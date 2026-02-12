हार्दिक ने लगाया T20 वर्ल्ड कप 2026 का सबसे लंबा छक्का, दो गेंद भी नहीं टिका दुबे का रिकॉर्ड
हार्दिक पांड्या ने T20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे लंबा छक्का लगाने का कमाल किया है। शिवम दुबे का रिकॉर्ड दो गेंद भी नहीं टिका। दोनों ने भारत बनाम नामीबिया मैच में 81 रनों की पार्टनरशिप की।
भारत के धाकड़ ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने गुरुवार को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में नामीबिया के खिलाफ तूफानी अर्धशतकीय पारी खेली। उन्होंने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 22 गेंदों का सामना करने के बाद 52 रन बनाए। उन्होंने चार चौके और चार छक्के जमाए। हार्दिक ने एक 109 मीटर का रिकॉर्ड सिक्स मारा। वह मौजूदा टूर्नामेंट में सबसे लंबा छक्का लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। शिमव दुबे का रिकॉर्ड दो गेंद भी नहीं टिका।
दरअसल, शिवम ने बर्नार्ड शोल्ज द्वारा डाले गए 15वें ओवर की पहली गेंद पर 107 मीटर का सिक्स जमाया। उन्होंने स्टंप्स की लाइन में गेंद गुड लेंथ गेंद को डीप मिडविकेट की दिशा में दूसरे माले पर भेजा। यह टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सबसे लंबा सिक्स था। हालांकि, हार्दिक ने ओवर की तीसरी गेंद पर शिवम से रिकॉर्ड छीन लिया। उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर आई गुड लेंथ गेंद पर गजब का हवाई फायर किया। उन्होंने खड़े-खड़े लॉन ऑफ की ओर गेंद को दूसरे माले पर भेजा, जो 109 मीटर दूर गई।
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे लंबे छक्का मारने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में श्रीलंका के कमिंडु मेंडिस (100 मीटर) तीसरे पायदान पर हैं। उनके बाद अफगानिस्तान के नूर अहमद (98) और ऑस्ट्रेलिया के कैमरून ग्रीन (98) हैं। मैच की बात करें तो हार्दिक और शिवम ने पांचवे विकेट के लिए 81 रनों की पार्टनरशिप की। दोनों 19वें ओवर में पवेलियन लौटे। शिवम ने 16 गेंदों में एक चौके और एक छक्के की मदद से 26 रन बनाए।
हार्दिक के अलावा ईशान किशन ने फिफ्टी लगाई। ईशान ने 24 गेंदों में 61 रन बनाए, जिसमें छह चौके और पांच सिक्स हैं। नामीबिया ने टॉस जीतकर भारत को बैटिंग का न्योता दिया था।। ईशान और संजू सैमसन ने पहले विकेट के लिए 25 रन जोड़े। सैमसन ने आठ गेंदों में तीन छक्के और एक चौका उड़ाते हुए 22 रन बनाए। इसके बाद, ईशान ने तिलक वर्मा साथ दूसरे विकेट के लिए 79 रन की साझेदारी की। तिलक वर्मा ने 21 गेंदों में तीन चौके लगाते हुए 25 रन बनाए। भारत ने नामीबिया के खिलाफ नौ विकेट पर 209 रनों का स्कोर खड़ा किया।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
विशेषज्ञता:
मैचों की लाइव कवरेज और एनालिसिस
स्टैट्स बेस्ड दिलचस्पी स्टोरीज
हेडलाइन फ्रेमिंग और कॉपी एडिटिंग में मजबूत पकड़
डेडलाइन मैनेजमेंट और हाई-प्रेशर सिचुएशन में सटीक निर्णय