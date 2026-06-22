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हार्दिक पांड्या की MI से हो सकती है छुट्टी, राजस्थान रॉयल्स के ओपनर पर हैं मुंबई की नजरें

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस से छुट्टी हो सकती है, जबकि एमआई राजस्थान रॉयल्स के ओपनर के साथ उनका ट्रेड कर सकती है। इस पर बात चल रही है। एमआई अब भविष्य के लिए टीम बनाने की ओर देख रही है। 

हार्दिक पांड्या की MI से हो सकती है छुट्टी, राजस्थान रॉयल्स के ओपनर पर हैं मुंबई की नजरें

IPL 2027 के लिए मुंबई इंडियंस कुछ बड़े बदलाव अपनी टीम में कर सकती है। बीते तीन साल से हार्दिक पांड्या टीम के कप्तान हैं। इनमें से दो साल तो टीम का प्रदर्शन बहुत ही घटिया रहा है। ऐसे में हार्दिक का एमआई के साथ फ्यूचर अच्छा नजर नहीं आ रहा है। रिपोर्ट्स की मानें तो खुद हार्दिक पांड्या भी अलग टीमों में अवसतर तलाश रहे हैं। इस बीच एक खबर सामने आई है कि वह राजस्थान रॉयल्स के ओपनर के साथ ट्रेड किए जा सकते हैं।

रेवस्पोर्ट्ज की रिपोर्ट की मानें तो राजस्थान रॉयल्स के ओपनर यशस्वी जायसवाल एमआई के साथ ट्रेड डील में संभावित नामों में शामिल हैं। यशस्वी को रोहित शर्मा के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि एमआई में रोहित की जगह को भरने के लिए वह अच्छा विकल्प होंगे, जो ओपनर हैं और मुंबई में रहकर अपनी क्रिकेट खेलते हैं। इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एमआई सूर्यकुमार यादव से भी दूरी बना सकती है, क्योंकि एक नई टीम एमआई बिल्ड करना चाहती है।

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एमआई करेगी मीटिंग

मुंबई इंडियंस अगले सप्ताह एक बड़ी मीटिंग रख सकती है, जिसमें मैनेजमेंट के लोग होंगे। इसमें कुछ सीनियर खिलाड़ियों के अलावा कोचिंग स्टाफ के भविष्य पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। हार्दिक पांड्या के खेमे से तो यहां तक बात सामने आ रही है कि वह राजस्थान रॉयल्स के साथ संभावित स्विच के बारे में बात कर रहे हैं। लीडरशिप में फिर बदलाव होगा और तिलक वर्मा कप्तान के रूप में सबसे बड़े दावेदार इस समय नजर आ रहे हैं। वह टी20 इंटरनेशनल टीम के उपकप्तान भी बनाए गए हैं।

हर कोई हार्दिक से परेशान

एमआई ही नहीं, बल्कि हार्दिक पांड्या की फिटनेस को लेकर भारतीय मैनेजमेंट भी परेशान है। वह वर्ल्ड कप 2027 के लिए अहम खिलाड़ी हैं, लेकिन वह फिट नहीं हैं। लगातार दूसरी सीरीज के लिए उन्हें चुना नहीं गया है। आईपीएल 2026 में भी कई मैच उन्होंने मिस किए थे। वर्ल्ड कप 2023 में वे एंकल इंजरी की वजह से आगे नहीं खेल पाए थे। एशिया कप के भी फाइनल में चोट के चलते वह नहीं खेले थे। ऐसे में चोट भी एक चिंता का विषय है।

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CSK से भी चल रही थी बात!

पहले इस तरह की रिपोर्ट भी सामने आई थीं कि वह चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़ सकते हैं। शिवम दुबे की जगह उन्हें टीम में शामिल किया जा सकता है, जबकि शिवम दुबे को मुंबई इंडियंस में ट्रेड किया जा सकता है। मुंबई को एक ऑलराउंडर की तलाश है, जिसकी कमी यह मुबईकर पूरी कर सकता है। हार्दिक पांड्या और चेन्नई के कुछ अधिकारियों से भी मिले थे। ऐसी खबरें थीं।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


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