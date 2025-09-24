हार्दिक पांड्या इतिहास रचने की दहलीज पर खड़े, T20I में कोई तेज गेंदबाज ऐसा नहीं कर पाया

हार्दिक पांड्या अगर बांग्लादेश के खिलाफ तीन विकेट चटकाते हैं तो वह T20I क्रिकेट में 100 विकेट पूरा कर लेंगे। इसी के साथ वह 1500 से अधिक रन और 100 विकेट लेने वाले टी20आई में पहले पेस बॉलिंग ऑलराउंडर बन जाएंगे।

टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज हार्दिक पांड्या आज यानी बुधवार, 24 सितंबर को जब एशिया कप 2025 में बांग्लादेश के खिलाफ सुपर-4 का मैच खेलने उतरेंगे तो उनकी नजरे इतिहास रचने पर होगी। हार्दिक पांड्या के नाम अभी तक T20I में 97 विकेट दर्ज हैं, अगर वह बांग्लादेश के खिलाफ तीन विकेट लेते हैं तो वह विकेटों का शतक पूरा कर लेंगे। वह 100 T20I विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय बनेंगे, इसी टूर्नामेंट में अर्शदीप ने भी ऐसा किया था। हालांकि पांड्या का रिकॉर्ड उनसे काफी अलग है। पांड्या के नाम T20I में 1820 रन भी दर्ज हैं। ऐसे में वह 1500 से अधिक रन और 100 विकेट लेने वाले T20I में पहले पेस बॉलिंग ऑलराउंडर बनेंगे।

जी हां, हार्दिक पांड्या से पहले अभी तक ऐसा कारनामा सिर्फ दो ऑलराउंडर -शाकिब अल हसन और मोहम्मद नबी- ने किया है, मगर यह दोनों ही स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। ऐसें में हार्दिक पांड्या ये उपलब्धि हासिल करने वाले पहले पेस बॉलिंग ऑलराउंडर होंगे।

शाकिब अल हसन ने अभी तक अपने करियर में खेले 129 मैचों में 23.19 की औसत के साथ 2551 रन बनाए हैं, इस दौरान उनके खाते में 149 विकेट भी हैं।

वहीं बात मोहम्मद नबी की करें तो, इस अफगानी हरफनमौला ने 139 T20I में 2357 रन बनाने के साथ-साथ 102 विकेट चटकाए हैं।