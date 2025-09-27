हारिस रऊफ को मिला PCB का सपोर्ट, ICC ने लगाया जुर्माना तो मोहसिन नकवी ने उठाया बड़ा कदम

ICC ने हारिस रऊफ पर 21 सितंबर को हुए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सुपर-4 मैच में भारतीय खिलाड़ियों के साथ गाली गलोज और बाउंड्री पर आपत्तिजनक इशारे करने के चलते 30 प्रतिशत मैच फीस लगाने का फैसला किया है।

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ पर 21 सितंबर को हुए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सुपर-4 मैच में भारतीय खिलाड़ियों के साथ गाली गलोज और बाउंड्री पर आपत्तिजनक इशारे करने के चलते 30 प्रतिशत मैच फीस लगाने का फैसला किया है। हालांकि अब रऊफ को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सपोर्ट मिलता दिख रहा है। पाकिस्तान मीडिया के अनुसार पीसीबी के चीफ मोहसिन नकवी ने निजी तौर पर हारिस रऊफ का जुर्माना खुद भरने का फैसला किया है। बता दें, भारत एशिया कप में 2 बार पाकिस्तान को धूल चटा चुका है। दोनों टीमें 41 साल के इतिहास में एक साथ पहली बार एशिया कप के फाइनल में पहुंची है। 28 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच टूर्नामेंट का फाइनल खेला जाएगा।

समा टीवी की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) द्वारा "अभद्र भाषा" का इस्तेमाल करने के लिए मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना लगाए जाने के बाद, हारिस रऊफ का जुर्माना खुद भरने का फैसला किया है।

सूत्रों के अनुसार, आईसीसी ने पाकिस्तानी गेंदबाज रऊफ पर जुर्माना लगाया है, जबकि सलामी बल्लेबाज साहिबज़ादा फरहान को मौजूदा एशिया कप में चिर प्रतिद्वंद्वी भारत के खिलाफ सुपर-4 मैच के दौरान उनके विवादास्पद जश्न मनाने के तरीके के लिए चेतावनी दी गई है। इस घटनाक्रम के बाद, समा टीवी के सूत्रों ने शुक्रवार को खुलासा किया कि पीसीबी अध्यक्ष जुर्माने की राशि खुद भरेंगे।

बता दें, बीसीसीआई आईसीसी और मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट के समक्ष पाकिस्तानी क्रिकेटरों साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ के खिलाफ उनके अनुचित कार्यों के लिए आधिकारिक तौर पर शिकायत दर्ज कराई थी।