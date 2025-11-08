मिताली राज और झूलन गोस्वामी को वर्ल्ड कप ट्रॉफी थमाने पर हरमनप्रीत कौर ने तोड़ी चुप्पी, बोली- हमने तय किया था…

संक्षेप: खिताब जीतने के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर रिटायर हो चुके खिलाड़ियों को योगदान को नहीं भूली। मैदान पर उन्होंने मिताली राज, झूलन गोस्वामी और अंजुम चोपड़ा जैसी दिग्गज खिलाड़ियों को ट्रॉफी उठाने का सुनहरा मौका दिया, जिसका सपना वह अपने करियर के दौरान देखा करती थी।

भारतीय वुमेंस क्रिकेट टीम ने 2 नवंबर की रात उस समय इतिहास रचा जब उन्होंने साउथ अफ्रीका को फाइनल में हराकर पहली बार आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब जीता। टीम इंडिया इससे पहले 2005 और 2017 में वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुंची थी, मगर दोनों ही बार टीम के हाथ निराशा लगी थी, मगर इस बार हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में टीम इंडिया ने ट्रॉफी जीतकर इतिहास रचा। खिताब जीतने के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर रिटायर हो चुके खिलाड़ियों को योगदान को नहीं भूली। मैदान पर उन्होंने मिताली राज, झूलन गोस्वामी और अंजुम चोपड़ा जैसी दिग्गज खिलाड़ियों को ट्रॉफी उठाने का सुनहरा मौका दिया, जिसका सपना वह अपने करियर के दौरान देखा करती थी।

हरमनप्रीत ने आखिरकार इस पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि पूरी टीम सिर्फ उन खिलाड़ियों को सम्मान देना चाहती थी जो उनसे पहले आए और जिन्होंने तमाम मुश्किलों के बावजूद कड़ी मेहनत की।

आईसीसी रिव्यू में हरमनप्रीत कौर ने कहा, "पिछली बार 2022 में जब हम वर्ल्ड कप के बाद लौटे थे, तो हम सभी बहुत दुखी थे। हमें पता था कि यह झूलन दी और मिताली दी का आखिरी वर्ल्ड कप था। स्मृति और मैं बैठकर बातें कर रहे थे, हमें दुख था कि हम उनके लिए अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए।"

उन्होंने आगे कहा, “लेकिन हमने तय किया था कि भविष्य में जब भी हम ऐसा करेंगे, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि वे स्टेडियम में मौजूद रहें। हम उनके साथ उस पल को कैद करना चाहते हैं। सिर्फ वे ही नहीं, डायना (एडुल्जी) मैम भी लगातार मैसेज कर रही थीं। शुभांगी (कुलकर्णी) मैम, सुधा (शाह) मैम, जो मेरे डेब्यू के समय हमारी कोच थीं।”