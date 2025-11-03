Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Harmanpreet Kaur called this decision the turning point of IND vs SA Final Says I thought I have to go with gut feeling
हरमनप्रीत कौर ने इस फैसले को करार दिया फाइनल का टर्निंग पॉइंट, बोलीं- मैंने अपने दिल की आवाज सुनी

हरमनप्रीत कौर ने इस फैसले को करार दिया फाइनल का टर्निंग पॉइंट, बोलीं- मैंने अपने दिल की आवाज सुनी

संक्षेप: भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 का खिताब अपने नाम किया। यह भारतीय महिला टीम की पहली आईसीसी ट्रॉफी है। जानिए, भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने क्या कुछ कहा?

Mon, 3 Nov 2025 02:32 AMMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली भारतीय टीम ने इतिहास रच डाला है। भारत ने रविवार को नवी मुंबई में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से शिकस्त देकर आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 जीता भारतीय महिला टीम ने पहली बार आईसीसी ट्रॉफी जीती है।। भारत ने 298/7 का स्कोर बनाने के बाद दक्षिण अफ्रीका को 45.3 ओवर में 246 रनों पर समेटा। दीप्ति शर्मा ने पंजा खोला। उन्होंने 39 रन देकर पांच विकेट चटकाए। हालांकि, कप्तान हरमनप्रीत ने 21 वर्षीय शेफाली वर्मा से गेंदबाजी कराने के फैसले को फाइनल मैच का टर्निंग पॉइंट करार दिया। खिताबी मुकाबले में 78 गेंदों में 87 रनों की शानदार पारी खेलने वाली ओपनर शेफाली ने सात ओवर गेंदबाजी की। उन्होंने सुने लुस (25) और मारिजेन कप्प (4) के अहम विकेट चटकाए। शेफाली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

'मैंने अपने दिल की आवाज सुनी'

हरमनप्रीत ने फाइनल के बाद कहा, ''मैं दर्शकों की बहुत आभारी हूं। वे पूरे टूर्नामेंट में शानदार रहे। उतार-चढ़ावों में हमारा साथ देने के लिए शुक्रिया। और मेरे पिताजी का विशेष धन्यवाद। हमारे चयनकर्ताओं का और घर पर सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया। तीन हार के बाद भी हमें विश्वास था कि इस टीम में कुछ खास है जिसमें हालात बदलने का माद्दा है। टीम सकारात्मक रही और दिन-रात अपना सब कुछ झोंक दिया। यह टीम वाकई इस मुकाम की हकदार है। लौरा वोल्वार्ड्ट (101) और सुने लुस वाकई शानदार बल्लेबाजी कर रही थीं। मैंने शेफाली को फील्ड में खड़ा देखा, और जिस तरह से उसने बल्लेबाजी की, मुझे पता था कि आज उसका दिन है। मेरे दिल ने कहा कि उसे एक ओवर देना चाहिए। मैंने अपने दिल की आवाज सुनी। मैंने उससे पूछा कि क्या वह तैयार है और उसने तुरंत हां बोला और वही हमारे लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ।

ये भी पढ़ें:तो शेफाली को लेकर ये था भगवान का प्लान, फाइनल के बाद जुबां पर आई दिल की बात

‘पता था इतना स्कोर कठिन होगा’

कप्तान ने कहा, ''जब शेफाली पहली बार टीम में शामिल हुई थी तो हमने उससे कहा था कि तुम्हें दो या तीन ओवर गेंदबाजी करनी पड़ सकती है। उसने कहा कि अगर मुझे गेंद मिलेगी तो मैं टीम के लिए दस ओवर भी गेंदबाजी करूंगी। वह बेहद कॉन्फिडेंट है। वह निडर, सकारात्मक और टीम के लिए हमेशा आगे आने के लिए तैयार रहती है। आज की पिच बहुत अलग थी। बारिश और परिस्थितियों ने इसे मुश्किल बना दिया था। हमें पता था कि फाइनल में 290 का स्कोर एक कठिन स्कोर होगा। फाइनल में हमेशा दबाव होचा है। दक्षिण अफ्रीका को भी श्रेय देना चाहिए। उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की लेकिन अंत में थोड़ा घबरा गए और हमने तभी मौके का फायदा उठाया। महत्वपूर्ण विकेट लिए और मैच का रुख अपनी ओर मोड़ दिया।''

ये भी पढ़ें:हमारी छोरियां कम नहीं! भारत का 52 साल का इंतजार खत्म, SA को हराकर बनीं चैंपियन

'यह एक नए अध्याय की शुरुआत है'

हरमनप्रीत ने आगे कहा, ''हर वर्ल्ड कप के बाद हम एक टीम के रूप में इस बारे में बात करते थे कि कैसे उस आखिरी लाइन को पार किया जाए। पिछले दो सालों में अमोल मजूमदार सर (हेड कोच) के अंडर हमने बहुत मेहनत की है। वह हमें याद दिलाते रहे कि यह टीम कुछ असाधारण करने में सक्षम है। सहयोगी स्टाफ और बीसीसीआई को को भी श्रेय जाता है। उन्होंने टीम में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किए। उन्हें इस टीम पर विश्वास था। और आज हम यहां उन सभी की वजह से खड़े हैं जो इस सफर का हिस्सा रहे। यह तो बस शुरुआत है। हम इस दीवार को तोड़ना चाहते थे और अब हमने यह कर दिखाया है। हमारा अगला लक्ष्य इसे आदत बनाए रखना है। हमारे पास चैंपियंस कप है और अगले साल एक और वर्ल्ड कप है। बड़े पल आ रहे हैं और हम बदिन-ब-दिन बेहतर होते रहना चाहते हैं। यह अंत नहीं है - यह एक नए अध्याय की शुरुआत है।''

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram
मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
Harmanpreet Kaur Shafali Verma India Vs South Africa अन्य..
लेटेस्ट IND vs AUS, Ind vs Aus Live Score, क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |