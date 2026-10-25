हरनमप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने मिलकर रचा इतिहास, भारतीय महिला ODI में ऐसा पहली बार हुआ
भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में रविवार को पूर्व भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर और ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने मिलकर इतिहास रच दिया। साथ ही दीप्ति ने स्मृति और हरमन के एक खास क्लब में एंट्री भी कर ली है। भारतीय महिला वनडे इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है।
भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में रविवार को पूर्व भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर और ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने मिलकर इतिहास रच दिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने पांचवें विकेट के लिए 153 रनों की साझेदारी की। पांचवें या उससे नीचे के के विकेट के लिए भारतीय महिला वनडे में इतनी बड़ी साझेदारी पहली बार हुई है। पहली बार 150 से अधिक की साझेदारी पांचवें या उससे नीचे के विकेट के लिए भारतीय महिला वनडे क्रिकेट में हुई है। इससे पहले पांचवें या उससे नीचे के विकेट के लिए भारतीय महिला टीम द्वारा की गई सबसे बड़ी साझेदारी 122 रनों की थी जो साल 2022 में स्नेहा राणा औकर पूजा वस्त्राकर ने पाकिस्तान के खिलाफ की थी। अब उस 122 रनों की साझेदारी के रिकॉर्ड को दीप्ति शर्मा और हरमनप्रीत कौर ने पीछे छोड़ दिया है।
वडोदरा के बीसीए स्टेडियम कोटंबी में खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम की कप्तान स्मृति मंधाना ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि, उनका यह फैसला शुरुआत में गलत साबित होता हुआ दिखा जब 19 रनों के स्कोर पर दो बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। उसके बाद बल्लेबाजी करने आईं हरमप्रीत कौर ने पहले तो सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल के साथ मिलकर 124 (118) रनों की साझेदारी की। इस साझेदारी में प्रतिका ने 54 और हरमन ने 64 रन बनाए। 143 के स्कोर पर प्रतिका के आउट होने के बाद 148 पर तेजल हसबनीस भी पवेलियन लौट गईं। हालांकि, इसके बाद दीप्ति शर्मा और कप्तान कौर ने मोर्चा संभाला और 23.3 ओवर में 148/4 से स्कोर को 301/5 तक पहुंचाया। दोनों के बीच रिकॉर्ड 153 (137) रनों की साझेदारी हुई। हरमनप्रीत कौर ने इस साझेदारी में 60 रन बनाए जबकि दीप्ति शर्मा ने 92 रन जोड़े। मुकाबले में पूर्व कप्तान कौर ने आउट होने से पहले 126 (121) रनों की पारी खेली। उन्होंने अपनी इस पारी के दौरान 15 चौके लगाए और 104 से अधिक के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। दीप्ति शर्मा ने भी इस मुकाबले में शतक जड़ा। वे 86 गेंदों में 106 रन बनाकर नाबाद रहीं। दीप्ति के लिए वनडे क्रिकेट में यह दूसरा शतक था, जबकि हरमनप्रीत कौर ने अपने वनडे करियर का 8वां शतक जड़ा।
दीप्ति शर्मा ने एक खास क्लब में भी मारी एंट्री
अपनी इस शतकीय पारी के साथ दीप्ति शर्मा ने एक और खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। बाएं हाथ की यह बल्लेबाज भारत के लिए वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाली पांचवीं बैटर बन गई हैं। टॉप-3 में स्मृति मंधाना का नाम है। मंधाना ने 50, 70, और 77 गेंदों में वनडे क्रिकेट में शतक लगाया है और टॉप-3 में अपना दबदबा बरकरार रखा है। हरमनप्रीत कौर ने साल 2025 में 82 गेंदों में शतक पूरा करके लिस्ट में चौथे स्थान पर अपना नाम दर्ज कराया था। आज दीप्ति शर्मा ने 83 गेंदों में शतक पूरा किया है और लिस्ट में पांचवें स्थान पर आ गई हैं।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।