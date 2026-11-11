हार्दिक पांड्या को मिली तीसरी आईपीएल फ्रेंचाइजी, पंजाब किंग्स से जुड़े; जानें कैसा रहा IPL सफर
हार्दिक पांड्या बुधवार को पंजाब किंग्स में शामिल हो गए हैं। खिलाड़ियों की अदला-बदली में अर्शदीप को मुंबई ने लिया, जबकि हार्दिक पंजाब का हिस्सा बन गए हैं। हार्दिक पिछले दो टीमों (गुजरात-मुंबई) की कप्तानी भी कर चुके हैं।
आईपीएल 2027 के लिए बुधवार को मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच खिलाड़ियों की अदला-बदली हुई है, जिसमें हार्दिक पांड्या पंजाब किंग्स में शामिल हो गए हैं, जबकि अर्शदीप सिंह मुंबई इंडियंस की टीम से जुड़े। दोनों फ्रेंचाइजी ने इस ट्रेड को कन्फर्म कर दिया है। इस तरह हार्दिक पांड्या को आईपीएल में अपनी तीसरी फ्रेंचाइजी मिली। हार्दिक आगामी सीजन के लिए पंजाब किंग्स से जुड़ने से पहले मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के लिए खेल चुके हैं और कप्तानी भी कर चुके हैं।
मुंबई और गुजरात के रह चुके हैं कप्तान
हार्दिक पिछले तीन आईपीएल सत्र में मुंबई इंडियंस की कप्तानी कर चुके हैं और अब वह अर्शदीप के बदले पंजाब किंग्स से जुड़ गए हैं। हार्दिक पांड्या का दूसरी बार मुंबई इंडियंस के साथ सफर खत्म हो गया है। उनकी मौजूदगी में टीम ने चार बार आईपीएल खिताब जीता है। वह 2015 में मुंबई से जुड़े थे और बतौर ऑलराउंडर अपनी एक अलग पहचान बनाई। हार्दिक ने 2015, 2017, 2019 और 2020 में टीम को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई।
मुंबई इंडियंस के साथ सात सीजन खेलने के साथ हार्दिक पांड्या आईपीएल 2022 से पहले गुजरात टाइटंस से जुड़े। उन्हें पहले ही सीजन में टीम का कप्तान बनाया गया। उन्होंने पहले ही सीजन में टीम को चैंपियन बनाया। गुजरात की टीम उनकी कप्तानी में 2023 में फाइनल में पहुंची थी। लेकिन 2024 में एक बार फिर वह मुंबई इंडियंस में वापस लौटे और कप्तान बन गए। उनको रोहित शर्मा की जगह टीम का कप्तान बनाया गया था। हालांकि उनकी कप्तानी में मुंबई इंडियंस की टीम लगातार संघर्ष करती हुए नजर आई। आईपीएल 2024 में टीम 10वें स्थान पर रही। इसके बाद 2025 में उनकी कप्तानी में तीसरे स्थान पर रही। हालांकि 2026 में टीम का प्रदर्शन फिर निराशाजनक रहा और पॉइंट्स टेबल में टीम 9वें स्थान पर रही। हार्दिक पांड्या ने 162 आईपीएल मैचों में 2955 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 146.28 रहा। उन्होंने 82 विकेट लिए हैं।
मुंबई-पंजाब के बीच हुई ट्रेड डील
आईपीएल में खिलाड़ियों की ट्रेड में मुंबई इंडियंस के कप्तान रहे हार्दिक पांड्या पंजाब किंग्स में शामिल हो गए हैं, जबकि अर्शदीप सिंह भी मुंबई इंडियंस से जुड़ गए हैं। आईपीएल के अनुसार हार्दिक 16.35 करोड़ रुपये की मौजूदा कीमत की तुलना के मुकाबले 18 करोड़ रुपये में पंजाब किंग्स में शामिल होंगे। अर्शदीप सिंह अपनी मौजूदा कीमत 18 करोड रुपए में मुंबई इंडियंस से जुड़ेंगे। अर्शदीप आठ सत्र तक पंजाब की टीम से खेलने के बाद अब मुंबई की टीम में शामिल हो रहे हैं। इस तेज गेंदबाज ने 2019 में पंजाब की टीम से आईपीएल में पदार्पण किया था और बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के रूप में अपनी छाप छोड़ी थी। उन्होंने आईपीएल के 96 मैच में 111 विकेट लिए हैं जो पंजाब किंग्स की तरफ से रिकॉर्ड है।
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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