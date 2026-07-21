हरमनप्रीत कौर से अब नहीं संभल रही कप्तानी, पूर्व दिग्गज ने की स्प्लिट कैप्टेंसी की मांग
पूर्व कप्तान डायना एडुल्जी ने एक बार फिर से वही बात दोहराई है कि भारत की महिला राष्ट्रीय टीम के लिए विभाजित कप्तानी प्रणाली इस समय होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि हरमनप्रीत के लिए यह कठिन हो रहा है।
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान डायना एडुल्जी ने हाल ही में एक बयान दिया था कि हरमनप्रीत कौर की बजाय स्मृति मंधाना को अब भारतीय टीम का कप्तान बना देना चाहिए। एडुल्जी ने ही अपनी बात पर कायम रहते हुए एक बार फिर से इस बात की दलील दी है कि भारतीय टीम में स्पिलट कैप्टेंसी सिस्टम लागू हो जाना चाहिए, क्योंकि मौजूदा कप्तान हरमनप्रीत कौर के लिए कप्तानी संभालना कठिन हो रहा है और इससे उनके निजी प्रदर्शन पर भी प्रभाव पड़ रहा है।
एडुल्जी ने कहा कि हाल ही में ICC महिला T20 विश्व कप के ग्रुप चरण में भारत के बाहर होने के बाद कहा था कि सफेद गेंद वाले क्रिकेट में हरमनप्रीत कौर की कप्तानी से आगे बढ़ने का समय आ गया है। एडुल्जी ने सोमवार को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में महारानी ट्रॉफी केएससीए टी20 ट्रॉफी लॉन्च सेरेमनी में कहा, “अब आगे बढ़ने का समय है, कम से कम कप्तानी के मामले में। हम स्मृति (मंधना) को इतने लंबे समय तक इंतजार नहीं करा सकते। हम स्मृति से कम से कम T20 फॉर्मेट में और शायद 50-ओवर में भी लीड करने के लिए कह सकते हैं। हरमनप्रीत टेस्ट में जारी रह सकती हैं। हमारे पास तीन अलग-अलग कोच भी हो सकते हैं; हमें तीनों फॉर्मेट के लिए एक कोच की जरूरत नहीं है।”
हरमनप्रीत को मुश्किल हो रही है- एडुल्जी
एडुल्जी ने आगे कहा, “मुझे लगता है कि हरमनप्रीत को मुश्किल हो रही है। उसका खेल प्रभावित हो रहा है, इसलिए उसे बैटर के तौर पर पूरी आजादी देनी चाहिए। वह एक बेहतरीन ऑलराउंडर थीं, लेकिन फिर उसने खुद को सिर्फ बैटिंग तक ही सीमित कर लिया। हालांकि, अब हम देख रहे हैं कि उसकी बैटिंग पर भी असर पड़ रहा है। बहुत समय हो गया है; हमारे पास नए आइडिया नहीं हैं।”
एशियन गेम्स के लिए भी कप्तान हैं हरमनप्रीत कौर
भले ही भारतीय महिला क्रिकेट टीम हाल ही समाप्त हुए वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में नहीं पहुंच पाई, लेकिन फिर भी सिलेक्टर्स ने हरमनप्रीत पर भरोसा जताया है और उन्हें एशियन गेम्स 2026 के लिए भारत की महिला टीम का कप्तान चुना है। टूर्नामेंट में भारत के खराब प्रदर्शन के बाद कहा जा रहा था कि शायद सिलेक्टर्स स्मृति मंधाना को कम से कम टी20 फॉर्मेट में आगे कप्तान के रूप में देख सकते हैं, लेकिन चयनकर्ता अभी भी हरमन से आगे बढ़ने की नहीं सोच रहे हैं।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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