हार्दिक पांड्या की वापसी की डेट लगभग कन्फर्म, जानिए किस दिन मैदान पर लौटेगा ये स्टार ऑलराउंडर?

संक्षेप: हार्दिक पांड्या की वापसी की डेट लगभग कन्फर्म हो गई है। वे इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने से पहले डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे। मैदान पर इस ऑलराउंडर की वापसी इस महीने के आखिर में होने की पूरी संभावना है। 

Thu, 13 Nov 2025 11:04 AMVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की वापसी प्रोफेशनल क्रिकेट में होने ही वाली है। एशिया कप 2025 के फाइनल से पहले सुपर 4 के मैच में चोटिल हुए हार्दिक पांड्या उसी के बाद से टीम से बाहर हैं। वे ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर भी नहीं गए थे। हालांकि, साउथ अफ्रीका के खिलाफ अगले महीने खेली जाने वाली वनडे और टी20 सीरीज के लिए वे उपलब्ध रह सकते हैं। इससे पहले वे डोमेस्टिक क्रिकेट में नजर आने वाले हैं, क्योंकि फिटनेस साबित करने के लिए हार्दिक पांड्या को कुछ प्रतिस्पर्धी मैच खेलने होंगे।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की मानें तो इसी महीने के आखिर में हार्दिक पांड्या बड़ौदा के लिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेलते हुए नजर आ सकते हैं। हार्दिक पांड्या मैच फिटनेस हासिल करने के बेहद करीब हैं। वह इस समय बेंगलुरु स्थिति बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा, तो वह इस डोमेस्टिक टी20 टूर्नामेंट के पहले मैच में ही खेलते हुए दिख सकते हैं। समझा जाता है कि सबसे खराब स्थिति में भी, टीम के दूसरे मैच तक वह मैदान पर वापस आ जाएंगे। बड़ौदा का पहला मैच 26 नवंबर को और दूसरा मैच 28 नवंबर को खेला जाएगा।

ऐसे में समझा जा सकता है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ 30 नवंबर से शुरू हो रही तीन मैचों की वनडे सीरीज में वे नहीं खेलेंगे, क्योंकि उनको टी20 फॉर्मेट में ही वापसी करनी होगी। 9 दिसंबर से साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज है, जिसके लिए हार्दिक पांड्या का टीम में सिलेक्शन हो सकता है और वे इस सीरीज में खेलते हुए नजर आ सकते हैं।

पांड्या को नहीं मिलेगा ब्रेक

रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि हार्दिक पांड्या को फिट होने के बाद कोई ब्रेक नहीं मिलेगा और सीओई से रिटर्न टू प्ले (आरटीपी) मिलने के बाद वह सीधे हैदराबाद रवाना होंगे, जहां बड़ौदा को पहला सैयद मुश्ताल अली ट्रॉफी मैच इस सीजन का खेलना है। कम से कम प्रोफेशनल मैच खेलने के बाद वे भारतीय टीम में अपनी जगह बना सकते हैं। इस तरह कहा जा सकता है कि हार्दिक पांड्या की वापसी की डेट लगभग कन्फर्म हो गई है।

विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
Hardik Pandya South Africa Cricket Team India Vs South Africa
