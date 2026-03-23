12 करोड़ की फरारी में हनुमान चालीसा सुनते हैं हार्दिक पांड्या, फैंस का रिएक्शन हुआ वायरल
भारतीय टीम के क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने बताया है कि वह अपनी 12 करोड़ रुपये की लग्जरी फरारी चलाते समय हनुमान चालीसा सुनते हैं। उनका मानना है कि कोई भी गाना हनुमान चालीसा जितनी पॉजिटिव एनर्जी नहीं दे सकता।
भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या आगामी सीजन में मुंबई इंडियंस की कप्तानी करते हुए दिखेंगे। वह टी20 विश्व कप का खिताब जीतने वाली भारतीय टीम का भी हिस्सा थे। फाइनल में जीत मिलने के बाद हार्दिक पांड्या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ काफी रोमांटिक हो गए थे और जश्न के दौरान उन पर राष्ट्रीय ध्वज का कथित तौर पर अपमान किये जाने का आरोप लगा था। हार्दिक को महंगी गाड़ी, कपड़े और घड़ियों का काफी शौक है। हार्दिक हाल ही में अपनी महंगी कार की वजह से काफी चर्चा में थे। एक इवेंट के दौरान हार्दिक ने बताया कि अपनी करोड़ों की फरारी में वे किसी रॉक म्यूजिक के बजाय हनुमान चालीसा सुनना पसंद करते हैं।
हार्दिक पांड्या ने कुछ दिन पहले लग्जरी फरारी 12 सिलिंड्री खरीदी। जिसकी ऑन रोड कीमत 12 करोड़ रुपये के करीब है। हार्दिक ने बताया कि अपनी करोड़ों की फरारी में वह हनुमान चालीसा सुनना पसंद करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कोई और गाना आपको वैसी सकारात्मक ऊर्जा नहीं दे सकता, जैसी हनुमान चालीसा देता है। टी20 विश्व कप के कुछ दिन बाद ही हार्दिक पांड्या ने फरारी कार खरीदी थी। उनको मुंबई में ब्लैक कलर की फरारी चलाते हुए देखा गया था, जिसमें उनकी गर्लफ्रेंड महिका शर्मा भी साथ थी।
हाल ही में वायरल हुए वीडियो में हार्दिक पांड्या टीम के बैटिंग कोच कीरोन पोलार्ड के साथ मौजूद थे। जहां हार्दिक ने अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल और आस्था के बारे में बात की, जिसके बाद ऑडियंस ने जय श्री राम के जोरदार नारे लगाए। उन्होंने कहा, ''दिलचस्प बात ये है कि मेरे पास फरारी कार है, लेकिन फिर भी मैं कार के अंदर हनुमान चालीसा ही सुनता हूं। यह बहुत कूल है। भगवान की कृपा है। मुझे लगता है सब सहमत होंगे कि कोई भी गाना आपको हनुमान चालीसा जितनी पॉजिटिव एनर्जी नहीं दे सकता। मैं इस बात को लेकर बिल्कुल स्पष्ट हूं।"
रणजी ट्रॉफी में 2013 में पदार्पण के बाद 2015 में इंडियन प्रीमियर लीग में कदम रखने वाले पंड्या 2024 और 2026 में भारत की टी20 विश्व कप विजेता टीम के अहम सदस्य रहे। बत्तीस बरस के पंड्या ने मुंबई इंडियंस के एक प्रचार कार्यक्रम में कहा ,'' मैं खालिस बल्लेबाज था। मुझे बस एक बात पता थी कि अगर मैदान के 12 चक्कर लगाने को कहा गया है तो मैने 15 लगाये। वहीं पर किसी ने मुझे देखा और एक साल बाद मैने रणजी ट्रॉफी खेला।''
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
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