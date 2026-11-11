IPL से हुई हार्दिक पांड्या की ₹140 करोड़ की कमाई, साल दर साल कितनी बढ़ी उनकी सैलरी? जानिए
IPL से हार्दिक पांड्या की कमाई ₹140 करोड़ की हो चुकी है। उन्हें साल दर साल कितना पैसा किस टीम से मिला है? इसके बारे में जान लीजिए। शुरुआत के तीन सालों में सिर्फ 30 लाख मिले थे।
हार्दिक पांड्या आईपीएल 2027 में पंजाब किंग्स के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस ने अर्शदीप सिंह के लिए ट्रेड कर दिया है। इस ट्रेड डील में पैसों के मामले में हार्दिक पांड्या को 1 करोड़ 65 लाख रुपये का फायदा हुआ है। मुंबई इंडियंस में उन्हें पिछले दो साल से 16.35 करोड़ रुपये सालाना मिल रहे थे, लेकिन पंजाब किंग्स से उन्हें 18 करोड़ की सैलरी मिलेगी। साल दर साल उनकी सैलरी आईपीएल में कितनी रही है? इसके बारे में जान लीजिए।
आज भले ही हार्दिक पांड्या की आईपीएल सैलरी साल की 18 करोड़ रुपये है, लेकिन एक समय ऐसा भी था, जब उन्हें 10 लाख रुपये आईपीएल खेलने के लिए सालाना मिलते थे और फिर तीन साल इसी सैलरी पर वे रहे, लेकिन फिर उन्होंने सीधी जंप उन्होंने 11 करोड़ की लगाई। बुधवार 11 नवंबर 2026 को हार्दिक पांड्या की ट्रेड आधिकारिक तौर पर कन्फर्म हुई। साल 2015 से वे आईपीएल खेल रहे हैं। पंजाब किंग्स उनकी तीसरी फ्रेंचाइजी होगी। अभी तक वे मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटन्स के लिए खेले हैं।
पहले 3 साल मिले थे सिर्फ 10-10 लाख रुपये
हार्दिक पांड्या की आईपीएल में ईयर वाइज सैलरी की बात करें तो उन्हें मुंबई इंडियंस से साल 2015 के मेगा ऑक्शन में 10 लाख रुपये मिले थे। इतनी ही रकम में एमआई ने उन्हें अगले दो सीजन रिटेन किया, लेकिन 2018 के मेगा ऑक्शन में मुंबई इंडियंस ने उनके लिए खजाना खोला और उन्हें 11 करोड़ रुपये दिए। यही सैलरी उन्हें अगले चार साल तक मिली। हालांकि, 2022 में वे गुजरात टाइटन्स चले गए, जहां उन्हें 15-15 करोड़ रुपये 2022 और 2023 के सीजन में मिले। 2024 में उन्होंने फिर से मुंबई इंडियंस का रुख किया।
मुंबई इंडियंस ने 2024 के सीजन में हार्दिक पांड्या को 15 करोड़ दिए, लेकिन 2025 के मेगा ऑक्शन में उनकी सैलरी बढ़ाकर 16 करोड़ 35 लाख रुपये कर दी गई। इस सैलरी पर वे 2 साल एमआई के लिए खेले और अब पंजाब किंग्स चले गए हैं, जहां उनकी सैलरी 18 करोड़ है। यह इसी सीजन के लिए है, क्योंकि अगले साल मेगा ऑक्शन होगा तो उन्हें रिटेन किया जाता है तो कितनी सैलरी पीबीकेएस देगी या फिर रिलीज करेगी? ये उनके परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा।
हार्दिक ने अब तक कमाए 140 करोड़
हार्दिक पांड्या की सिर्फ आईपीएल सैलरी की बात करें तो यह 140 करोड़ रुपये हो गई है। 2027 के सीजन की सैलरी को मिलाया जाए तो वह 140 करोड़ रुपये पर पहुंच गए हैं। शुरुआत के तीन सालों में भले ही उनकी सैलरी कुल 30 लाख थी, लेकिन अगले चार सालों में उन्हें 44 करोड़ रुपये मिले थे। इसके बाद अगले तीन साल उन्हें कुल 45 करोड़ की रकम मिली। फिर दो साल में उन्होंने 32 करोड़ 70 लाख रुपये मिले और अब 18 करोड़ मिलने वाले हैं। इस तरह वे उस क्लब में शामिल हैं, जिसमें खिलाड़ियों ने 100 करोड़ या इससे ज्यादा की रकम आईपीएल सैलरी से कमाई है।
|साल
|टीम
|सैलरी पर सीजन
|2015
|मुंबई इंडियंस
|₹10 लाख
|2016
|मुंबई इंडियंस
|₹10 लाख
|2017
|मुंबई इंडियंस
|₹10 लाख
|2018
|मुंबई इंडियंस
|₹11 करोड़
|2019
|मुंबई इंडियंस
|₹11 करोड़
|2020
|मुंबई इंडियंस
|₹11 करोड़
|2021
|मुंबई इंडियंस
|₹11 करोड़
|2022
|गुजरात टाइटन्स
|₹15 करोड़
|2023
|गुजरात टाइटन्स
|₹15 करोड़
|2024
|मुंबई इंडियंस
|₹15 करोड़
|2025
|मुंबई इंडियंस
|₹16.35 करोड़
|2026
|मुंबई इंडियंस
|₹16.35 करोड़
|2027
|पंजाब किंग्स
|₹18 करोड़
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
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