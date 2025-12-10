हार्दिक पांड्या एक विकेट लेते ही रचेंगे धांसू इतिहास, अब तक कोई भारतीय नहीं कर सका ये कमाल
हार्दिक पांड्या दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में धांसू कारनामा अंजाम दे सकते हैं। उन्हें महज एक विकेट की जरूरत है। हार्दिक टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 99 शिकार कर चुके हैं।
भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की घरेलू टी20 सीरीज में 1-0 की बढ़त बना रखी है। दूसरा मुकाबला गुरुवार को मुल्लांपुर के मैदान पर खेला जाएगा। तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या से भारत को एक बार फिर दमदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी। उन्होंने कटक में पहले मैच में तूफानी अर्धशतक जड़ने के अलावा एक शिकार किया था। वह प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। 32 वर्षीय हार्दिक अब धांसू इतिहास रचने की दहलीज पर हैं। उन्हें सिर्फ एक विकेट की दरकार है। उन्होंने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 121 मुकाबलों में 99 शिकार किए हैं और 1919 रन बनाए हैं।
कोई भारतीय नहीं कर सका ये कमाल
हार्दिक दूसरे टी20 में एक विकेट लेते ही कमाल करेंगे। वह एक हजार प्लस रन बनाने और 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बनेंगे। T20I में यह कारनामा अब तक सिर्फ चार खिलाड़ियों ने अंजाम दिया है। लिस्ट में बांग्लादेश के शाकिब अल हसन, अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी, जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा और मलेशिया के वीरनदीप सिंह शामिल हैं। शाकिब ने 129 टी20 मैचों में 2551 रन बनाए और 149 विकेट चटकाए। नबी ने 145 मुकाबलों में 2417 रन जोड़े और 104 शिकार किए। रजा ने 2883 रन जुटाने के अलावा 102 विकेट लिए हैं। वीरनदीप के खाते में 3115 रन और 107 विकेट हैं।
अर्शदीप और बुमराह के क्लब में एंट्री
स्टार ऑलराउंड हार्दिक एक शिकार करते ही अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह के खास क्लब में एंट्री मारेंगे। वह टी20 इंटरनेशनल में 100 या उससे अधिक विकेट चटकाने वाले तीसरे भारतीय बनेंगे। T20I में भारत के लिए सबसे विकेट लेने का रिकॉर्ड तेज गेंदबाज अर्शदीप के नाम दर्ज है। उन्होंने 69 मैचों में 107 शिकार किए हैं। धाकड़ पेसर बुमराह ने 81 टी20 मैचों में 101 विकेट झटके हैं। उन्होंने कटक में विकेटों की सेंचुरी कंप्लीट की। बुमराह और अर्शदीप ने यहां दो-दो विकेट अपने नाम किए। भारत ने 175/6 का स्कोर बनाने के बाद दक्षिण अफ्रीका को 101 रनों से रौंदा था।