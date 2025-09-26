हारिस राउफ-फरहान पर ICC लगा सकता है जुर्माना, सुनवाई हुई पूरी; जल्द आएगा फैसला
पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान और हारिस राउफ के खिलाफ बीसीसीआई द्वारा दायर शिकायत पर आईसीसी द्वारा सुनवाई शुक्रवार को पूरी हुई। भारत के खिलाफ एशिया कप मैच के दौरान की गई गतिविधियों के लिए हारिस राउफ पर प्रतिबंध लग सकता है।
भारत के खिलाफ एशिया कप मैच के दौरान कथित तौर पर भड़काऊ गतिविधियों के लिए पाकिस्तानी क्रिकेटरों हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के खिलाफ आईसीसी की सुनवाई शुक्रवार को पूरी हो गई। भारत के खिलाफ मैच के दौरान अभद्र भाषा और आक्रामक इशारों के लिए हारिस राउफ पर जुर्माना लगाया जा सकता है। पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज फरहान ने खुद को निर्दोष बताते हुए दावा किया कि उनकी पख्तून जनजाति में गोलीबारी का जश्न मनाना पारंपरिक है। इसलिए उन्होंने किसी भी आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया है।
भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने दोनों खिलाड़ियों पर भड़काऊ इशारे करने का आरोप लगाया है। दोनों टीमें रविवार को एशिया कप फाइनल में आमने सामने होंगी। इससे पहले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव को गुरुवार को आईसीसी मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की एक आधिकारिक सुनवाई के दौरान किसी भी तरह के राजनीतिक बयान देने से परहेज करने की सलाह दी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय कप्तान की शिकायत की थी।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने पाकिस्तान के क्रिकेटरों हारिस राउफ और साहिबजादा फरहान के खिलाफ उनके ऑन-फील्ड हावभाव को लेकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई। यह मामला एशिया कप सुपर फोर के मैच से जुड़ा है, जो दुबई में पिछले रविवार को खेला गया था। फरहान का अर्धशतक पूरा करने के बाद का जश्न और राउफ का बाउंड्री पर फील्डिंग करते समय दर्शकों की ओर इशारा करना, यही दो घटनाएं मानी जा रही हैं, जिन पर बीसीसीआई ने शिकायत दर्ज कराई है। ये दोनों घटनाएं उस दिन से सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में हैं।