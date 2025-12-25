Cricket Logo
'भाड़ में जा', गर्लफ्रेंड महिका शर्मा के साथ डिनर डेट पर गए हार्दिक पांड्या के साथ फैन ने की बदतमीजी

संक्षेप:

हार्दिक पांड्या का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने दिल्ली में एक फैंस द्वारा अपशब्द कहे जाने के बावजूद गजब का संयम दिखाया। हार्दिक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डिनर डेट पर गए थे।

Dec 25, 2025 07:51 pm IST
share Share
Follow Us on

भारतीय टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या इस समय शानदार फॉर्म से गुजर रहे हैं। अफ्रीका के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई टी20 सीरीज में हार्दिक ने कई अहम पारियां खेली और गेंद से भी अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि गुरुवार को ऑफ फील्ड एक फैन की वजह से हार्दिक पांड्या के व्यवहार को लेकर चर्चा शुरू हो गई। हार्दिक इस समय अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं और गुरुवार को अपनी गर्लफ्रेंड महिका शर्मा के साथ दिल्ली के एक मशहूर रेस्टोरेंट में डिनर के लिए गए थे। जैसे ही वे रेस्टोरेंट से बाहर निकले, प्रशंसकों की भारी भीड़ ने उन्हें घेर लिया। इस दौरान एक फैन ने हार्दिक से बदतमीजी भी की।

स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या गुरुवार को एक रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हुए अपनी गर्लफ्रेंड महिका शर्मा के साथ नजर आए। इस दौरान फैंस ने उन्हें बाहर घेर लिया। उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को कार में बैठाया और उसके बाद फैंस के साथ फोटो खिंचवाई। हार्दिक ने शुरुआत में कुछ प्रशंसकों के साथ धैर्यपूर्वक सेल्फी खिंचवाई। हालांकि, सुरक्षा घेरे और भारी भीड़ के कारण वे हर किसी की मांग पूरी नहीं कर सके।

इस बीच जब हार्दिक पांड्या अपनी कार की ओर बढ़ने लगे, तो एक फैन भड़क गया। उसने क्रिकेटर के पीछे से चिल्लाते हुए कहा, "भाड़ में जाओ"। दरअसल ज्यादा भीड़ होने के कारण उसे हार्दिक के साथ सेल्फी नहीं मिल पाई थी। मैदान पर आक्रामक रहने वाले हार्दिक पांड्या ने शायद फैन की आवाज नहीं सुनी या अगर सुनी होगी तो उन्होंने इसे नजरअंदाज किया। उन्होंने गजब का संयम दिखाया, जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है।

यह घटना ऐसे समय में हुई है जब हार्दिक पांड्या मैदान पर भी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई टी-20 सीरीज में उन्होंने निर्णायक भूमिका निभाई थी, जिसमें उन्होंने अहमदाबाद में खेले गए अंतिम मैच में मात्र 16 गेंदों में अर्धशतक जड़ा था।

इससे पहले अफ्रीका के खिलाफ पांचवें मुकाबले में पांड्या की आक्रामक बल्लेबाजी ने मैच में जान डाल दी थी। उन्होंने अपने खास अंदाज में गेंदबाजों पर हमला करते हुए अनजाने में एक गेंद को कैमरामैन के हाथ पर मार दिया। चोट इतनी तेज थी कि भारतीय डगआउट का ध्यान भी उस पर गया और असिस्टेंट कोच रयान टेन डोशेट इस घटना पर साफ तौर पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते दिखे।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में, कैमरामैन ने कहा कि वह ठीक है और मेडिकल स्टाफ से बर्फ की सिकाई करवाने के बाद भी उसने अपना काम जारी रखा। उसने कहा कि अगर गेंद उसे कहीं और लगी होती तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती थी। मैच खत्म होने के तुरंत बाद हार्दिक सीधे उस कैमरामैन के पास पहुंचे और उसका हालचाल जाना। उसे गले लगाया और दर्द कम करने के लिए खुद बर्फ की सिकाई करने में मदद की। भारतीय स्टार ने कहा कि कैमरामैन खुशकिस्मत था कि गेंद उसके हाथ पर लगी न कि किसी और नाजुक जगह पर।

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
