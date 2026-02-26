हार्दिक पांड्या ने ठोकी तूफानी फिफ्टी, T20 WC में इस मामले में बने नंबर-1; सूर्या की बराबरी भी की
Hardik Pandya IND vs ZIM: ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने जिम्बाब्वे के खिलाफ तूफानी अर्धशतकीय पारी खेली। वह नाबाद लौटे। भारत ने चेन्नई के मैदान पर विशाल स्कोर बनाया।
भारत के धाकड़ ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने गुरुवार को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कमाल की बल्लेबाजी की। उन्होंने चेन्नई में जिम्बाब्वे के खिलाफ तूफानी फिफ्टी ठोकी। हार्दिक ने पांचवें नंबर पर उतरने के बाद 23 गेंदों में नाबाद 50 रन बनाए, जिसमें दो चौके और चार छक्के शामिल हैं। यह उनके टी20 इंटरनेशनल करियर का नौवां अर्धशतक है। हार्दिक ने तिलक वर्मा (16 गेंदों में नाबाद 44) के साथ पांचवें विकेट के लिए 84 रनों की साझेदारी की और भारत ने 256/4 का विशाल स्कोर खड़ा किया। यह टी20 वर्ल्ड कप इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है।
T20 WC में इस मामले में बने नंबर-1
हार्दिक टी20 वर्ल्ड कप में पांचवें नंबर या उससे नीचे उतरकर सबसे ज्यादा फिफ्टी जड़ने वाली खिलाड़ियों की लिस्ट में नंबर-1 बन गए हैं। वह अब तक चार अर्धशतक लगा चुके हैं। हार्दिक ने साउथ अफ्रीका के डेविड मिलर, ऑस्ट्रेलिया के मार्क स्टोइनिस और पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर शोएब मलिक को पीछे छोड़ा है। तीनों ने पांचवें या उससे निचले क्रम पर आकर तीन-तीन अर्धशतक जमाए।
हार्दिक ने की सूर्यकुमार की बराबरी
वहीं, हार्दिक ने टी20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज फिफ्टी जड़ने वाले भारतीय खिलाड़ियों की फेहरिस्त में सूर्यकुमार यादव की बराबरी कर ली है। हार्दिक ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 23 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने 20वें ओवर में लगातार दो छक्के लगाकर पचासा बनाया। सूर्या ने 2022 टी20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे के सामने 23 गेंदों में अर्धशतक लगाया था। फेहरिस्त में टॉप पर पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह हैं। उन्होंने 2007 टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ 12 गेंदों फिफ्टी ठोकी थी। युवराज ने स्टुअर्ट ब्रॉड के ओवर में लगातार छह छक्के लगाए थे।
T20 WC में भारत के लिए सबसे तेज फिफ्टी
12b - युवराज सिंह बनाम इंग्लैंड (2007)
18b - केएल राहुल बनाम स्कॉटलैंट (2021)
19b - रोहित शर्मा बनाम ऑस्ट्रेलिया (2024)
20b - युवराज सिंह बनाम ऑस्ट्रेलिया (2007)
20b - ईशान किशन बनाम नामीबिया (2026)
23b - सूर्यकुमार बनाम जिम्बाब्वे (2022)
23b - हार्दिक पांड्या बनाम जिम्बाब्वे (2026)
अभिषेक शर्मा ने भी जड़ा अर्धशतक
हार्दिक के अलावा अभिषेक शर्मा ने भी अर्धशतक जड़ा। फॉर्म में वापसी करने वाले अभिषेक ने 30 गेंद में चार छक्कों और इतने ही चौकों से 55 रन की पारी। उन्होंने संजू सैमसन (24) के साथ पहले विकेट के लिए 48 और ईशान किशन (38) के साथ दूसरे विकेट के लिए 72 रन की साझेदारी करने भारत को ठोस मंच दिया। कप्तान सूर्यकुमार यादव (33) ने भी उपयोगी पारी खेली। जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया जिसके बाद भारत ने पावर प्ले में एक विकेट पर 80 रन बनाकर अच्छी शुरुआत की।
