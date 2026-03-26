हार्दिक के साथ वैसा बर्ताव नहीं होना चाहिए जैसा रोहित के साथ हुआ, कैप्टंसी विवाद पर बोले मोहम्मद कैफ
मुंबई इंडियंस में सूर्यकुमार यादव को कप्तान बनाने की चर्चाओं को लेकर कैफ ने क्रिस श्रीकांत और अश्विन से एकदम उलट बात कही है। उन्होंने कहा है कि मुंबई इंडियंस को इतनी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए। फ्रेंचाइजी यह ध्यान रखे कि जैसा उन्होंने रोहित के साथ किया था वैसा ही हार्दिक के साथ ना हो जाए।
आईपीएल 2026 के लिए मुंबई इंडियंस की कप्तानी हार्दिक पांड्या के हाथों में है। हालांकि, सूर्यकुमार यादव के टी-20 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करने और हार्दिक पांड्या के बतौर कप्तान पिछले दो सीजन में अच्छा प्रदर्शन ना करने के कारण कई लोगों को ऐसा लगता है कि सूर्यकुमार यादव को आगामी सीजन के लिए मुंबई इंडियंस की कप्तानी करनी चाहिए। हाल ही में 1983 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे कृष्णमाचारी श्रीकांत ने कहा कि हार्दिक को या तो खुद सूर्यकुमार यादव को कप्तानी दे देनी चाहिए या अब सही समय आ गया है जब फ्रेंचाइजी को सूर्यकुमार यादव को कप्तान बना देना चाहिए। यह मुंबई इंडियंस के लिए काफी अच्छा होगा। बीते दिनों अश्विन ने भी कुछ ऐसी ही बात कही थी। पूर्व भारतीय स्पिनर ने अपने यूट्यूब चैनल पर खेल पत्रकार विमल कुमार के साथ चर्चा के दौरान कहा था कि सूर्यकुमार यादव को मुंबई इंडियस का कप्तान बनना चाहिए था।
पिछली गलतियों को ना दोहराए मुंबई इंडियंस
इन सब चर्चाओं के बीच पूर्व भारतीय बल्लेबाज और दुनिया के सबसे बेहतरीन फील्डरों में से एक मोहम्मद कैफ ने क्रिस श्रीकांत और अश्विन से एकदम उलट बात कही है। उन्होंने कहा है कि मुंबई इंडियंस को इतनी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए। कैफ ने यह भी जोडा कि फ्रेंचाइजी यह ध्यान रखे कि जैसा उन्होंने रोहित शर्मा के साथ किया था वैसा ही हार्दिक के साथ ना हो जाए। इससे टीम में अस्थिरता आती है और प्रदर्शन पर साफ असर पड़ता है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने अपने यूट्यब चैनल पर पांच बार के चैंपियन क्लब से हार्दिक के साथ धैर्य बनाए रखने का आग्रह किया और पिछली गलतियों को न दोहराने की चेतावनी दी। उन्होंने पिछले सीजन में टीम को प्लेऑफ में काफी आगे तक ले जाने के बाद एक लीडर के रूप में हार्दिक पांड्या की प्रगति का समर्थन किया।
हार्दिक के साथ रोहित जैसा बर्ताव ना हो
कैफ ने कहा "मुझे नहीं लगता कि मुंबई इंडियंस को वही गलती दोबारा करनी चाहिए। रोहित शर्मा को हटाकर हार्दिक पांड्या को टीम में शामिल करने के बाद उनका प्रदर्शन खराब रहा। हार्दिक पांड्या अब अपनी भूमिका में सहजता से ढल रहे हैं। उन्होंने पिछले साल क्वालीफायर 2 खेला था। इसलिए, कप्तान के तौर पर हार्दिक पांड्या ने अच्छा काम किया।" अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए, कैफ ने मुंबई इंडियंस को जल्दबाजी में नेतृत्व संबंधी निर्णय लेने के खिलाफ आगाह किया, यह बताते हुए कि रुझान कितनी तेजी से बदलते हैं और चेतावनी दी कि सूर्यकुमार जैसे अगले बड़े विकल्प का पीछा करने से बार-बार अस्थिरता आ सकती है। उन्होंने कहा कि "सूर्यकुमार यादव एक विकल्प हैं, लेकिन हार्दिक के साथ वैसा बर्ताव नहीं होना चाहिए जैसा उन्होंने रोहित शर्मा के साथ किया था। उन्होंने कहा था कि अब हमारे पास हार्दिक पांड्या हैं, जिन्होंने गुजरात को चैंपियन बनाया, इसलिए अब वही कप्तान बनेंगे। उस समय हार्दिक चर्चा का विषय थे और उन्हें आगे बढ़ा दिया गया था। अब सूर्यकुमार यादव चर्चा का विषय हैं। अगले साल कोई और होगा, तो क्या आप सूर्या को हटा देंगे?"
बता दें कि मुंबई इंडियंस 29 मार्च को अपने घरेलू मैदान पर कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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