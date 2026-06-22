हार्दिक पांड्या की MI से हो सकती है छुट्टी, राजस्थान रॉयल्स के ओपनर पर हैं मुंबई की नजरें
हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस से छुट्टी हो सकती है, जबकि एमआई राजस्थान रॉयल्स के ओपनर के साथ उनका ट्रेड कर सकती है। इस पर बात चल रही है। एमआई अब भविष्य के लिए टीम बनाने की ओर देख रही है।
IPL 2027 के लिए मुंबई इंडियंस कुछ बड़े बदलाव अपनी टीम में कर सकती है। बीते तीन साल से हार्दिक पांड्या टीम के कप्तान हैं। इनमें से दो साल तो टीम का प्रदर्शन बहुत ही घटिया रहा है। ऐसे में हार्दिक का एमआई के साथ फ्यूचर अच्छा नजर नहीं आ रहा है। रिपोर्ट्स की मानें तो खुद हार्दिक पांड्या भी अलग टीमों में अवसतर तलाश रहे हैं। इस बीच एक खबर सामने आई है कि वह राजस्थान रॉयल्स के ओपनर के साथ ट्रेड किए जा सकते हैं।
रेवस्पोर्ट्ज की रिपोर्ट की मानें तो राजस्थान रॉयल्स के ओपनर यशस्वी जायसवाल एमआई के साथ ट्रेड डील में संभावित नामों में शामिल हैं। यशस्वी को रोहित शर्मा के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि एमआई में रोहित की जगह को भरने के लिए वह अच्छा विकल्प होंगे, जो ओपनर हैं और मुंबई में रहकर अपनी क्रिकेट खेलते हैं। इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एमआई सूर्यकुमार यादव से भी दूरी बना सकती है, क्योंकि एक नई टीम एमआई बिल्ड करना चाहती है।
एमआई करेगी मीटिंग
मुंबई इंडियंस अगले सप्ताह एक बड़ी मीटिंग रख सकती है, जिसमें मैनेजमेंट के लोग होंगे। इसमें कुछ सीनियर खिलाड़ियों के अलावा कोचिंग स्टाफ के भविष्य पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। हार्दिक पांड्या के खेमे से तो यहां तक बात सामने आ रही है कि वह राजस्थान रॉयल्स के साथ संभावित स्विच के बारे में बात कर रहे हैं। लीडरशिप में फिर बदलाव होगा और तिलक वर्मा कप्तान के रूप में सबसे बड़े दावेदार इस समय नजर आ रहे हैं। वह टी20 इंटरनेशनल टीम के उपकप्तान भी बनाए गए हैं।
हर कोई हार्दिक से परेशान
एमआई ही नहीं, बल्कि हार्दिक पांड्या की फिटनेस को लेकर भारतीय मैनेजमेंट भी परेशान है। वह वर्ल्ड कप 2027 के लिए अहम खिलाड़ी हैं, लेकिन वह फिट नहीं हैं। लगातार दूसरी सीरीज के लिए उन्हें चुना नहीं गया है। आईपीएल 2026 में भी कई मैच उन्होंने मिस किए थे। वर्ल्ड कप 2023 में वे एंकल इंजरी की वजह से आगे नहीं खेल पाए थे। एशिया कप के भी फाइनल में चोट के चलते वह नहीं खेले थे। ऐसे में चोट भी एक चिंता का विषय है।
CSK से भी चल रही थी बात!
पहले इस तरह की रिपोर्ट भी सामने आई थीं कि वह चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़ सकते हैं। शिवम दुबे की जगह उन्हें टीम में शामिल किया जा सकता है, जबकि शिवम दुबे को मुंबई इंडियंस में ट्रेड किया जा सकता है। मुंबई को एक ऑलराउंडर की तलाश है, जिसकी कमी यह मुबईकर पूरी कर सकता है। हार्दिक पांड्या और चेन्नई के कुछ अधिकारियों से भी मिले थे। ऐसी खबरें थीं।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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