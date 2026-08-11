हार्दिक पांड्या की ट्रेड को लेकर इन 5 टीमों ने दिखाई दिलचस्पी, मगर MI ने डाल रखा है अड़ंगा
हार्दिक पांड्या की ट्रेड को लेकर एक या दो नहीं, बल्कि आईपीएल की आधी टीमें दिलचस्पी रखती हैं। कुल 5 टीमों ने हार्दिक पांड्या को अपने साथ जोड़ने में दिलचस्पी दिखाई है, लेकिन एमआई ने अभी तक पत्ते ही नहीं खोले हैं।
टीम इंडिया के टॉप ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या इस समय भले ही इंजरी की वजह से बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हैं, लेकिन उनकी चर्चा आईपीएल 2027 को लेकर हो रही है। असल में यह चर्चा ट्रेड से जुड़ी है, जिसको लेकर एक या दो नहीं, बल्कि 5 टीमें दिलचस्पी दिखा रही हैं। हालांकि, अभी तक मुंबई इंडियंस ने ही अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि वे हार्दिक पांड्या को ट्रेड करने के लिए तैयार हैं या नहीं? हार्दिक पांड्या पिछले कुछ सीजन से एमआई का हिस्सा हैं, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि एमआई उनसे आगे बढ़ने वाली है।
एमआई जैसे ही डिसाइड करेगी कि उन्हें हार्दिक पांड्या को किसी अन्य टीम के साथ ट्रेड करना है तो आईपीएल की आधी फ्रेंचाइजी आगे आजाएंगी। ट्रेड विंडो खुली हुई है, जिसमें हार्दिक को लेकर कोलकाता नाट राइडर्स से दिल्ली कैपिटल्स, राजस्थान रॉयल्स, लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स भी इंटरेस्टेड है। हर एक टीम की मांग अलग है, जबकि एमआई के पास कुछ बड़े खिलाड़ियों को अपने पास जोड़ने का मौका होगा और हार्दिक पांड्या की डील के जरिए वह किसी ऐसे खिलाड़ी को ले सकती है, जिससे उन्हें आगे चलकर फायदा होगा।
इन टीमों ने दिखाई हार्दिक में दिलचस्पी
क्रिकबज की रिपोर्ट की मानें तो हार्दिक की ट्रेड डील में सबसे ज्यादा दिलचस्पी इस समय कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर की है, क्योंकि उनके पास कप्तान नहीं है। हार्दिक कैप्टेंसी मैटेरियल हैं और केकेआर की टीम में वे फिट बैठ सकते हैं। हालांकि, केकेआर अपने किसी मार्की प्लेयर को एमआई को नहीं देने पर विचार कर रही है और सिर्फ ऑल कैश डील की मांग कर सकती है। वहीं, दिल्ली कैपिटल्स ने हार्दिक पांड्या के लिए अक्षर पटेल को स्वैप करने तक पर विचार किया है। हार्दिक डीसी आ सकते हैं और अक्षर एमआई जा सकते हैं।
राजस्थान रॉयल्स के साथ भी एमआई की डील हो सकती है, क्योंकि हार्दिक पांड्या के बदले उन्हें यशस्वी जायसवाल जैसा सितारा मिल सकता है, जो कई साल तक टीम से जुड़ा रह सकता है और मुंबई की परिस्थितियों से भी वह वाकिफ है। ऐसे में इस डील की भी संभावना है। लखनऊ सुपर जायंट्स यानी एलएसजी भी दिलचस्प है, लेकिन इसके लिए हार्दिक पांड्या और निकोलस पूरन का स्वैप हो सकता है, जो दोनों के लिए एक अच्छी डील होगी। वहीं, सीएसके जो सबसे ज्यादा दिलचस्पी हार्दिक में रख रही थी, अभी के लिए थोड़ी पीछे है, क्योंकि उनकी पहली प्राथमिकता टीम का हेड कोच डिसाइड करने की है। इसके बाद कोच और कप्तान हार्दिक को लेकर फैसला लेंगे। ऐसा मैनेजमेंट का कहना है ।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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