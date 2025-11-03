हरमनप्रीत कौर ने इस फैसले को करार दिया फाइनल का टर्निंग पॉइंट, बोलीं- मैंने अपने दिल की आवाज सुनी

संक्षेप: भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 का खिताब अपने नाम किया। यह भारतीय महिला टीम की पहली आईसीसी ट्रॉफी है। जानिए, भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने क्या कुछ कहा?

हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली भारतीय टीम ने इतिहास रच डाला है। भारत ने रविवार को नवी मुंबई में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से शिकस्त देकर आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 जीता भारतीय महिला टीम ने पहली बार आईसीसी ट्रॉफी जीती है।। भारत ने 298/7 का स्कोर बनाने के बाद दक्षिण अफ्रीका को 45.3 ओवर में 246 रनों पर समेटा। दीप्ति शर्मा ने पंजा खोला। उन्होंने 39 रन देकर पांच विकेट चटकाए। हालांकि, कप्तान हरमनप्रीत ने 21 वर्षीय शेफाली वर्मा से गेंदबाजी कराने के फैसले को फाइनल मैच का टर्निंग पॉइंट करार दिया। खिताबी मुकाबले में 78 गेंदों में 87 रनों की शानदार पारी खेलने वाली ओपनर शेफाली ने सात ओवर गेंदबाजी की। उन्होंने सुने लुस (25) और मारिजेन कप्प (4) के अहम विकेट चटकाए। शेफाली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

'मैंने अपने दिल की आवाज सुनी' हरमनप्रीत ने फाइनल के बाद कहा, ''मैं दर्शकों की बहुत आभारी हूं। वे पूरे टूर्नामेंट में शानदार रहे। उतार-चढ़ावों में हमारा साथ देने के लिए शुक्रिया। और मेरे पिताजी का विशेष धन्यवाद। हमारे चयनकर्ताओं का और घर पर सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया। तीन हार के बाद भी हमें विश्वास था कि इस टीम में कुछ खास है जिसमें हालात बदलने का माद्दा है। टीम सकारात्मक रही और दिन-रात अपना सब कुछ झोंक दिया। यह टीम वाकई इस मुकाम की हकदार है। लौरा वोल्वार्ड्ट (101) और सुने लुस वाकई शानदार बल्लेबाजी कर रही थीं। मैंने शेफाली को फील्ड में खड़ा देखा, और जिस तरह से उसने बल्लेबाजी की, मुझे पता था कि आज उसका दिन है। मेरे दिल ने कहा कि उसे एक ओवर देना चाहिए। मैंने अपने दिल की आवाज सुनी। मैंने उससे पूछा कि क्या वह तैयार है और उसने तुरंत हां बोला और वही हमारे लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ।

‘पता था इतना स्कोर कठिन होगा’ कप्तान ने कहा, ''जब शेफाली पहली बार टीम में शामिल हुई थी तो हमने उससे कहा था कि तुम्हें दो या तीन ओवर गेंदबाजी करनी पड़ सकती है। उसने कहा कि अगर मुझे गेंद मिलेगी तो मैं टीम के लिए दस ओवर भी गेंदबाजी करूंगी। वह बेहद कॉन्फिडेंट है। वह निडर, सकारात्मक और टीम के लिए हमेशा आगे आने के लिए तैयार रहती है। आज की पिच बहुत अलग थी। बारिश और परिस्थितियों ने इसे मुश्किल बना दिया था। हमें पता था कि फाइनल में 290 का स्कोर एक कठिन स्कोर होगा। फाइनल में हमेशा दबाव होचा है। दक्षिण अफ्रीका को भी श्रेय देना चाहिए। उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की लेकिन अंत में थोड़ा घबरा गए और हमने तभी मौके का फायदा उठाया। महत्वपूर्ण विकेट लिए और मैच का रुख अपनी ओर मोड़ दिया।''