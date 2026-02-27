टी20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए सबसे ज्यादा POTM; हार्दिक पांड्या ने उड़ाया गर्दा, की युवराज-रोहित की बराबरी

हार्दिक पांड्या ने जिम्बाब्वे के खिलाफ खूब गर्दा उड़ाया। उन्होंने मात्र 23 गेंदों पर 2 चौकों और 4 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 50 रनों की धमाकेदार पारी खेली। जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया।

हार्दिक पांड्या जिम्बाब्वे के खिलाफ सुपर-8 मुकाबले में भारत की जीत के हीरो रहे। टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए जिम्बाब्वे के सामने 257 रनों का पहाड़ जैसा टोटल खड़ा किया था। भारत को इस स्कोर तक पहुंचाने में अहम रोल हरफनमौला हार्दिक पांड्या ने अदा किया था। पांड्या उस समय बैटिंग करने आए थे, जब भारत ने 12.5 ओवर में 150 के स्कोर पर अभिषेक शर्मा के रूप में तीसरा विकेट खोया था। हार्दिक पांड्या की बैटिंग देख ऐसा लग रहा था कि वह ड्रेसिंग रूम से ही सेट होकर आए हैं। उन्होंने 23 गेंदों पर 2 चौकों और 4 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 50 रनों की धमाकेदार पारी खेली। वहीं गेंदबाजी में उन्हें कोई विकेट तो नहीं मिला, मगर वह किफायती रहे। उन्होंने 3 ओवर में मात्र 21 रन खर्च किए। हार्दिक पांड्या को जिम्बाब्वे के खिलाफ प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया।

यह टी20 वर्ल्ड कप 2026 में हार्दिक पांड्या का दूसरा तो टूर्नामेंट के इतिहास का तीसरा अवॉर्ड है। हार्दिक पांड्या ने इस अवॉर्ड को जीतते ही रोहित शर्मा और युवराज सिंह जैसे पूर्व खिलाड़ियों की बराबरी कर ली है।

हार्दिक पांड्या इसी के साथ भारत के लिए सबसे ज्यादा POTM का अवॉर्ड जीतने वाले संयुक्त रूप से तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। उनके ऊपर अब दो ही नाम विराट कोहली और सूर्यकुमार यादव के हैं। किंग कोहली के नाम भारत के लिए सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीतने का रिकॉर्ड है।

T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत के लिए सबसे ज़्यादा POTM अवॉर्ड: 8 - विराट कोहली (3 v PAK, 2 v SA, 1 v AUS, 1 v AFG, 1 v BAN)

4 - सूर्यकुमार यादव (1 v USA, 1 v NED, 1 v ZIM, 1 v AFG)

3 - हार्दिक पांड्या (1 v BAN, 1 v NAM, 1 v ZIM)

3 - युवराज सिंह (1 v ENG, 1 v AUS, 1 v SA)

3 - रोहित शर्मा (1 v SA, 1 v AFG, 1 v AUS)

3 - आर अश्विन (2 v BAN, 1 v AUS)

हार्दिक पांड्या इसी के साथ एक टी20 वर्ल्ड कप में 2 प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीतने वाले 8वें भारतीय बन गए हैं। अगर आगामी टूर्नामेंट में पांड्या एक और बार POTM बनते हैं तो वह इतिहास रच सकते हैं।

T20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए 2 POTM अवॉर्ड 2007 - युवराज सिंह (v ENG, AUS)

2012 - विराट कोहली (v AFG, PAK)

2014 - अमित मिश्रा (v PAK, WI)

2014 - रवि अश्विन (v BAN, AUS)

2016 - विराट कोहली (v PAK, AUS)

2021 - रवींद्र जडेजा (v SCO, NAM)

2022 - विराट कोहली (v PAK, BAN)

2022 - सूर्यकुमार (v NED, ZIM)

2024 - जसप्रीत बुमराह (v IRE, PAK)