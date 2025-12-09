मुझे फर्क नहीं पड़ता कि...पावरप्ले में नजरअंदाजी पर हार्दिक पांड्या की दो टूक, बताया क्या मायने रखता है?

संक्षेप: हार्दिक पांड्या के हरफनमौला प्रदर्शन के दम पर भारत ने पहले टी20 मैच में साउथ अफ्रीका को बुरी तरह रौंदा। हार्दिक ने कटक में प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ज जीता। जानिए, हार्दिक ने अवॉर्ड जीतने के बाद क्या कहा?

भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में दमदार आगाज किया है। भारत ने मंगलवार को कटक में 101 रनों से धमाकेदार जीत हासिल की। भारत ने 175/6 का स्कोर बनाने के बाद साउथ अफ्रीका को 74 रनों पर समेट दिया। धाकड़ ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने शानदार प्रदर्शन किया और प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड अपने नाम किया। उनकी तूफानी अर्धशतकीय पारी के दम पर भारत ने चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। भारत ने एक समय 78 रन पर चार विकेट गंवा दिए थे। ऐसे में हार्दिक ने 28 गेंदों में 6 चौकों और चार सिक्स की बदौलत नाबाद 59 रन बनाए। उन्होंने दो ओवर गें 16 रन देकर डेविड मिलर (1) का अहम विकेट चटकाया। हार्दिक ने पावरप्ले में बॉलिंग नहीं की। उन्होंने पावरप्ले में नजरअंदाजी पर दो टूक जवाब दिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

हार्दिक ने प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीतने के बाद कहा, ''मुझे अपने शॉट्स पर भरोसा दिखाना था। मुझे एहसास था कि विकेट में कुछ है। मुझे थोड़ा हिम्मत दिखानी थी। बॉल को फोड़ना नहीं बल्कि टाइम करना था। मैंने जिस तरह से बैटिंग की, उससे संतुष्ट था।'' उन्होंने पावरप्ले में बॉलिंग पर कहा, ''एक क्रिकेटर के तौर पर मैं कभी भी इस बात को लेकर परेशान नहीं रहा कि मैच में मेरा क्या रोल है? मैं हमेशा इस बात को लेकर प्रेरित रहता हूं कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि हार्दिक पांड्या क्या चाहता है? मायने यह रखता है कि इंडिया को क्या चाहिए? यह माइंडसेट मेरी मदद करता है। मैंने हमेशा अपनी टीम को पहले रखा है। यही मेरी सबसे बड़ी यूएसपी है।''