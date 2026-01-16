'रिटायर्ड आउट' होने वाली हरलीन देओल बनीं मैच विनर, 24 घंटे में खुद पलटी किस्मत

संक्षेप: हरलीन देओल जो दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ धीमी बैटिंग करने के चलते रिटायर्ड आउट हुई थी, उन्होंने 24 घंटे में खुद अपनी किस्मत पलटी और मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच विजेता बनकर उभरी।

अपनी किस्मत पलटना अपने ही हाथों में होता है…यह बात यूपी वॉरियर्स की हरलीन देओल ने साबित करके दिखाई है। बुधवार 14 जनवरी को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हुए मुकाबले में धीमी बैटिंग करने के चलते यूपी टीम मैनेजमेंट ने उन्हें रिटायर्ड आउट करने का फैसला किया था। उस मैच में उन्होंने 36 गेंदों पर 7 चौकों की मदद से 47 रन बनाए थे, इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 130.56 का रहा था। हालांकि उनके बाहर जाने के बाद कोई बैटर अच्छा नहीं कर पाई थी। मगर 24 घंटे के अंदर हरलीन ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच जिताऊ पारी खेल खुद अपनी किस्मत पलटी।

15 जनवरी, यानी गुरुवार को यूपी वॉरियर्स का सामना हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली मुंबई इंडियंस से हुआ। इस मैच में MI ने पहले बैटिंग करते हुए यूपी के सामने 162 रनों का टारगेट रखा।

इस बार हरलीन देओल ने अपने खेलने के अंदाज को थोड़ा बदला और स्ट्राइक रेट पर फोकस किया। हरलीन ने 39 गेंदों पर 12 चौकों की मदद से 64 रनों की नाबाद पारी खेली और अपनी टीम यूपी वॉरियर्स को WPL 2026 की पहली जीत दिलाई।

मैच के बाद जब पिछले 24 घंटों में पलटी किस्मत को लेकर हरलीन देओल से पूछा गया तो वह थोड़ा इमोशनल नजर आईं। उन्होंने कहा कि उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ भी कुछ गलत नहीं किया था।

पोस्ट मैच प्रजेंटेशन में हरलीन देओल ने कहा, “मुझे अच्छा लग रहा है। टीम के लिए यह पहली जीत है और मैं बहुत खुश हूँ। (कल रात रिटायर होने के बाद कैसा महसूस हुआ?) असल में, कल भी मैं अच्छी बैटिंग कर रही थी, लेकिन जैसा कि आपने आज देखा, क्लोई कैसे पूरा सीन बदल सकती है। मैंने इसे बस इसी तरह लिया। क्लोई ऐसी खिलाड़ी है जो बड़े शॉट लगा सकती है, तो शायद वह हमारे फेवर में नहीं गया। बस यही हुआ।

(आज रात आपकी बैटिंग में कुछ अलग था?) असल में कुछ अलग नहीं था। मुझे कुछ बाउंड्री वाली गेंदें मिलीं, तो मैं उन्हें बाउंड्री में बदल पाई। कभी-कभी यह बस आपका दिन होता है - आप जहां भी हिट करने की सोचते हैं, गेंद वहीं आती है, तो मेरे लिए आज वैसा ही था।

(कल रात के बाद यह आसान था या मुश्किल?) कुछ नहीं। यह मेरे लिए बस नॉर्मल तैयारी थी। कुछ अलग नहीं। मैं कल भी अच्छी बैटिंग कर रही थी। उस बात पर स्ट्रेस देने का कोई मतलब नहीं है। सच कहूं तो कल मुझे इससे काफी कॉन्फिडेंस मिला, क्योंकि पहले दो गेम मेरे फेवर में नहीं गए थे। लेकिन फिर मैंने कुछ चीजें समझीं, मैं बस ओवरहिट करने की कोशिश कर रही थी, यह विकेट ऐसा नहीं है कि मैं एक बैटर के तौर पर बस ओवरहिट करती रहूं और टाइमिंग पर ज्यादा ध्यान दूं।

(लिचफील्ड के साथ पार्टनरशिप) बिल्कुल। पहली इनिंग में, मुझे लगता है कि विकेट ने बैटर्स के लिए थोड़ा रोल प्ले किया क्योंकि रन बनाना मुश्किल था। और फिर दूसरी इनिंग में, विकेट बेहतर हो गया, गेंद बल्ले पर अच्छे से आने लगी। हमने बहुत ज्यादा प्लान नहीं किया था। हम बस हिट करने की सोच रहे थे और यह अपने आप हो रहा था। हम बस इसका मजा ले रहे थे और वहां थोड़ा फन कर रहे थे।