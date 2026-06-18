शेफाली और स्मृति के प्रदर्शन से गदगद हुईं कप्तान कौर, कहा- अब तक हमने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन किया
महिला टी-20 विश्व कप के अपने दूसरे मैच में नीदरलैंड के खिलाफ मिली 95 रनों की शानदार जीत के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना की जमकर तारीफ की। उन्होंने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में पढ़िए।
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने बुधवार को लीड्स में महिला टी20 विश्व कप के दूसरे मैच में नीदरलैंड पर मिली जीत के बाद स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा की तारीफों के पुल बांधें। 'प्लेयर ऑफ द मैच' मंधाना (74 रन) की शानदार बल्लेबाजी, शेफाली (55 रन, 20 रन देकर तीन विकेट) के हरफनमौला प्रदर्शन और गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन से भारत ने नीदरलैंड को 95 रन से शिकस्त दी। यह महिला टी20 विश्व कप में टीम की सबसे बड़ी जीत भी है। इस जीत से भारत ग्रुप ए में शीर्ष पर पहुंच गया।
शेफाली और स्मृति ने मुश्किल विकेट पर अच्छी बैटिंग की
हरमनप्रीत कौर ने मैच के बाद कहा, ''हमने बल्लेबाजी में काफी अच्छा प्रदर्शन किया। विकेट बल्लेबाजी के लिए इतना अच्छा नहीं था लेकिन जिस तरह से शेफाली और स्मृति ने बल्लेबाजी की और हमें मंच प्रदान किया वो काफी शानदार था। ‘’ शेफाली के प्रदर्शन पर उन्होंने कहा, ''जब भी टीम को जरूरत होती है शेफाली हमेशा गेंदबाजी के लिए तैयार रहती है। वह हमें विकेट दिलाती रहती है, मुझे भरोसा है कि वह भविष्य में एक अच्छी ऑलराउंडर साबित होंगी। ''
श्रेयंका पाटिल की चोट पर कप्तान के पास अपडेट नहीं
श्रेयंका पाटिल एक गेंद ही डाल सकीं थी कि टखना मुड़ने के कारण वह आगे गेंदबाजी नहीं कर सकीं। हरमनप्रीत ने कहा, ''श्रेयंका को लेकर मेरे पास अभी ताज़ा अपडेट नहीं है। ‘’
उम्मीदों के मुताबिक अब तक मिला है परिणाम
कप्तान कौर ने कहा, ''हमने जैसा पहले दोनों मुकाबलों के बारे में सोचा था हमें उसके अनुकूल ही परिणाम मिले हैं और हम आगे इसे जारी रखना चाहेंगे। ''
नीदरलैंड की कप्तान ने कहा भारत के साथ खेलना हमेशा खास
वहीं, नीदरलैंड की कप्तान बाबेटे डि लीडे ने कहा, ''भारत ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। हमने गेंदबाजी में अच्छी वापसी की और उन्हें 209 रन पर रोका। इस सपाट विकेट पर हमारे पास मौका था लेकिन हम भुना नहीं पाए। हम क्षेत्ररक्षण में और बेहतर कर सकते थे और गेंदबाजी में भी हमने काफी अतिरिक्त गेंदें डालीं, इन सब पर हमें काम करना होगा। भारत ने अच्छी गेंदबाजी की। यह हमारे लिए अच्छा सबक था। भारत के खिलाफ खेलना हमेशा खास होता है। ‘’
अब भारत के सामने हैं मुश्किल मैच
बता दें कि भारत ने अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रनों से हराया था उसके बाद अब नीदरलैंड को 95 रनों से शिकस्त दी है। हालांकि, भारत के ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका जैसी मजबूत टीमें भी हैं, जिनसे अब भारतीय टीम का मुकाबला होगा। दूसरे शब्दों में कहें कि यहीं से भारत के असली मुकाबले शुरू होंगे।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।