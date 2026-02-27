होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

टी20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए सबसे ज्यादा POTM; हार्दिक पांड्या ने उड़ाया गर्दा, की युवराज-रोहित की बराबरी

Feb 27, 2026 06:13 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

हार्दिक पांड्या ने जिम्बाब्वे के खिलाफ खूब गर्दा उड़ाया। उन्होंने मात्र 23 गेंदों पर 2 चौकों और 4 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 50 रनों की धमाकेदार पारी खेली। जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया।

टी20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए सबसे ज्यादा POTM; हार्दिक पांड्या ने उड़ाया गर्दा, की युवराज-रोहित की बराबरी

हार्दिक पांड्या जिम्बाब्वे के खिलाफ सुपर-8 मुकाबले में भारत की जीत के हीरो रहे। टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए जिम्बाब्वे के सामने 257 रनों का पहाड़ जैसा टोटल खड़ा किया था। भारत को इस स्कोर तक पहुंचाने में अहम रोल हरफनमौला हार्दिक पांड्या ने अदा किया था। पांड्या उस समय बैटिंग करने आए थे, जब भारत ने 12.5 ओवर में 150 के स्कोर पर अभिषेक शर्मा के रूप में तीसरा विकेट खोया था। हार्दिक पांड्या की बैटिंग देख ऐसा लग रहा था कि वह ड्रेसिंग रूम से ही सेट होकर आए हैं। उन्होंने 23 गेंदों पर 2 चौकों और 4 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 50 रनों की धमाकेदार पारी खेली। वहीं गेंदबाजी में उन्हें कोई विकेट तो नहीं मिला, मगर वह किफायती रहे। उन्होंने 3 ओवर में मात्र 21 रन खर्च किए। हार्दिक पांड्या को जिम्बाब्वे के खिलाफ प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया।

ये भी पढ़ें:ZIM पर जीत के बाद क्या है भारत का सेमीफाइनल समीकरण, WI से ‘करो या मरो’ मैच

यह टी20 वर्ल्ड कप 2026 में हार्दिक पांड्या का दूसरा तो टूर्नामेंट के इतिहास का तीसरा अवॉर्ड है। हार्दिक पांड्या ने इस अवॉर्ड को जीतते ही रोहित शर्मा और युवराज सिंह जैसे पूर्व खिलाड़ियों की बराबरी कर ली है।

हार्दिक पांड्या इसी के साथ भारत के लिए सबसे ज्यादा POTM का अवॉर्ड जीतने वाले संयुक्त रूप से तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। उनके ऊपर अब दो ही नाम विराट कोहली और सूर्यकुमार यादव के हैं। किंग कोहली के नाम भारत के लिए सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीतने का रिकॉर्ड है।

ये भी पढ़ें:बेनेट ने अपना विकेट बचाने के लिए क्रिकेट बॉल को बना दिया 'फुटबॉल', आप भी देखिए

T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत के लिए सबसे ज़्यादा POTM अवॉर्ड:

8 - विराट कोहली (3 v PAK, 2 v SA, 1 v AUS, 1 v AFG, 1 v BAN)

4 - सूर्यकुमार यादव (1 v USA, 1 v NED, 1 v ZIM, 1 v AFG)

3 - हार्दिक पांड्या (1 v BAN, 1 v NAM, 1 v ZIM)

3 - युवराज सिंह (1 v ENG, 1 v AUS, 1 v SA)

3 - रोहित शर्मा (1 v SA, 1 v AFG, 1 v AUS)

3 - आर अश्विन (2 v BAN, 1 v AUS)

हार्दिक पांड्या इसी के साथ एक टी20 वर्ल्ड कप में 2 प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीतने वाले 8वें भारतीय बन गए हैं। अगर आगामी टूर्नामेंट में पांड्या एक और बार POTM बनते हैं तो वह इतिहास रच सकते हैं।

T20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए 2 POTM अवॉर्ड

2007 - युवराज सिंह (v ENG, AUS)

2012 - विराट कोहली (v AFG, PAK)

2014 - अमित मिश्रा (v PAK, WI)

2014 - रवि अश्विन (v BAN, AUS)

2016 - विराट कोहली (v PAK, AUS)

2021 - रवींद्र जडेजा (v SCO, NAM)

2022 - विराट कोहली (v PAK, BAN)

2022 - सूर्यकुमार (v NED, ZIM)

2024 - जसप्रीत बुमराह (v IRE, PAK)

2026 - हार्दिक पांड्या (v NAM, ZIM)*

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

और पढ़ें
Hardik Pandya T20 World Cup T20 World Cup 2026 अन्य..
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, लाइव स्कोर, क्रिकेट शेड्यूल, T20 वर्ल्ड कप 2026, T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल और T20 वर्ल्ड कप 2026 प्वाइंट टेबल की पूरी जानकारी और खिलाड़ियों के आंकड़े हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।