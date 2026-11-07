मुंबई और पंजाब के बीच बड़ी ट्रेड डील पक्की, हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह की अदला-बदली तय
मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच एक बड़ी ट्रेड डील पर सहमति बन गई है। हार्दिक पंजाब किंग्स से जुड़ने जा रहे हैं, जबकि अर्शदीप मुंबई में शामिल होने वाले हैं।
आईपीएल नीलामी से पहले मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच खिलाड़ियों की अदला-बदली (ट्रेड) पर सहमति बन गई है। इससे स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या पंजाब किंग्स जबकि तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह मुंबई इंडियंस से जुड़ जाएंगे। यह सौदा हालांकि अभी प्रस्तावित है और इसे भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) की मंजूरी मिलना बाकी है। आईपीएल से जुड़े एक सूत्र ने इस ट्रेड की पुष्टि की है। सूत्र ने बताया कि हार्दिक पांड्या श्रेयस अय्यर की कप्तानी में खेलने को लेकर खुश हैं। उम्मीद है कि श्रेयस अय्यर आगामी सत्र में भी पंजाब किंग्स के कप्तान बने रहेंगे।
कप्तान और कोच ने लिया फैसला
सूत्र ने कहा, ''ट्रेड पूरा हो चुका है। हार्दिक पंजाब किंग्स में जा रहे हैं और अर्शदीप मुंबई इंडियंस में शामिल हो रहे हैं। हार्दिक श्रेयस अय्यर की कप्तानी में खेलने को लेकर खुश हैं। '' उनके अनुसार, ''अर्शदीप के बदले हार्दिक को ट्रेड करने का फैसला कप्तान और कोच का था। अर्शदीप लंबे समय से पंजाब किंग्स के साथ जुड़े हुए हैं और फ्रेंचाइजी के लिए शानदार प्रदर्शन करके आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। ''
सूत्र ने कहा, ''फ्रेंचाइजी के मालिकों के लिए यह फैसला आसान नहीं था क्योंकि अर्शदीप ने टीम के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हुए अपनी पहचान बनाई है। हालांकि, कप्तान और कोच ने इस फैसले को आगे बढ़ाया और अब यह तय हो गया है। ''
हार्दिक की कप्तानी में मुंबई का खराब प्रदर्शन
इस ट्रेड के साथ मुंबई इंडियंस के साथ हार्दिक का दूसरा कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। हार्दिक 2024 सत्र में मुंबई इंडियंस में लौटे थे और उन्हें लंबे समय तक टीम की कप्तानी करने वाले रोहित शर्मा की जगह कप्तान बनाया गया था। हालांकि हार्दिक की कप्तानी में मुंबई इंडियंस का सफर उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। पांच बार की चैंपियन टीम हार्दिक के नेतृत्व संभालने के बाद तीन सत्र में से दो बार प्लेऑफ में जगह बनाने में नाकाम रही।
यह सौदा बीसीसीआई द्वारा खिलाड़ियों को बरकरार रखने की समय सीमा को 17 नवंबर तक बढ़ाने के बाद हुआ है, जिससे दोनों फ्रेंचाइजी को 16 दिसंबर को गोवा में होने वाली मिनी नीलामी से पहले आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। मिनी नीलामी से पहले पंजाब किंग्स मार्कस स्टोइनिस और नेहाल वढेरा को भी रिलीज कर सकता है।
हार्दिक ने आखिरी बार 24 मई को आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस के लिए मुक़ाबला खेला था। हार्दिक को अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज़ के लिए इंडिया ए की टीम में शामिल किया गया था, लेकिन पिंडली में नई चोट के कारण उन्हें टीम से बाहर होना पड़ा और उनकी वापसी की योजना को झटका लगा। हार्दिक ने अपना पिछला अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला आईपीएल से ठीक पहले न्यूज़ीलैंड के खिलाफ टी 20 विश्व कप फाइनल खेला था। वह लगातार चोट से जूझ रहे हैं और इस वजह से अब तक उनकी वापसी नहीं हो सकी है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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