हार्दिक पांड्या की ट्रेड डील पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच हो चुकी है। हालांकि इससे पहले एमआई ये डील राजस्थान रॉयल्स के साथ करने वाली थी, मगर एक शर्त के चलते इस डील को कैंसिल करना पड़ा।

मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2027 से पहले अपने कप्तान और स्टार हरफनमौला हार्दिक पांड्या को पंजाब किंग्स के साथ ट्रेड कर दिया है। पांड्या के बदले एमआई ने भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को अपने स्क्वॉड में शामिल किया। यह इस सीरीज की सबसे बड़ी ट्रेड डील में से एक है। हालांकि कई और टीमों ने भी हार्दिक को अपने स्क्वॉड में शामिल करने की रुचि दिखाई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की ताजा रिपोर्ट के अनुसार हार्दिक पांड्या को पंजाब किंग्स से पहले राजस्थान रॉयल्स साइन करने वाली थी, हालांकि आखिरी मौके पर एक शर्त की वजह से यह डील कैंसिल हुई। यह शर्त मुंबई की टीम ने रखी थी।

डील साइन करने बेंगलुरु पहुंच गए थे कुमार संगाकारा IPL की पहली चैंपियन राजस्थान रॉयल्स हार्दिक को लेने के लिए तैयार थी। रॉयल्स के मालिक और उनके डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट, कुमार संगकारा, डील साइन करने के लिए बेंगलुरु तक आए थे।हालांकि, ऐसा माना जा रहा है कि यह ट्रेड तब टूट गया जब MI ने यशस्वी जायसवाल के साथ इस डील में इंग्लैंड के पेसर जोफ्रा आर्चर को भी डील में शामिल करने के लिए कहा। MI ने साफ कर दिया था कि वे हार्दिक को राजस्थान को तभी ट्रेड करेंगे जब वे आर्चर को डील में शामिल करने के लिए सहमत होंगे। लेकिन राजस्थान रॉयल्स ने ऐसा नहीं किया और यह डील आखिरी समय पर कैंसिल हो गई।

ट्रेड के साथ बढ़ी हार्दिक पांड्या की सैलरी पंजाब किंग्स ने ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की सैलरी भी बढ़ा दी है। पहले उन्हें 16.35 करोड़ रुपये मुंबई इंडियंस से मिलते थे, लेकिन अब पंजाब ने उन्हें सैलरी बढ़ाकर 18 करोड़ कर दी है। हार्दिक पांड्या की ट्रेड की चर्चा आईपीएल 2026 खत्म होने के बाद ही शुरू हो गई थी और कई टीमों के साथ उनका नाम जोड़ा जा रहा था। हालांकि, मुंबई इंडियंस ने एक बेहतरीन डील पंजाब के साथ की, जहां से उन्होंने जसप्रीत बुमराह के एक जोड़ीदार को अपने साथ जोड़ा है। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज अर्शदीप सिंह एमआई को बुमराह के परफेक्ट पार्टनर के रूप में उन्हें मिल गए हैं।