हरमनप्रीत कौर बनीं दुनिया की सबसे सफल T20I कप्तान, तोड़ दिया ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज का घमंड
हरमनप्रीत कौर दुनिया की सबसे सफल टी20 इंटरनेशनल कैप्टन बन गई हैं। वुमेंस टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा मुकाबले हरमनप्रीत कौर ने बतौर कप्तान जीते हैं। ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज के नाम अब तक ये रिकॉर्ड था।
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वह दुनिया की सबसे सफल टी20 इंटरनेशनल कैप्टन बन गई हैं। वुमेंस टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा मुकाबले जीतने के मामले में हरमनप्रीत कौर ने विश्व रिकॉर्ड कायम कर दिया है। हरमनप्रीत कौर बतौर कप्तान ज्यादा टी20 इंटरनेशनल मैच जीतने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। इस मामले में उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज मेग लैनिंग को पीछे छोड़ दिया है। एक तरह से हरमनप्रीत कौर ने इस ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज का घमंड तोड़ दिया है।
अभी तक मेग लैनिंग वुमेंस टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा मुकाबले जीतने वाली कप्तान थीं, लेकिन अब ये तमगा हरमनप्रीत कौर के सिर सजेगा। हरमनप्रीत कौर ने श्रीलंका के खिलाफ जारी पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का जैसे ही तीसरा मुकाबला जीता, वैसे ही टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर कप्तान उनके मैच जीतने की संख्या 77 हो गई, जो कि मेग लैनिंग से एक मैच ज्यादा है। 100 मैचों में 76 मुकाबले मैग लेनिंग ने ऑस्ट्रेलिया को जिताए थे, लेकिन 130 मैचों में 77 मैच अब हरमनप्रीत कौर ने भारतीय क्रिकेट टीम को टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में जिता दिए हैं।
लिस्ट में तीसरे नंबर पर इंग्लैंड की हीथर नाइट का नाम शामिल है, जिनकी कप्तानी में इंग्लैंड ने 72 मुकाबले 96 मैचों में जीते हैं। चौथे नंबर पर इंग्लैंड की ही चार्लेट एडवर्ड्स हैं। उनकी कप्तानी में इंग्लैंड ने 93 में से 68 मुकाबले जीते हैं। इन आंकड़ों में सुपर ओवर में जीते हुए मैचों को भी शामिल किया गया है।
वुमेंस T20Is में कैप्टन के तौर पर सबसे ज्यादा जीत
77 - हरमनप्रीत कौर (130 मैच)
76 - मेग लैनिंग (100 मैच)
72 - हीथर नाइट (96 मैच)
68 - चार्लेट एडवर्ड्स (93 मैच)
*सुपर जीत ओवर की जीत सहित
इसके अलावा हरमनप्रीत कौर ने एक देश के खिलाफ सबसे ज्यादा मैच जीतने के अपने ही रिकॉर्ड को और मजबूत किया है। 16वीं जीत भारतीय टीम ने हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में 20 मैचों में श्रीलंका के खिलाफ हासिल की। 14 मैच चार्लेट एडवर्ड्स की कप्तानी में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हासिल की थी। उन्होंने 24 मैचों में कप्तानी की थी। लिस्ट में फिर से हरमनप्रीत कौर का नाम शामिल है, जिन्होंने 14 बार बांग्लादेश को भी हराया हुआ है। हीथर नाइट भी 14 मुकाबले न्यूजीलैंड के खिलाफ इंग्लैंड को जिता चुकी हैं।
WT20Is में एक टीम के खिलाफ कैप्टन के तौर पर सबसे ज़्यादा जीत
16 - हरमनप्रीत कौर बनाम SL-W (20 मैच)
14 - चार्लेट एडवर्ड्स बनाम AUS-W (24 मैच)
14 - हरमनप्रीत कौर बनाम BAN-W (17 मैच)
14 - हीथर नाइट बनाम NZ-W (15 मैच)