे माता-पिता को यह पता चला।"

हरमनप्रीत कौर ने रोहित शर्मा को बधाई भी दी और उनकी कड़ी मेहनत की तारीफ करते हुए कहा कि यह उनके लिए एक बहुत बड़ा पल है।

"रोहित को भी बहुत-बहुत बधाई। हमने देखा है कि वह कितनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि यह उनके लिए एक बहुत बड़ा पल है। जिस पल से मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया, मैं वर्ल्ड कप और अर्जुन अवॉर्ड और फिर पद्म श्री अवॉर्ड जीतने का सपना देख रही थी, यह मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है।"

ये भी पढ़ें:जब आप टीम से बाहर होते हैं…; साल बाद टीम में वापसी करने पर छलका बिश्नोई का दर्द

साल 2026 के लिए, राष्ट्रपति ने नीचे दी गई सूची के अनुसार, दो युगल मामलों (एक युगल मामले में, अवॉर्ड को एक गिना जाता है) सहित 131 पद्म पुरस्कारों को प्रदान करने की मंजूरी दी है। इस सूची में पांच पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री पुरस्कार शामिल हैं।

खिलाड़ियों के लिए पद्म पुरस्कार 2026 की पूरी सूची:

पद्म भूषण - विजय अमृतराज।

पद्म श्री - बलदेव सिंह, भगवानदास रायकवार, के पजानिवेल, प्रवीण कुमार, रोहित शर्मा, हरमनप्रीत कौर, सविता पुनिया, व्लादिमीर मेस्टविरिश्विली।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
Harmanpreet Kaur Rohit Sharma
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |