Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Harmanpreet Kaur broke silence on handing over World Cup trophy to Mithali Raj Jhulan Goswami says We had decided
मिताली राज और झूलन गोस्वामी को वर्ल्ड कप ट्रॉफी थमाने पर हरमनप्रीत कौर ने तोड़ी चुप्पी, बोली- हमने तय किया था…

मिताली राज और झूलन गोस्वामी को वर्ल्ड कप ट्रॉफी थमाने पर हरमनप्रीत कौर ने तोड़ी चुप्पी, बोली- हमने तय किया था…

संक्षेप: खिताब जीतने के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर रिटायर हो चुके खिलाड़ियों को योगदान को नहीं भूली। मैदान पर उन्होंने मिताली राज, झूलन गोस्वामी और अंजुम चोपड़ा जैसी दिग्गज खिलाड़ियों को ट्रॉफी उठाने का सुनहरा मौका दिया, जिसका सपना वह अपने करियर के दौरान देखा करती थी।

Sat, 8 Nov 2025 08:46 AMLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

भारतीय वुमेंस क्रिकेट टीम ने 2 नवंबर की रात उस समय इतिहास रचा जब उन्होंने साउथ अफ्रीका को फाइनल में हराकर पहली बार आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब जीता। टीम इंडिया इससे पहले 2005 और 2017 में वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुंची थी, मगर दोनों ही बार टीम के हाथ निराशा लगी थी, मगर इस बार हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में टीम इंडिया ने ट्रॉफी जीतकर इतिहास रचा। खिताब जीतने के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर रिटायर हो चुके खिलाड़ियों को योगदान को नहीं भूली। मैदान पर उन्होंने मिताली राज, झूलन गोस्वामी और अंजुम चोपड़ा जैसी दिग्गज खिलाड़ियों को ट्रॉफी उठाने का सुनहरा मौका दिया, जिसका सपना वह अपने करियर के दौरान देखा करती थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:अफरीदी का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएंगे बुमराह, हासिल करेंगे बड़ी उपलब्धि

हरमनप्रीत ने आखिरकार इस पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि पूरी टीम सिर्फ उन खिलाड़ियों को सम्मान देना चाहती थी जो उनसे पहले आए और जिन्होंने तमाम मुश्किलों के बावजूद कड़ी मेहनत की।

आईसीसी रिव्यू में हरमनप्रीत कौर ने कहा, "पिछली बार 2022 में जब हम वर्ल्ड कप के बाद लौटे थे, तो हम सभी बहुत दुखी थे। हमें पता था कि यह झूलन दी और मिताली दी का आखिरी वर्ल्ड कप था। स्मृति और मैं बैठकर बातें कर रहे थे, हमें दुख था कि हम उनके लिए अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए।"

ये भी पढ़ें:ब्रिसबेन की बारिश फेरेगी उम्मीदों पर पानी? IND vs AUS 5वां टी20 पर छाए काले बादल

उन्होंने आगे कहा, “लेकिन हमने तय किया था कि भविष्य में जब भी हम ऐसा करेंगे, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि वे स्टेडियम में मौजूद रहें। हम उनके साथ उस पल को कैद करना चाहते हैं। सिर्फ वे ही नहीं, डायना (एडुल्जी) मैम भी लगातार मैसेज कर रही थीं। शुभांगी (कुलकर्णी) मैम, सुधा (शाह) मैम, जो मेरे डेब्यू के समय हमारी कोच थीं।”

हरमनप्रीत कौर ने साथ ही कहा, "वहां हर कोई मौजूद था। उनके साथ यह पल साझा करना हमारे लिए वाकई बहुत खास था। और जब भी हम सपने देखते और कल्पना करते, वे सचमुच हमारे साथ होते। उनके बिना हम इस पल की कल्पना भी नहीं कर सकते थे।"

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
Harmanpreet Kaur Womens Cricket World cup 2025
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |