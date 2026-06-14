हरमनप्रीत कौर ने तोड़ा रोहित शर्मा का 'महारिकॉर्ड', सबसे ज्यादा टी-20 विश्व कप खेलने वाली भारतीय खिलाड़ी बनीं
भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने पाकिस्तान के खिलाफ मैदान पर उतरते ही रोहित शर्मा का महारिकॉर्ड तोड़ दिया है। वे भारत की ओर से सबसे ज्यादा टी-20 विश्व कप खेलने वाले क्रिकेट प्लेयर बन गई हैं।
भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने पाकिस्तान के खिलाफ मैदान पर उतरते ही रोहित शर्मा का महारिकॉर्ड तोड़ दिया है। वे भारत की ओर से सबसे ज्यादा टी-20 विश्व कप खेलने वाले क्रिकेट प्लेयर बन गई हैं। महिला और पुरुष सभी टीमों को मिलाकर कौर ने कुल 10 टी-20 वर्ल्ड कप में शिरकत की है। इससे पहले यह रिकॉर्ड भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और हमरनप्रीत कौर के नाम संयुक्त रूप से था, जिन्होंने 9-9 टी-20 विश्व कप में भाग लिया था।
हरमनप्रीत कौर ने साल 2009 के महिला टी-20 विश्व कप में हिस्सा लिया था, उसके बाद से जितने भी महिला टी-20 विश्व कप हुए हैं, उन सभी में कौर ने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया है। कौर ने साल 2009 में भारतीय टीम का हिस्सा बनने के बाद 2010, 2012, 2014 और 2016 के टी-20 विश्व कप में हिस्सा लिया। उन्होंने साल 2018 के टी-20 विश्व कप में भी शिरकत की। कौर ने साल 2020 के विश्व कप में भी अपनी भागीदारी निभाई। 2023 और 2024 में हुए महिला टी-20 विश्व कप में भी हरमनप्रीत कौर भारतीय टीम में रहीं। अब वे 2026 का भी विश्व कप खेल रही हैं और भारतीय टीम का नेतृत्व भी कर रही हैं।
हरमनप्रीत कौर के कुल टी-20 विश्व कप खेलने की संख्या
1. 2009
2. 2010
3. 2012
4. 2014
5. 2016
6. 2018
7.2020
8. 2023
9. 2024
10.2026
यानी हरमनप्रीत कौर ने कुल 10 टी-20 विश्व कप में हिस्सा लिया है।
रोहित शर्मा की बात की जाए तो उन्होंने भारत के लिए कुल 9 टी-20 विश्व कप खेले। रोहित शर्मा साल 2007 से टी-20 विश्व कप का हिस्सा रहे और उसके बाद से साल 2024 में जब तक संन्यास नहीं लिया, सभी टी-20 विश्व कप खेले। रोहित शर्मा ने साल 2007 के बाद 2009 और 2010 में भारतीय टीम की कप्तानी की। 2012 और 2014 के टी-20 विश्व कप में टीम इंडिया का हिस्सा रहे। 2016 में भी वे धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम में रहे। रोहित ने विराट कोहली की कप्तानी में साल 2021 का भी टी-20 विश्व कप खेला। इसके बाद रोहित शर्मा भारतीय टीम के कप्तान बने। बतौर कप्तान उन्होंने साल 2022 और 2024 का टी-20 विश्व कप खेला। 2024 में उन्होंने भारतीय टीम को चैंपियन भी बनाया।
रोहित शर्मा द्वारा खेले गए टी-20 विश्व की कुल संख्या
1. 2007
2. 2009
3. 2010
4. 2012
5. 2014
6. 2016
7. 2021
8. 2022
9. 2024 संन्यास
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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