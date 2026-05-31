विराट कोहली-बाबर आजम के क्लब में शामिल हुईं हरमनप्रीत कौर, T20I क्रिकेट में किया ये कमाल
हरमनप्रीत कौर ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में 9 रन बनाते ही कमाल कर दिया। उन्होंने अपने T20I करियर में 4000 रन पूरे किए। वह ऐसा करने वाली दूसरी भारतीय महिला और कुल तीसरी वुमेन क्रिकेटर बनीं।
भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रती कौर ने उस समय कमाल किया जब उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ जारी तीन मैच की टी20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में 9 रन का आंकड़ा छुआ। 9वें रन के साथ हरमनप्रीत कौर ने अपने टी20 इंटरनेशनल करियर में 4000 रन पूरे किए। वह स्मृति मंधाना के बाद इस मुकाम को हासिल करने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर बनीं, वहीं वुमेंस क्रिकेट में ओवरऑल वह 4000 रन बनाने वाली तीसरी क्रिकेटर हैं। न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स के नाम वुमेंस टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है।
हरमनप्रीत कौर ने विराट कोहली और बाबर आजम के क्लब में बनाई जगह
हरमनप्रीत कौर मेंस और वुमेंस क्रिकेटर मिलाकर T20I में 4000 रन का आंकड़ा छूने वाली 7वीं क्रिकेटर बनी है। मेंस क्रिकेट में यह कारनामा विराट कोहली, बाबर आजम, रोहित शर्मा और जोस बटलर ने किया, जबकि वुमेंस क्रिकेट में हरमनप्रीत कौर से पहले स्मृति मंधाना और सूजी बेट्स ऐसा कर चुकी है।
सूजी बेट्स वुमेंस टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बैटर है, वहीं बाबर आजम के नाम मेंस क्रिकेट टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है।
हरमनप्रीत कौर बतौर भारतीय टी20 इंटरनेशनल में 4000 रन का आंकड़ा छूने वाली चौथी क्रिकेटर है।
विराट कोहली T20I में 4000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज थे। उन्होंने 2022 में यह उपलब्धि हासिल की थी। वहीं रोहित शर्मा T20 वर्ल्ड कप 2024 के दौरान इस एलीट लिस्ट में उनके साथ शामिल हुए, और स्मृति ने 2025 में अपना 4000वां T20I रन बनाया।
भारत को इंग्लैंड से मिली हार
भारत को इंग्लैंड के हाथों तीन मैच की टी20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में 26 रनों से हार का सामना करना पड़ा। पहले बैटिंग करते हुए मेजबानों ने भारत के सामने 169 रनों का टारगेट रखा था। इस स्कोर का पीछा करने उतरी टीम इंडिया को स्मृति मंधाना और शैफाली वर्मा ने अच्छी शुरुआत दी थी, मगर यस्तिका भाटिया की धीमी पारी के चलते भारत मैच में पिछड़ गया। नंबर-3 पर आईं यस्तिका ने 36 गेंदों पर 33 रन बनाए, जिसके बाद उन्हें रिटायर्ड आउट कर दिया। हरमनप्रीत कौर ने 22 गेंदों पर 28 रन बनाए, मगर वह टीम को जीत नहीं दिला सकी। तीन मैच की यह सीरीज अब 1-1 की बराबरी पर है।
सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला 2 जून को खेला जाना है। इसके बाद भारतीय टीम 12 जून से शुरू हो रहे टी20 वर्ल्ड कप में खेलती नजर आएगी।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें