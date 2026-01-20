जब 13 करोड़ की घड़ी पहन पिच देखने पहुंचे हार्दिक पांड्या..., PBKS के पूर्व कोच ने साझा किया दिलचस्प किस्सा
भारतीय क्रिकेट जगत में हार्दिक पांड्या की पहचान केवल एक विस्फोटक बल्लेबाज और तेज गेंदबाज के रूप में ही नहीं, बल्कि एक ऐसे खिलाड़ी के रूप में भी है जो मैदान के बाहर अपने मस्त-मौला अंदाज और ठाठ-बाठ वाली जीवनशैली के लिए जाने जाते हैं। हार्दिक का फैशन सेंस और उनका 'लार्जर-दैन-लाइफ' व्यक्तित्व अक्सर चर्चा का विषय बना रहता है। हाल ही में पूर्व भारतीय ओपनर वसीम जाफर ने दूरदर्शन के 'द ग्रेट इंडियन क्रिकेट शो' पर हार्दिक के इसी बेमिसाल आत्मविश्वास और व्यक्तित्व से जुड़ा एक बेहद दिलचस्प किस्सा साझा किया है।
वसीम जाफर ने उस समय को याद किया जब वे पंजाब किंग्स के कोच थे और उनकी टीम का मुकाबला मोहाली में मुंबई इंडियंस से होना था। जाफर ने बताया कि टॉस होने में जब केवल 30-45 मिनट का समय बचा था, तब हार्दिक पांड्या पिच का मुआयना करने के लिए मैदान पर पहुंचे। उस समय उनके लुक ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। हार्दिक ने एक काउबॉय हैट पहनी हुई थी, उनकी उंगली में हीरे की अंगूठी चमक रही थी और उनकी कलाई पर 12-13 करोड़ रुपये की बेशकीमती घड़ी बंधी हुई थी।
जाफर के अनुसार, हार्दिक उस समय पूरी तरह से एक 'मल्टी-करोड़ प्लेयर' के औरा (Aura) में नजर आ रहे थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इतने महंगे सामान और स्टाइल के साथ पिच देखने के कुछ ही मिनटों बाद उन्हें टॉस के लिए जाना था और उसके तुरंत बाद मैच खेलना था। वसीम जाफर ने हार्दिक की सराहना करते हुए कहा कि वह एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो पूरी तरह से बेखौफ और सहज रहते हैं।
यह किस्सा हार्दिक पांड्या के स्वैग को दिखाता है। जाफर ने अंत में चुटकी लेते हुए कहा कि हार्दिक वास्तव में एक 'भारी कीमत वाले खिलाड़ी' (Heavily priced player) हैं, जो न केवल अपनी खेल प्रतिभा बल्कि अपने बिंदास अंदाज से भी प्रभावित करते हैं। यह किस्सा इस बात को दिखाता है कि हार्दिक पांड्या को क्यों भारतीय टीम और क्रिकेट जगत का सबसे बड़ा फैशनेबल खिलाड़ी और शोमैन माना जाता है।
बता दें कि हार्दिक पांड्या न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली 5 मैचों की टी-20 सीरीज में भारतीय टीम का हिस्सा हैं और वे वर्ल्डकप में भी टीम को मजबूती प्रदान करते दिख सकते हैं।