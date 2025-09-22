IND vs PAK मैच में ‘फाइटर जेट’ का जेस्चर कर बुरा फंसे हारिस रऊफ; फैंस ने दिलाई ऑपरेशन सिंदूर की याद
हारिस रऊफ को जब फैंस बाउंड्री पर कोहली-कोहली कहरकर चिढ़ा रहे थे तो उन्होंने फाइटर जेट का जेस्टर किया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद भारतीय फैंस ने सोशल मीडिया पर उन्हें ऑपरेशन सिंदूर की याद दिला दी
पाकिस्तान को भारत ने एशिया कप 2025 सुपर-4 के दूसरे मुकाबले में एक बार फिर धूल चटाई। पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने भारत के सामने 172 रनों का टारगेट रखा था, इस स्कोर को टीम इंडिया ने अभिषेक शर्मा की तूफानी पारी के दम पर 7 गेंदें और 6 विकेट रहते आसानी से चेज कर लिया। भारत की रनचेज के दौरान कई बार माहौल गर्माया। पाकिस्तानी गेंदबाज शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ ने अभिषेक शर्मा का ध्यान भंग करने के लिए खूब पंगे लिए। वहीं भारतीय फैंस भी पीछे नहीं रहे। जब रऊफ बाउंड्री पर खड़े थे तो उन्होंने कोहली-कोहली कहकर उन्हें खूब चिढ़ाया। इस दौरान रऊफ ने ‘फाइटर जेट’ का जेस्चर कर जवाब देने की कोशिश की, मगर वह बुरे फंस गए।
वीडियो में साफ देखने को मिल रहा है, जब फैंस कोहली-कोहली कहकर हारिस रऊफ को चिढ़ा रहे थे तो उन्होंने फाइटर जेट का जेस्टर किया।
उनके इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर भारतीय फैंस ने ऑपरेशन सिंदूर की याद दिला दी, जो भारतीय आर्मी ने पहलगाम अटैक का बदला लेने के लिए किया था।
एक फैन ने लिखा, ‘अभिषेक शर्मा ने नूर खान बेस पर ब्रह्मोस फायरिंग की’
कैसा रहा IND vs PAK मैच
टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी पाकिस्तान की टीम ने अटैकिंग शुरुआत की। फखर जमन और साहिबजादा फरहान (58) ने पहले विकेट के लिए 15 गेंदों में 21 रन जोड़े। इस जोड़ी को हार्दिक पांड्या ने तोड़ा और भारत को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद सैम अयूब ने फरहान का साथ दिया और 10 ओवर में 91 रन बोर्ड पर लगा दिए। उस समय लग रहा था कि पाकिस्तान 200 के स्कोर तक भी पहुंच सकता है। मगर आधी पारी के बाद शिवम दुबे अटैक पर आए और उन्होंने मैच ही पलट दिया। दूबे ने सैम अयूब और साहिबज़ादा फरहान के रूप में दो बड़े विकेट लेकर पाकिस्तान की गाड़ी को रोक दिया। इस दौरान उन्हें कुलदीप यादव का भी साथ मिला। पाकिस्तान 20 ओवर में 171 रन बोर्ड पर लगा पाया।
इस स्कोर का पीछा करने उतरी टीम इंडिया को अभिषेक शर्मा (74) और शुभमन गिल (47) की जोड़ी ने तूफानी शुरुआत दी। पहले विकेट के लिए दोनों ने 9.5 ओवर में 105 रन जोड़े। इसके बाद बाकी बल्लबाजों का काम आसान हो गया था। सूर्यकुमार यादव भले ही खाता ना खोल पाए हों, मगर तिलक वर्मा ने 19 गेंदों पर 30 रन बनाकर भारत की जीत सुनिश्चित की।