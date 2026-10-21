हार्दिक पांड्या महीनों तक रहेंगे क्रिकेट की दुनिया से दूर, सीधे IPL 2027 में आ सकते हैं नजर
हार्दिक पांड्या महीनों तक क्रिकेट की दुनिया से दूर रहने वाले हैं। एक रिपोर्ट की मानें तो वे सीधे IPL 2027 में नजर आ सकते हैं, क्योंकि जब तक उनके फिट होने की उम्मीद है, तब तक डोमेस्टिक सीजन खत्म हो चुका होगा।
हार्दिक पांड्या ने आखिरी इंटरनेशनल मैच टीम इंडिया के लिए टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खेला था। वे फाइनल में भारत के लिए मार्च 2026 में खेले थे। वहीं, वनडे इंटरनेशनल मैच आखिरी उन्होंने 2025 के मार्च में खेला था। हालांकि, वे आईपीएल 2026 में नजर आए थे, लेकिन इसके बाद से क्रिकेट के मैदान से दूर हैं। उनके हाल-फिलहाल में मैदान पर लौटने की संभावना नहीं है। एक रिपोर्ट की मानें तो उन्हें अभी क्रिकेट खेलने के लिए महीनों का इंतजार करना होगा और वे सीधे आईपीएल 2027 में नजर आ सकते हैं।
दैनिक जागरण में छपी रिपोर्ट की मानें तो हार्दिक पांड्या अभी पिंडली की अंदरूनी तरफ स्ट्रेस इंजरी से उबर रहे हैं। फिलहाल वे बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी सीओई में रिहैबिलिटेशन प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। क्रिकेट तो छोड़िए, मौजूदा समय में उनको लेकर जानकारी सामने आई है कि वे 3 सप्ताह के बाद जॉगिंग शुरू कर पाएंगे। इतना ही नहीं, इसके बाद आठ सप्ताह तक उनका रनिंग लोड बढ़ाया जाएगा। ऐसे में उनके मैच फिट होने में कई महीनों का समय लगेगा।
रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि हार्दिक पांड्या पूरी तरह कब तक मैच फिट हो पाएंगे? इसकी डेडलाइन नहीं दी गई है। उनका चयन न्यूजीलैंड दौरे के लिए नहीं हुआ है, जबकि ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 13 दिसंबर से श्रीलंका के खिलाफ खेली जाने वाली सीमित ओवरों की सीरीज में भी उनके खेलने की संभावना नजर नहीं आ रही। इसके बाद जनवरी में भारत को जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है। उस सीरीज तक भी शायद हार्दिक पांड्या फिट नहीं होंगे।
वहीं, अगर घरेलू क्रिकेट की बात करें तो तब तक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी भी खत्म हो चुकी होगी। टीम इंडिया टेस्ट सीरीज में बिजी हो जाएगी। 21 जनवरी से 3 मार्च तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की टीम पांच मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी। बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। इसके बाद आईपीएल 2027 आयोजित होगा। वहीं, हार्दिक टेस्ट खेलते नहीं हैं और व्हाइट बॉल डोमेस्टिक सीजन भी खत्म हो जाएगा तो वे सीधे आईपीएल में ही नजर आ सकते हैं।
नहीं क्रैक हुई हार्दिक की डील
आपको याद होगा, जब आईपीएल 2026 खत्म हुआ था तो तभी से इस तरह की चर्चा शुरू हो गई थी कि हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस को छोड़ने वाले हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स से लेकर चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स तक के साथ उनका नाम जोड़ा गया। हालांकि, शायद चोट की वजह से ही उनकी डील नहीं हो सकी है। जल्द ही रिटेंशन भी हो जाएंगे तो पता चलेगा कि वे एमआई के साथ रहेंगे या फिर किसी के साथ उनकी ट्रेड होगी। ये देखने वाली बात होगी।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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