IND vs AUS सीरीज से पहले टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, स्टार प्लेयर पूरे दौरे से हो सकता है बाहर

टीम इंडिया को एक बड़ा झटका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 19 अक्टूबर से शुरू हो रही सीमित ओवरों की सीरीज से पहले लगा है। स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के वनडे और टी20 सीरीज में खेलने की संभावना बहुत कम है।

टीम इंडिया को एशिया कप 2025 फाइनल के बाद 2 अक्टूबर से वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है और फिर 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर 3 मैचों की वनडे सीरीज और उसके बाद पांच मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है। इसी सीरीज से पहले टीम इंडिया को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ऑस्ट्रेलिया के दौरे से बाहर हो सकते हैं। चोट के कारण इस ऑलराउंडर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज से बाहर होने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

एशिया कप 2025 के सुपर 4 के आखिरी मैच में हार्दिक पांड्या श्रीलंका के खिलाफ सिर्फ एक ओवर फेंक सके थे और इसके बाद मैदान से बाहर चले गए थे। वे एशिया कप 2025 के फाइनल में भी पाकिस्तान के खिलाफ बड़े मुकाबले में नहीं खेल पाए। अब खबर है कि वे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज से भी बाहर बैठेंगे। हार्दिक पांड्या को क्वाड्रिसेप्स इंजरी है। दैनिक जागरण में प्रकाशित खबर के अनुसार, बीसीसीआई के सूत्रों ने जानकारी दी है कि हार्दिक पांड्या को 4 सप्ताह के आराम की सलाह दी गई है।

हार्दिक पांड्या के चार सप्ताह अक्टूबर के आखिर में समाप्त होंगे। इस तरह 19 अक्टूबर से शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज और फिर 29 अक्टूबर से 5 मैचों की टी20 सीरीज शुरू होनी है। जिस तरह की चोट हार्दिक को लगी है। उससे एक बात तो साफ है कि वह कम से कम वनडे सीरीज के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। अगर वह फिट हो गए तो टी20 सीरीज में खेल सकते हैं, लेकिन बीसीसीआई नहीं चाहेगी कि फरवरी-मार्च में होने वाले टी20 विश्व कप 2026 से पहले कोई रिस्क हार्दिक पांड्या को लेकर लिया जाए, क्योंकि वह सीमित ओवरों की टीम के सबसे अहम प्लेयर हैं।