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IPL 2026 में क्या है हार्दिक पांड्या का असली गोल? मुंबई इंडियंस के इवेंट में कप्तान ने खोल दिए पत्ते

Mar 23, 2026 07:11 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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IPL 2026 में हार्दिक पांड्या का असली गोल क्या है? मुंबई इंडियंस के कप्तान ने एमआई के इवेंट में इसके बारे में बताया है। वे चाहते हैं कि मुंबई इस साल अपना छठा टाइटल जीते। उनकी कप्तानी में टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है। 

IPL 2026 में क्या है हार्दिक पांड्या का असली गोल? मुंबई इंडियंस के इवेंट में कप्तान ने खोल दिए पत्ते

मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने आईपीएल 2026 से पहले अपनी विशलिस्ट बता दी है। हार्दिक पांड्या की इच्छा है कि मुंबई इंडियंस अपना छठा टाइटल जीते। पांच बार इस टीम को रोहित शर्मा ने चैंपियन बनाया है, जबकि हार्दिक पांड्या पहली बार अपनी कप्तानी में टीम को चैंपियन बनाना चाहते हैं। हार्दिक पांड्या ये भी चाहते हैं कि उनकी विरासत जुनून और कड़ी मेहनत की हो। मुंबई इंडियंस के कप्तान ने रविवार को कहा, "सबसे बड़ा सपना छठी बार IPL जीतना है।"

कप्तान हार्दिक ने आगे कहा, "यह एक लेगेसी बनाने के बारे में है। मुंबई इंडियंस के पास पहले से ही एक जबरदस्त लेगेसी है, लेकिन मुझे अब भी याद है जब मैं नया था - पैशन, कड़ी मेहनत और कैसे टीम ने मेरा साथ दिया और मुझे आगे बढ़ने में मदद की। आगे बढ़ते हुए, मैं चाहता हूं कि वह कल्चर जारी रहे - जहां खिलाड़ी आगे आएं, कड़ी मेहनत करें और सबसे अच्छी तरह का क्रिकेट खेलें। मैं चाहता हूं कि हम मुंबई इंडियंस का अब तक का सबसे अच्छा क्रिकेट और मैंने अब तक का सबसे अच्छा क्रिकेट खेला है, उसे रिप्रेजेंट करें। यही लेगेसी मैं छोड़ना चाहता हूं - अपने लिए और फ्रेंचाइजी के लिए।"

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मुंबई इंडियंस ने पांच आईपीएल खिताब जीते हैं। 2013 में टीम को पहला खिताब मिला था। इसके बाद 2015, 2017, 2019 और 2020 में भी टीम चैंपियन बनी। पांड्या के नाम पांच आईपीएल खिताब हैं, जिनमें चार एमआई के साथ और एक 2022 में गुजरात टाइटन्स के साथ उन्होंने जीता है। रविवार को, पांड्या ने एमआई फैन जोन में प्रशंसकों के साथ बातचीत की, जिसे MIX के रूप में जाना जाता है।

हाल ही में टी20 विश्व कप की विजेता बनी टीम में ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की भी भूमिका थी। उस टीम के चार सदस्य एमआई का हिस्सा हैं, जिनमें कप्तान सूर्यकुमार यादव, पेसर जसप्रीत बुमराह और तिलक वर्मा के साथ-साथ खुद हार्दिक पांड्या हैं। हार्दिक ने इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेमीफाइनल की भी बात की, जो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया, जो कि एमआई का होम ग्राउंड है।

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हार्दिक ने कहा, "वानखेड़े में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेमीफाइनल के लिए हमने जैसा माहौल बनाया, वह जबरदस्त था। जब फैन्स इस तरह आपके साथ होते हैं, तो इससे पूरी टीम का हौसला बढ़ता है और मैं उनसे यही उम्मीद करता हूं। फैंस टीम की आवाज होते हैं। वे अच्छे और बुरे, दोनों समय में आपके साथ खड़े रहते हैं और MI पल्टन ने हमेशा यही किया है। उन्हें इस पर बहुत गर्व होना चाहिए।"

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


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