हार्दिक पांड्या ने ठोके विराट कोहली से ज्यादा छक्के, T20I में टॉप-3 भारतीयों की लिस्ट से किया बाहर
टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले टॉप-3 भारतीयों की लिस्ट से विराट कोहली बाहर हो गए हैं। स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने कोहली को पछाड़ दिया है।
टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में झंडे गाड़ दिए। भारत लगातार दो टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम है। बतौर मेजबान भारत के अलावा टूर्नामेंट का चैंपियन कोई और नहीं बना। भारत सबसे छोटे फॉर्मेट की तीन ट्रॉफी जीतने वाली इकलौती टीम है। भारत की खिताबी जीत में संजू सैमसन, ईशान किशन और जसप्रीत बुमराह से लेकर हार्दिक पांड्या तक ने अहम भूमिका निभाई। स्टार ऑलराउंडर हार्दिक ने टूर्नामेंट में 9 मैचों में 160.74 के स्ट्राइक रेट से 217 रन बनाए। उन्होंने दो अर्धशतक जमाए और जरूरत पड़ने पर जबर्दस्त स्पैल डाले। 32 वर्षीय हार्दिक ने टूर्नामेंट में कुल नौ विकेट चटकाए।
कोहली को हार्दिक ने टॉप-3 से किया बाहर
हार्दिक ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले टॉप-3 भारतीयों की लिस्ट से विराट कोहली को बाहर कर दिया है। हार्दिक ने अभी तक 138 T20I मैच खेले हैं, जिसमें 126 सिक्स उड़ाए। उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 15 छक्के ठोके। वहीं, दिग्गज बल्लेबाज कोहली ने 124 टी20 मैचों में 124 छक्के लगाए। T20I में रोहित शर्मा के नाम ना सिर्फ भारत बल्कि ओवरऑल सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का रिकॉर्ड दर्ज है। उन्होंने 159 मुकाबलों में 205 सिक्स उड़ाए। कोहली और रोहित टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। लिस्ट में भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 113 मैचों में 179 जड़े हैं।
'वर्ल्ड कप जीतना व्यक्तिगत वादा पूरा करना'
भारत के खिताब जीतने के बाद हार्दिक ने कहा था कि लगातार दूसरा टी20 वर्ल्ड कप जीतना उनके लिए एक व्यक्तिगत वादा पूरा होने जैसा है और यह टीम की सफलता की बस शुरुआत है। उन्होंने कहा, ''बारबाडोस में जीत (2024 के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ) के बाद मैंने खुद से वादा किया था कि मैं जिस भी टूर्नामेंट में खेलूंगा, जीतने के लिए खेलूंगा और ट्रॉफी उठाऊंगा। अहमदाबाद में न्यूजीलैंड के खिलाफ यह जीत इस बात का सबूत है कि मैंने खुद से जो वादा किया, वो सच हो गया है। और यह तो बस शुरुआत है।'' हार्दिक उन चार भारतीय खिलाड़ियों में से एक हैं, जिन्हें आईसीसी द्वारा टी20 वर्ल्ड कप 2026 टीम ऑफ द टूर्नामेंट में शामिल किया गया।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
विशेषज्ञता:
मैचों की लाइव कवरेज और एनालिसिस
स्टैट्स बेस्ड दिलचस्पी स्टोरीज
हेडलाइन फ्रेमिंग और कॉपी एडिटिंग में मजबूत पकड़
डेडलाइन मैनेजमेंट और हाई-प्रेशर सिचुएशन में सटीक निर्णय