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हार्दिक पांड्या की ट्रेड को लेकर इन 5 टीमों ने दिखाई दिलचस्पी, मगर MI ने डाल रखा है अड़ंगा

By Vikash Gaur
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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हार्दिक पांड्या की ट्रेड को लेकर एक या दो नहीं, बल्कि आईपीएल की आधी टीमें दिलचस्पी रखती हैं। कुल 5 टीमों ने हार्दिक पांड्या को अपने साथ जोड़ने में दिलचस्पी दिखाई है, लेकिन एमआई ने अभी तक पत्ते ही नहीं खोले हैं।

Hardik Pandya
हार्दिक पांड्या

टीम इंडिया के टॉप ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या इस समय भले ही इंजरी की वजह से बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हैं, लेकिन उनकी चर्चा आईपीएल 2027 को लेकर हो रही है। असल में यह चर्चा ट्रेड से जुड़ी है, जिसको लेकर एक या दो नहीं, बल्कि 5 टीमें दिलचस्पी दिखा रही हैं। हालांकि, अभी तक मुंबई इंडियंस ने ही अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि वे हार्दिक पांड्या को ट्रेड करने के लिए तैयार हैं या नहीं? हार्दिक पांड्या पिछले कुछ सीजन से एमआई का हिस्सा हैं, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि एमआई उनसे आगे बढ़ने वाली है।

एमआई जैसे ही डिसाइड करेगी कि उन्हें हार्दिक पांड्या को किसी अन्य टीम के साथ ट्रेड करना है तो आईपीएल की आधी फ्रेंचाइजी आगे आजाएंगी। ट्रेड विंडो खुली हुई है, जिसमें हार्दिक को लेकर कोलकाता नाट राइडर्स से दिल्ली कैपिटल्स, राजस्थान रॉयल्स, लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स भी इंटरेस्टेड है। हर एक टीम की मांग अलग है, जबकि एमआई के पास कुछ बड़े खिलाड़ियों को अपने पास जोड़ने का मौका होगा और हार्दिक पांड्या की डील के जरिए वह किसी ऐसे खिलाड़ी को ले सकती है, जिससे उन्हें आगे चलकर फायदा होगा।

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इन टीमों ने दिखाई हार्दिक में दिलचस्पी

क्रिकबज की रिपोर्ट की मानें तो हार्दिक की ट्रेड डील में सबसे ज्यादा दिलचस्पी इस समय कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर की है, क्योंकि उनके पास कप्तान नहीं है। हार्दिक कैप्टेंसी मैटेरियल हैं और केकेआर की टीम में वे फिट बैठ सकते हैं। हालांकि, केकेआर अपने किसी मार्की प्लेयर को एमआई को नहीं देने पर विचार कर रही है और सिर्फ ऑल कैश डील की मांग कर सकती है। वहीं, दिल्ली कैपिटल्स ने हार्दिक पांड्या के लिए अक्षर पटेल को स्वैप करने तक पर विचार किया है। हार्दिक डीसी आ सकते हैं और अक्षर एमआई जा सकते हैं।

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राजस्थान रॉयल्स के साथ भी एमआई की डील हो सकती है, क्योंकि हार्दिक पांड्या के बदले उन्हें यशस्वी जायसवाल जैसा सितारा मिल सकता है, जो कई साल तक टीम से जुड़ा रह सकता है और मुंबई की परिस्थितियों से भी वह वाकिफ है। ऐसे में इस डील की भी संभावना है। लखनऊ सुपर जायंट्स यानी एलएसजी भी दिलचस्प है, लेकिन इसके लिए हार्दिक पांड्या और निकोलस पूरन का स्वैप हो सकता है, जो दोनों के लिए एक अच्छी डील होगी। वहीं, सीएसके जो सबसे ज्यादा दिलचस्पी हार्दिक में रख रही थी, अभी के लिए थोड़ी पीछे है, क्योंकि उनकी पहली प्राथमिकता टीम का हेड कोच डिसाइड करने की है। इसके बाद कोच और कप्तान हार्दिक को लेकर फैसला लेंगे। ऐसा मैनेजमेंट का कहना है ।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


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मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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