'भाड़ में जा', गर्लफ्रेंड महिका शर्मा के साथ डिनर डेट पर गए हार्दिक पांड्या के साथ फैन ने की बदतमीजी

संक्षेप: हार्दिक पांड्या का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने दिल्ली में एक फैंस द्वारा अपशब्द कहे जाने के बावजूद गजब का संयम दिखाया। हार्दिक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डिनर डेट पर गए थे।

भारतीय टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या इस समय शानदार फॉर्म से गुजर रहे हैं। अफ्रीका के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई टी20 सीरीज में हार्दिक ने कई अहम पारियां खेली और गेंद से भी अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि गुरुवार को ऑफ फील्ड एक फैन की वजह से हार्दिक पांड्या के व्यवहार को लेकर चर्चा शुरू हो गई। हार्दिक इस समय अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं और गुरुवार को अपनी गर्लफ्रेंड महिका शर्मा के साथ दिल्ली के एक मशहूर रेस्टोरेंट में डिनर के लिए गए थे। जैसे ही वे रेस्टोरेंट से बाहर निकले, प्रशंसकों की भारी भीड़ ने उन्हें घेर लिया। इस दौरान एक फैन ने हार्दिक से बदतमीजी भी की।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या गुरुवार को एक रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हुए अपनी गर्लफ्रेंड महिका शर्मा के साथ नजर आए। इस दौरान फैंस ने उन्हें बाहर घेर लिया। उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को कार में बैठाया और उसके बाद फैंस के साथ फोटो खिंचवाई। हार्दिक ने शुरुआत में कुछ प्रशंसकों के साथ धैर्यपूर्वक सेल्फी खिंचवाई। हालांकि, सुरक्षा घेरे और भारी भीड़ के कारण वे हर किसी की मांग पूरी नहीं कर सके।

इस बीच जब हार्दिक पांड्या अपनी कार की ओर बढ़ने लगे, तो एक फैन भड़क गया। उसने क्रिकेटर के पीछे से चिल्लाते हुए कहा, "भाड़ में जाओ"। दरअसल ज्यादा भीड़ होने के कारण उसे हार्दिक के साथ सेल्फी नहीं मिल पाई थी। मैदान पर आक्रामक रहने वाले हार्दिक पांड्या ने शायद फैन की आवाज नहीं सुनी या अगर सुनी होगी तो उन्होंने इसे नजरअंदाज किया। उन्होंने गजब का संयम दिखाया, जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है।

यह घटना ऐसे समय में हुई है जब हार्दिक पांड्या मैदान पर भी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई टी-20 सीरीज में उन्होंने निर्णायक भूमिका निभाई थी, जिसमें उन्होंने अहमदाबाद में खेले गए अंतिम मैच में मात्र 16 गेंदों में अर्धशतक जड़ा था।

इससे पहले अफ्रीका के खिलाफ पांचवें मुकाबले में पांड्या की आक्रामक बल्लेबाजी ने मैच में जान डाल दी थी। उन्होंने अपने खास अंदाज में गेंदबाजों पर हमला करते हुए अनजाने में एक गेंद को कैमरामैन के हाथ पर मार दिया। चोट इतनी तेज थी कि भारतीय डगआउट का ध्यान भी उस पर गया और असिस्टेंट कोच रयान टेन डोशेट इस घटना पर साफ तौर पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते दिखे।