पद्म श्री मिलने पर हरमनप्रीत कौर का आया पहला रिएक्शन, मुझसे पहले मेरे माता-पिता को…

संक्षेप: हरमनप्रीत कौर ने पद्म श्री मिलने पर कहा कि मेरे पापा को प्रेसिडेंट हाउस से कॉल आया। इस साल, मुझे पद्म श्री अवॉर्ड मिलने वाला है। मुझे लगता है कि यह मेरे लिए बहुत बड़ा पल है।

भारत को 2025 में पहले वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीताने वाली कप्तान हरमनप्रीत कौर को पद्म श्री से सम्मानित किया जाएगा। पद्म श्री से सम्मानित खिलाड़ियों की लिस्ट रविवार, 25 जनवरी को जारी हुई। इस लिस्ट में हरमनप्रीत कौर के अलावा पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का नाम भी शामिल है। रोहित शर्मा की अगुवाई में भारत ने 2024 में टी20 वर्ल्ड कप और 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। हरमनप्रीत कौर ने पद्म श्री सम्मान के लिए आभार जताया और कहा कि यह उनके लिए बहुत बड़ा पल है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

हरमनप्रीत ने मुंबई इंडियंस के एक वीडियो में कहा, "मेरे पापा को प्रेसिडेंट हाउस से कॉल आया। इस साल, मुझे पद्म श्री अवॉर्ड मिलने वाला है। मुझे लगता है कि यह मेरे लिए बहुत बड़ा पल है। और मैं खुश हूं कि, आप जानते हैं, मुझसे पहले मेरे माता-पिता को यह पता चला।"

हरमनप्रीत कौर ने रोहित शर्मा को बधाई भी दी और उनकी कड़ी मेहनत की तारीफ करते हुए कहा कि यह उनके लिए एक बहुत बड़ा पल है।

"रोहित को भी बहुत-बहुत बधाई। हमने देखा है कि वह कितनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि यह उनके लिए एक बहुत बड़ा पल है। जिस पल से मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया, मैं वर्ल्ड कप और अर्जुन अवॉर्ड और फिर पद्म श्री अवॉर्ड जीतने का सपना देख रही थी, यह मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है।"

साल 2026 के लिए, राष्ट्रपति ने नीचे दी गई सूची के अनुसार, दो युगल मामलों (एक युगल मामले में, अवॉर्ड को एक गिना जाता है) सहित 131 पद्म पुरस्कारों को प्रदान करने की मंजूरी दी है। इस सूची में पांच पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री पुरस्कार शामिल हैं।

खिलाड़ियों के लिए पद्म पुरस्कार 2026 की पूरी सूची:

पद्म भूषण - विजय अमृतराज।