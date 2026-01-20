Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Hardik Pandya Rocks Cowboy Hat and 13 Cr Watch to Check Pitch Wasim Jaffer Hilarious MI Memory
जब 13 करोड़ की घड़ी पहन पिच देखने पहुंचे हार्दिक पांड्या..., PBKS के पूर्व कोच ने साझा किया दिलचस्प किस्सा

जब 13 करोड़ की घड़ी पहन पिच देखने पहुंचे हार्दिक पांड्या..., PBKS के पूर्व कोच ने साझा किया दिलचस्प किस्सा

संक्षेप:

हार्दिक का फैशन सेंस और उनका 'लार्जर-दैन-लाइफ' व्यक्तित्व अक्सर चर्चा का विषय बना रहता है। हाल ही में पूर्व भारतीय ओपनर वसीम जाफर ने दूरदर्शन के 'द ग्रेट इंडियन क्रिकेट शो' पर हार्दिक के इसी बेमिसाल आत्मविश्वास और व्यक्तित्व से जुड़ा एक बेहद दिलचस्प किस्सा साझा किया है।

Jan 20, 2026 03:48 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारतीय क्रिकेट जगत में हार्दिक पांड्या की पहचान केवल एक विस्फोटक बल्लेबाज और तेज गेंदबाज के रूप में ही नहीं, बल्कि एक ऐसे खिलाड़ी के रूप में भी है जो मैदान के बाहर अपने मस्त-मौला अंदाज और ठाठ-बाठ वाली जीवनशैली के लिए जाने जाते हैं। हार्दिक का फैशन सेंस और उनका 'लार्जर-दैन-लाइफ' व्यक्तित्व अक्सर चर्चा का विषय बना रहता है। हाल ही में पूर्व भारतीय ओपनर वसीम जाफर ने दूरदर्शन के 'द ग्रेट इंडियन क्रिकेट शो' पर हार्दिक के इसी बेमिसाल आत्मविश्वास और व्यक्तित्व से जुड़ा एक बेहद दिलचस्प किस्सा साझा किया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

वसीम जाफर ने उस समय को याद किया जब वे पंजाब किंग्स के कोच थे और उनकी टीम का मुकाबला मोहाली में मुंबई इंडियंस से होना था। जाफर ने बताया कि टॉस होने में जब केवल 30-45 मिनट का समय बचा था, तब हार्दिक पांड्या पिच का मुआयना करने के लिए मैदान पर पहुंचे। उस समय उनके लुक ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। हार्दिक ने एक काउबॉय हैट पहनी हुई थी, उनकी उंगली में हीरे की अंगूठी चमक रही थी और उनकी कलाई पर 12-13 करोड़ रुपये की बेशकीमती घड़ी बंधी हुई थी।

जाफर के अनुसार, हार्दिक उस समय पूरी तरह से एक 'मल्टी-करोड़ प्लेयर' के औरा (Aura) में नजर आ रहे थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इतने महंगे सामान और स्टाइल के साथ पिच देखने के कुछ ही मिनटों बाद उन्हें टॉस के लिए जाना था और उसके तुरंत बाद मैच खेलना था। वसीम जाफर ने हार्दिक की सराहना करते हुए कहा कि वह एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो पूरी तरह से बेखौफ और सहज रहते हैं।

यह किस्सा हार्दिक पांड्या के स्वैग को दिखाता है। जाफर ने अंत में चुटकी लेते हुए कहा कि हार्दिक वास्तव में एक 'भारी कीमत वाले खिलाड़ी' (Heavily priced player) हैं, जो न केवल अपनी खेल प्रतिभा बल्कि अपने बिंदास अंदाज से भी प्रभावित करते हैं। यह किस्सा इस बात को दिखाता है कि हार्दिक पांड्या को क्यों भारतीय टीम और क्रिकेट जगत का सबसे बड़ा फैशनेबल खिलाड़ी और शोमैन माना जाता है।

बता दें कि हार्दिक पांड्या न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली 5 मैचों की टी-20 सीरीज में भारतीय टीम का हिस्सा हैं और वे वर्ल्डकप में भी टीम को मजबूती प्रदान करते दिख सकते हैं।

ये भी पढ़ें:25 रन बनाते ही टी-20 में 9000 रन बनाने वाले चौथे भारतीय बनेंगे सूर्यकुमार यादव
Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार लाइव हिंदुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2022 में इन्होंने यहीं से बतौर ट्रेनी अपने करियर की शुरुआत की। यहां पर पिछले दो सालों से लाइफस्टाइल, हेल्थ, ट्रेंडिंग, खेल, मनोरंजन, खानपान आदि से जुड़ी खबरें लिख रहे हैं। हेल्थ के क्षेत्र में हो रही नई- नई रिसर्च को खंगालकर लोगों के लिए जरूरी जानकारी लाना, रिलेशनशिप जैसे संवेदनशील विषय पर भरोसेमंद कन्टेंट उपलब्ध कराना, संघर्ष करके जीवन में आगे बढ़े लोगों की सफलता की कहानी लिखना आदि चीजों में विमलेश की गहरी पकड़ और दिलचस्पी है। राजनीति और खेल से जुड़े मुद्दों पर विश्लेषण करना हमेशा से विमलेश के लिए रुचिकर रहा है। विमलेश ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से रेडियो और टेलीविजन पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इन्होंने अपना ग्रैजुएशन इंदौर के होलकर साइंस कॉलेज से पूरा किया है। ग्रेजुएशन के दौरान दैनिक भास्कर और दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर के क्षेत्रीय अखबारों में कॉपी एडिटिंग और कंटेंट राइटिंग का काम किया। B.Sc की पढ़ाई के साथ- साथ विमलेश ने SJMC इंदौर से मास मीडिया में इंटर्नशिप भी की। और पढ़ें
Cricket News In Hindi
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |