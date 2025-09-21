hardik pandya on verge of becoming India second most successful bowler in T20 will surpass Yuzvendra Chahal टी20 में भारत के दूसरे सबसे सफल गेंदबाज बनने के करीब हार्दिक पांड्या , युजवेंद्र चहल रह जाएंगे पीछे, Cricket Hindi News - Hindustan
टी20 में भारत के दूसरे सबसे सफल गेंदबाज बनने के करीब हार्दिक पांड्या , युजवेंद्र चहल रह जाएंगे पीछे

ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बन सकते हैं। उन्हें युजवेंद्र चहल को पीछे छोड़ने के लिए सिर्फ एक विकेट की जरूरत है।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानSun, 21 Sep 2025 05:22 PM
भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले के दौरान टी20 इंटरनेशनल में भारत के दूसरे सबसे सफल गेंदबाज बन सकते हैं। हार्दिक पांड्या ने भारत के लिए खेलते हुए टी20 फॉर्मेट में 96 विकेट चटकाए हैं। अगर पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में वह एक विकेट हासिल करने में सफल होते हैं, तो वह स्टार स्पिनर युजवेंद्र चहल को सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज के मामले में पीछे छोड़ देंगे। युजवेंद्र चहल के नाम 96 विकेट है। हाल ही में ओमान के खिलाफ मुकाबले में अर्शदीप सिंह भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में सबसे पहले 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने थे।

तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने ओमान के बल्लेबाज विनायक शुक्ला को आउट करके टी20 इंटरनेशनल में 100 विकेट पूरे किए। अर्शदीप ने 64 मैचों में 100 विकेट लिए हैं। हार्दिक पांड्या ने 117 टी20 मैचों में 96 विकेट लिए हैं। वहीं युजवेंद्र चहल ने 80 मैचों में 96 विकेट लिए हैं। वह दो महीने से टी20 फॉर्मेट का हिस्सा नहीं है। हार्दिक पांड्या ने ओमान और पाकिस्तान के खिलाफ 1-1 विकेट चटकाए हैं। राशिद खान टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उन्होंने 103 मैचों में 173 विकेट लिए हैं।

भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 में दमदार प्रदर्शन किया है। भारत ने अपने पहले मैच में यूएई को 9 विकेट से हराया था। इसके बाद टीम ने पाकिस्तान को सात विकेट से धूल चटाई। हालांकि ओमान के खिलाफ मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी की और ओमान को जीत के लिए 189 रनों का लक्ष्य दिया, जिसका पीछा करते हुए ओमान ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 167 रन बना लिए थे। हालांकि ओमान की टीम जीत नहीं हासिल कर सकी थी लेकिन भारतीय टीम को परेशानी में डाल दिया था। भारत एशिया कप 2025 सुपर फोर मुकाबले में रविवार को पाकिस्तान से भिड़ेगा।

