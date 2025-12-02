Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Hardik Pandya smashed 77 runs in 42 runs with 11 boundaries but giveaway 52 runs in 4 over and wicket in Comeback match
हार्दिक पांड्या ने कमबैक मैच में दिखाई अपनी तूफानी ताकत, 42 गेंदों में जड़ दिए 77 रन

हार्दिक पांड्या ने कमबैक मैच में दिखाई अपनी तूफानी ताकत, 42 गेंदों में जड़ दिए 77 रन

संक्षेप:

हार्दिक पांड्या ने कमबैक मैच में अपनी तूफानी ताकत दिखाई। 42 गेंदों में हार्दिक पांड्या ने 77 रन जड़ दिए। हार्दिक पांड्या काफी समय से मैदान से दूर थे। आखिरी मैच उन्होंने सितंबर में खेला था, जब वे एशिया कप में खेल रहे थे।

Tue, 2 Dec 2025 03:28 PMVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

हार्दिक पांड्या ने प्रोफेशनल क्रिकेट में तूफानी अंदाज में कमबैक किया है। हार्दिक पांड्या काफी समय से क्रिकेट की दुनिया से दूर थे, लेकिन अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज से पहले उन्होंने प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी की है। हार्दिक पांड्या सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बड़ौदा की टीम के लिए खेलते हुए नजर आए। इस मैच में उनके बल्ले से आतिशी पारी देखने को मिली। हालांकि, गेंदबाजी उनकी ढीली रही। हार्दिक पांड्या ने काफी रन लुटाए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

2 दिसंबर को हार्दिक पांड्या ने बड़ौदा के लिए खेलते हुए पंजाब के खिलाफ 42 गेंदों में 77 रनों की पारी खेली। हार्दिक पांड्या ने अपनी इस पारी में कुल 11 बार गेंद को बाउंड्री के पार भेजा, जिसमें 7 चौके और 4 छक्के शामिल थे। हालांकि, गेंदबाजी उनकी फीकी रही। 4 ओवर में कुल 52 रन उन्होंने लुटाए, जिसमें एक विकेट उन्होंने हासिल किया। हालांकि, अच्छी बात ये रही कि बड़ौदा की टीम को जीत मिली। अब साफ हो गया है कि वे साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में खेल सकते हैं।

हार्दिक पांड्या आखिरी बार प्रोफेशनल क्रिकेट में सितंबर में खेले थे। 26 सितंबर 2025 को एशिया कप 2025 के सुपर 4 के मैच में हार्दिक पांड्या श्रीलंका के खिलाफ मुकाबला खेलने उतरे थे। इस मैच में वे चोटिल हो गए थे। इसी वजह से उनको फाइनल में मौका नहीं मिला था। इसके बाद से कई बार इस तरह की रिपोर्ट्स सामने आईं कि वे फिट नहीं हैं, लेकिन अब टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले अच्छी बात ये है कि वे फिट हैं और टी20 सीरीज में खेलने के लिए तैयार हैं।

वर्ल्ड कप 2023 के बीच में भी वे चोटिल हो गए थे और कई महीनों के बाद उनकी वापसी हुई थी। व्हाइट बॉल क्रिकेट में वे प्रीमियर खिलाड़ी हैं। हर कोई जानता है कि सीमित ओवरों की क्रिकेट में उनकी अहमियत कितनी है। अगर वे फिट होते हैं तो फिर प्रोपर बैटर और प्रोपर पेसर की भूमिका निभाते हैं। हार्दिक पांड्या के रहने से टीम का संतुलन भी अच्छा रहता है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में हार्दिक पांड्या खेलते हुए नजर आएंगे।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
Hardik Pandya
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |