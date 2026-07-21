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हरमनप्रीत कौर से अब नहीं संभल रही कप्तानी, पूर्व दिग्गज ने की स्प्लिट कैप्टेंसी की मांग

By Vikash Gaur
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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पूर्व कप्तान डायना एडुल्जी ने एक बार फिर से वही बात दोहराई है कि भारत की महिला राष्ट्रीय टीम के लिए विभाजित कप्तानी प्रणाली इस समय होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि हरमनप्रीत के लिए यह कठिन हो रहा है।

हरमनप्रीत कौर से अब नहीं संभल रही कप्तानी, पूर्व दिग्गज ने की स्प्लिट कैप्टेंसी की मांग

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान डायना एडुल्जी ने हाल ही में एक बयान दिया था कि हरमनप्रीत कौर की बजाय स्मृति मंधाना को अब भारतीय टीम का कप्तान बना देना चाहिए। एडुल्जी ने ही अपनी बात पर कायम रहते हुए एक बार फिर से इस बात की दलील दी है कि भारतीय टीम में स्पिलट कैप्टेंसी सिस्टम लागू हो जाना चाहिए, क्योंकि मौजूदा कप्तान हरमनप्रीत कौर के लिए कप्तानी संभालना कठिन हो रहा है और इससे उनके निजी प्रदर्शन पर भी प्रभाव पड़ रहा है।

एडुल्जी ने कहा कि हाल ही में ICC महिला T20 विश्व कप के ग्रुप चरण में भारत के बाहर होने के बाद कहा था कि सफेद गेंद वाले क्रिकेट में हरमनप्रीत कौर की कप्तानी से आगे बढ़ने का समय आ गया है। एडुल्जी ने सोमवार को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में महारानी ट्रॉफी केएससीए टी20 ट्रॉफी लॉन्च सेरेमनी में कहा, “अब आगे बढ़ने का समय है, कम से कम कप्तानी के मामले में। हम स्मृति (मंधना) को इतने लंबे समय तक इंतजार नहीं करा सकते। हम स्मृति से कम से कम T20 फॉर्मेट में और शायद 50-ओवर में भी लीड करने के लिए कह सकते हैं। हरमनप्रीत टेस्ट में जारी रह सकती हैं। हमारे पास तीन अलग-अलग कोच भी हो सकते हैं; हमें तीनों फॉर्मेट के लिए एक कोच की जरूरत नहीं है।”

हरमनप्रीत को मुश्किल हो रही है- एडुल्जी

एडुल्जी ने आगे कहा, “मुझे लगता है कि हरमनप्रीत को मुश्किल हो रही है। उसका खेल प्रभावित हो रहा है, इसलिए उसे बैटर के तौर पर पूरी आजादी देनी चाहिए। वह एक बेहतरीन ऑलराउंडर थीं, लेकिन फिर उसने खुद को सिर्फ बैटिंग तक ही सीमित कर लिया। हालांकि, अब हम देख रहे हैं कि उसकी बैटिंग पर भी असर पड़ रहा है। बहुत समय हो गया है; हमारे पास नए आइडिया नहीं हैं।”

एशियन गेम्स के लिए भी कप्तान हैं हरमनप्रीत कौर

भले ही भारतीय महिला क्रिकेट टीम हाल ही समाप्त हुए वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में नहीं पहुंच पाई, लेकिन फिर भी सिलेक्टर्स ने हरमनप्रीत पर भरोसा जताया है और उन्हें एशियन गेम्स 2026 के लिए भारत की महिला टीम का कप्तान चुना है। टूर्नामेंट में भारत के खराब प्रदर्शन के बाद कहा जा रहा था कि शायद सिलेक्टर्स स्मृति मंधाना को कम से कम टी20 फॉर्मेट में आगे कप्तान के रूप में देख सकते हैं, लेकिन चयनकर्ता अभी भी हरमन से आगे बढ़ने की नहीं सोच रहे हैं।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


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मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


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