IPL 2026 में क्या है हार्दिक पांड्या का असली गोल? मुंबई इंडियंस के इवेंट में कप्तान ने खोल दिए पत्ते
IPL 2026 में हार्दिक पांड्या का असली गोल क्या है? मुंबई इंडियंस के कप्तान ने एमआई के इवेंट में इसके बारे में बताया है। वे चाहते हैं कि मुंबई इस साल अपना छठा टाइटल जीते। उनकी कप्तानी में टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है।
मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने आईपीएल 2026 से पहले अपनी विशलिस्ट बता दी है। हार्दिक पांड्या की इच्छा है कि मुंबई इंडियंस अपना छठा टाइटल जीते। पांच बार इस टीम को रोहित शर्मा ने चैंपियन बनाया है, जबकि हार्दिक पांड्या पहली बार अपनी कप्तानी में टीम को चैंपियन बनाना चाहते हैं। हार्दिक पांड्या ये भी चाहते हैं कि उनकी विरासत जुनून और कड़ी मेहनत की हो। मुंबई इंडियंस के कप्तान ने रविवार को कहा, "सबसे बड़ा सपना छठी बार IPL जीतना है।"
कप्तान हार्दिक ने आगे कहा, "यह एक लेगेसी बनाने के बारे में है। मुंबई इंडियंस के पास पहले से ही एक जबरदस्त लेगेसी है, लेकिन मुझे अब भी याद है जब मैं नया था - पैशन, कड़ी मेहनत और कैसे टीम ने मेरा साथ दिया और मुझे आगे बढ़ने में मदद की। आगे बढ़ते हुए, मैं चाहता हूं कि वह कल्चर जारी रहे - जहां खिलाड़ी आगे आएं, कड़ी मेहनत करें और सबसे अच्छी तरह का क्रिकेट खेलें। मैं चाहता हूं कि हम मुंबई इंडियंस का अब तक का सबसे अच्छा क्रिकेट और मैंने अब तक का सबसे अच्छा क्रिकेट खेला है, उसे रिप्रेजेंट करें। यही लेगेसी मैं छोड़ना चाहता हूं - अपने लिए और फ्रेंचाइजी के लिए।"
मुंबई इंडियंस ने पांच आईपीएल खिताब जीते हैं। 2013 में टीम को पहला खिताब मिला था। इसके बाद 2015, 2017, 2019 और 2020 में भी टीम चैंपियन बनी। पांड्या के नाम पांच आईपीएल खिताब हैं, जिनमें चार एमआई के साथ और एक 2022 में गुजरात टाइटन्स के साथ उन्होंने जीता है। रविवार को, पांड्या ने एमआई फैन जोन में प्रशंसकों के साथ बातचीत की, जिसे MIX के रूप में जाना जाता है।
हाल ही में टी20 विश्व कप की विजेता बनी टीम में ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की भी भूमिका थी। उस टीम के चार सदस्य एमआई का हिस्सा हैं, जिनमें कप्तान सूर्यकुमार यादव, पेसर जसप्रीत बुमराह और तिलक वर्मा के साथ-साथ खुद हार्दिक पांड्या हैं। हार्दिक ने इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेमीफाइनल की भी बात की, जो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया, जो कि एमआई का होम ग्राउंड है।
हार्दिक ने कहा, "वानखेड़े में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेमीफाइनल के लिए हमने जैसा माहौल बनाया, वह जबरदस्त था। जब फैन्स इस तरह आपके साथ होते हैं, तो इससे पूरी टीम का हौसला बढ़ता है और मैं उनसे यही उम्मीद करता हूं। फैंस टीम की आवाज होते हैं। वे अच्छे और बुरे, दोनों समय में आपके साथ खड़े रहते हैं और MI पल्टन ने हमेशा यही किया है। उन्हें इस पर बहुत गर्व होना चाहिए।"
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विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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