Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Harmanpreet Kaur becomes 1st Indian player to score 1000 plus run in WPL history beat Meg Lanning and Ellyse Perry
हरमनप्रीत कौर ने WPL में रच दिया इतिहास, छू लिया 1000 रनों का पहाड़; इन्हें दिया पछाड़

हरमनप्रीत कौर ने WPL में रच दिया इतिहास, छू लिया 1000 रनों का पहाड़; इन्हें दिया पछाड़

संक्षेप:

हरमनप्रीत कौर WPL इतिहास में 1000 से ज्यादा रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं, कुल मिलाकर वह ऐसा करने वाली दूसरी क्रिकेटर हैं। उन्होंने मेग लैनिंग और एलिस पेरी को पीछे छोड़ दिया है।

Jan 14, 2026 05:52 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

वुमेंस प्रीमियर लीग यानी डब्ल्यूपीएल में 1000 या इससे ज्यादा रन बनाने के मामले में हरमनप्रीत कौर ने इतिहास रच दिया है। भारतीय कप्तान मुंबई इंडियंस टीम की कप्तानी की कर रही हैं और उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड इस लीग में अपने नाम कर लिया है, जो अभी तक कोई अन्य भारतीय बल्लेबाज हासिल नहीं कर पाया है। हरमनप्रीत कौर एकमात्र भारतीय बल्लेबाज बन गई हैं, जिन्होंने डब्ल्यूपीएल में 1000 से ज्यादा रन बनाए हैं। इसके अलावा उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज मेग लैनिंग और दमदार ऑलराउंडर एलिस पैरी को पीछे छोड़ दिया है। ओवरऑल वह 1000 प्लस रन बनाने वाली दूसरी क्रिकेटर हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

हरमनप्रीत कौर ने मंगलवार 13 जनवरी को गुजरात जायंट्स के खिलाफ खेले गए मैच में 43 गेंदों में 71 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। इसी दौरान हरमनप्रीत कौर भारत की पहली क्रिकेटर बन गईं, जिन्होंने वुमेंस प्रीमियर लीग में 1000 से ज्यादा रन बनाए हैं। हरमनप्रीत कौर से पहले ये कारनामा सिर्फ नेट स्कीवर ब्रंट ने किया है, जो इस समय 1101 रनों के साथ डब्ल्यूपीएल के इतिहास की सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज हैं। वहीं, एमआई को दो बार चैंपियन बना चुकीं हरमनप्रीत कौर ने एक ही दिन में मेग लैनिंग और एलिस पैरी को पछाड़ दिया। मेग लैनिंग ने डब्ल्यूपीएल में 996 और एलिस पैरी ने 972 रन बनाए हुए हैं।

WPL के इतिहास में सबसे ज्यादा रन

  1. नेट स्कीवर ब्रंट - 1101 रन
  2. हरमनप्रीत कौर - 1016 रन
  3. मेग लैनिंग - 996 रन
  4. एलिस पैरी - 972 रन
  5. शेफाली वर्मा - 887

दाएं हाथ के बल्लेबाज हरमनप्रीत कौर के रनों की संख्या डब्ल्यूपीएल में 1016 हो चुकी है। इस मैच से पहले तक हरमनप्रीत कौर 945 रनों के साथ टॉप 3 से बाहर थीं, लेकिन 71 रनों की पारी से उन्होंने चौथे पायदान से सीधे दूसरे पायदान पर छलांग लगाई है। शेफाली वर्मा 887 रनों के साथ लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं, जो कि इस लिस्ट में दूसरी सबसे ज्यादा रन बनाने वाली भारतीय बल्लेबाज हैं। 30 मैचों की 29 पारियों में हरमनप्रीत कौर ने 1016 रन 46.18 के औसत और 146.18 के स्ट्राइक रेट से बनाए हैं। टॉप 4 में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट हरमनप्रीत कौर का ही है। टॉप 5 की बात करें तो शेफाली वर्मा सबसे आगे हैं।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
Harmanpreet Kaur WPL WPL 2026 अन्य..
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |