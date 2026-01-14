हरमनप्रीत कौर ने WPL में रच दिया इतिहास, छू लिया 1000 रनों का पहाड़; इन्हें दिया पछाड़
हरमनप्रीत कौर WPL इतिहास में 1000 से ज्यादा रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं, कुल मिलाकर वह ऐसा करने वाली दूसरी क्रिकेटर हैं। उन्होंने मेग लैनिंग और एलिस पेरी को पीछे छोड़ दिया है।
वुमेंस प्रीमियर लीग यानी डब्ल्यूपीएल में 1000 या इससे ज्यादा रन बनाने के मामले में हरमनप्रीत कौर ने इतिहास रच दिया है। भारतीय कप्तान मुंबई इंडियंस टीम की कप्तानी की कर रही हैं और उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड इस लीग में अपने नाम कर लिया है, जो अभी तक कोई अन्य भारतीय बल्लेबाज हासिल नहीं कर पाया है। हरमनप्रीत कौर एकमात्र भारतीय बल्लेबाज बन गई हैं, जिन्होंने डब्ल्यूपीएल में 1000 से ज्यादा रन बनाए हैं। इसके अलावा उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज मेग लैनिंग और दमदार ऑलराउंडर एलिस पैरी को पीछे छोड़ दिया है। ओवरऑल वह 1000 प्लस रन बनाने वाली दूसरी क्रिकेटर हैं।
हरमनप्रीत कौर ने मंगलवार 13 जनवरी को गुजरात जायंट्स के खिलाफ खेले गए मैच में 43 गेंदों में 71 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। इसी दौरान हरमनप्रीत कौर भारत की पहली क्रिकेटर बन गईं, जिन्होंने वुमेंस प्रीमियर लीग में 1000 से ज्यादा रन बनाए हैं। हरमनप्रीत कौर से पहले ये कारनामा सिर्फ नेट स्कीवर ब्रंट ने किया है, जो इस समय 1101 रनों के साथ डब्ल्यूपीएल के इतिहास की सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज हैं। वहीं, एमआई को दो बार चैंपियन बना चुकीं हरमनप्रीत कौर ने एक ही दिन में मेग लैनिंग और एलिस पैरी को पछाड़ दिया। मेग लैनिंग ने डब्ल्यूपीएल में 996 और एलिस पैरी ने 972 रन बनाए हुए हैं।
WPL के इतिहास में सबसे ज्यादा रन
- नेट स्कीवर ब्रंट - 1101 रन
- हरमनप्रीत कौर - 1016 रन
- मेग लैनिंग - 996 रन
- एलिस पैरी - 972 रन
- शेफाली वर्मा - 887
दाएं हाथ के बल्लेबाज हरमनप्रीत कौर के रनों की संख्या डब्ल्यूपीएल में 1016 हो चुकी है। इस मैच से पहले तक हरमनप्रीत कौर 945 रनों के साथ टॉप 3 से बाहर थीं, लेकिन 71 रनों की पारी से उन्होंने चौथे पायदान से सीधे दूसरे पायदान पर छलांग लगाई है। शेफाली वर्मा 887 रनों के साथ लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं, जो कि इस लिस्ट में दूसरी सबसे ज्यादा रन बनाने वाली भारतीय बल्लेबाज हैं। 30 मैचों की 29 पारियों में हरमनप्रीत कौर ने 1016 रन 46.18 के औसत और 146.18 के स्ट्राइक रेट से बनाए हैं। टॉप 4 में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट हरमनप्रीत कौर का ही है। टॉप 5 की बात करें तो शेफाली वर्मा सबसे आगे हैं।