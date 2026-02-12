होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
हार्दिक ने लगाया T20 वर्ल्ड कप 2026 का सबसे लंबा छक्का, दो गेंद भी नहीं टिका दुबे का रिकॉर्ड

Feb 12, 2026 09:01 pm ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
हार्दिक पांड्या ने T20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे लंबा छक्का लगाने का कमाल किया है। शिवम दुबे का रिकॉर्ड दो गेंद भी नहीं टिका। दोनों ने भारत बनाम नामीबिया मैच में 81 रनों की पार्टनरशिप की।

भारत के धाकड़ ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने गुरुवार को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में नामीबिया के खिलाफ तूफानी अर्धशतकीय पारी खेली। उन्होंने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 22 गेंदों का सामना करने के बाद 52 रन बनाए। उन्होंने चार चौके और चार छक्के जमाए। हार्दिक ने एक 109 मीटर का रिकॉर्ड सिक्स मारा। वह मौजूदा टूर्नामेंट में सबसे लंबा छक्का लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। शिमव दुबे का रिकॉर्ड दो गेंद भी नहीं टिका।

दरअसल, शिवम ने बर्नार्ड शोल्ज द्वारा डाले गए 15वें ओवर की पहली गेंद पर 107 मीटर का सिक्स जमाया। उन्होंने स्टंप्स की लाइन में गेंद गुड लेंथ गेंद को डीप मिडविकेट की दिशा में दूसरे माले पर भेजा। यह टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सबसे लंबा सिक्स था। हालांकि, हार्दिक ने ओवर की तीसरी गेंद पर शिवम से रिकॉर्ड छीन लिया। उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर आई गुड लेंथ गेंद पर गजब का हवाई फायर किया। उन्होंने खड़े-खड़े लॉन ऑफ की ओर गेंद को दूसरे माले पर भेजा, जो 109 मीटर दूर गई।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे लंबे छक्का मारने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में श्रीलंका के कमिंडु मेंडिस (100 मीटर) तीसरे पायदान पर हैं। उनके बाद अफगानिस्तान के नूर अहमद (98) और ऑस्ट्रेलिया के कैमरून ग्रीन (98) हैं। मैच की बात करें तो हार्दिक और शिवम ने पांचवे विकेट के लिए 81 रनों की पार्टनरशिप की। दोनों 19वें ओवर में पवेलियन लौटे। शिवम ने 16 गेंदों में एक चौके और एक छक्के की मदद से 26 रन बनाए।

हार्दिक के अलावा ईशान किशन ने फिफ्टी लगाई। ईशान ने 24 गेंदों में 61 रन बनाए, जिसमें छह चौके और पांच सिक्स हैं। नामीबिया ने टॉस जीतकर भारत को बैटिंग का न्योता दिया था।। ईशान और संजू सैमसन ने पहले विकेट के लिए 25 रन जोड़े। सैमसन ने आठ गेंदों में तीन छक्के और एक चौका उड़ाते हुए 22 रन बनाए। इसके बाद, ईशान ने तिलक वर्मा साथ दूसरे विकेट के लिए 79 रन की साझेदारी की। तिलक वर्मा ने 21 गेंदों में तीन चौके लगाते हुए 25 रन बनाए। भारत ने नामीबिया के खिलाफ नौ विकेट पर 209 रनों का स्कोर खड़ा किया।

