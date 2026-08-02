हार्दिक पांड्या की IPL ट्रेड कब हो सकती है शुरू? सामने आया बड़ा अपडेट
हार्दिक पांड्या की आईपीएल ट्रेड को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मुंबई इंडियंस के एक स्पोकपर्सन ने बताया है कि फिलहाल एमआई की रिव्यू मीटिंग नहीं हुई है। इसके बाद बड़ा फैसला लिया जा सकता है।
हार्दिक पांड्या की आईपीएल ट्रेड को लेकर क्रिकेट के गलियारों में खूब बातें हो रही है। रिपोर्ट्स आ रही है कि गुजरात टाइटंस को छोड़कर सभी फ्रेंचाइजियां उन्हें अपनी टीम में शामिल करने को उत्सुक है। इस दौरान सबसे ज्यादा चर्चा में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम रही। रिपोर्ट्स आईं कि एमआई ने हार्दिक पांड्या के बदले सीएसके से शिवम दुबे और आयुष म्हात्रे जैसे खिलाड़ियों की मांग की है, जिसे फ्रेंचाइजी ने देने से इनकार कर दिया है। जिसके बाद शिवम दुबे के साथ डेवाल्ड ब्रेविस और 10 करोड़ की डील सामने आई। हालांकि अभी तक किसी भी फ्रेंचाइजी ने इसको लेकर कन्फर्म नहीं किया था। मगर अब मुंबई इंडियंस की ओर से हार्दिक पांड्या की ट्रेड को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है।
हार्दिक पांड्या आखिरकार मुंबई इंडियंस छोड़ सकते हैं, लेकिन अभी इस बारे में कोई साफ बातचीत नहीं हुई है। स्पोर्टस्टार का दावा है कि उन्होंने मुंबई इंडियंस के एक स्पोक्सपर्सन से बात की है, जिन्होंने इस बात से साफ इनकार किया है कि फ्रेंचाइजी, जैसा कि हाल ही में मीडिया में बताया गया है, इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की दूसरी टीमों, खासकर चेन्नई सुपर किंग्स के साथ पांड्या को बेचने पर बात कर रही है।
लेकिन स्पोक्सपर्सन ने जो कहा है, उससे यह साफ है कि आखिरकार ऐसा होने वाला है। बस अभी पूरा प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है। स्पोर्टस्टार के सोर्स ने कहा कि पोस्ट-रीजन रिव्यू अभी भी चल रहा है, और एक बार वह खत्म हो जाने के बाद, उन्हें पांड्या वाले मामले सहित कई मामलों पर अपनी सोच साफ हो जाएगी।
मुंबई इंडियंस के एक स्पोक्सपर्सन ने स्पोर्टस्टार को बताया, "हमारा पोस्ट-सीजन रिव्यू अभी चल रहा है, और हम टीम के सभी पहलुओं पर गौर कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के उलट, हम प्लेयर ट्रेड के बारे में बातचीत में शामिल नहीं हैं; यह तभी मुमकिन है जब रिव्यू पूरा हो जाएगा।
कई ऑप्शन और आइडिया पर विचार किया जा रहा है, जिसके लिए समय चाहिए, इसलिए अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है।”
हार्दिक पांड्या 2024 में मुंबई इंडियंस के साथ फिर से जुड़े थे, जब एमआई ने जीटी के साथ ट्रेड किया था। टीम में आते ही उन्हें कप्तानी की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई, क्योंकि पिछले दो सालों में उन्होंने जीटी को दो बार फाइनल में पहुंचाया था, जिसमें एक बार गुजरात टाइटंस चैंपियन भी बनी थी।
हालांकि MI में बतौर कप्तान और प्लेयर उनका परफॉर्मेंस काफी फीका रहा। कैप्टन के तौर पर उनके डेब्यू सीजन में, टीम लीग में सबसे नीचे रही। फिर पिछले साल, उन्होंने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने के लिए सुधार किया, लेकिन इस साल फिर टीम का परफॉर्मेंस काफी खराब रहा। आईपीएल 2026 में एमआई पॉइंट्स टेबल में 9वें नंबर पर रही। 14 में से उन्हें 10 मैचों में हार का सामना करना पड़ा।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें