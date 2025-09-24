Hardik Pandya has a chance to create history Only Pace Bowling Allrounder with 1500 Plus runs and 100 Wickets in T20I हार्दिक पांड्या इतिहास रचने की दहलीज पर खड़े, T20I में कोई तेज गेंदबाज ऐसा नहीं कर पाया, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Hardik Pandya has a chance to create history Only Pace Bowling Allrounder with 1500 Plus runs and 100 Wickets in T20I

हार्दिक पांड्या इतिहास रचने की दहलीज पर खड़े, T20I में कोई तेज गेंदबाज ऐसा नहीं कर पाया

हार्दिक पांड्या अगर बांग्लादेश के खिलाफ तीन विकेट चटकाते हैं तो वह T20I क्रिकेट में 100 विकेट पूरा कर लेंगे। इसी के साथ वह 1500 से अधिक रन और 100 विकेट लेने वाले टी20आई में पहले पेस बॉलिंग ऑलराउंडर बन जाएंगे।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 24 Sep 2025 01:38 PM
share Share
Follow Us on
हार्दिक पांड्या इतिहास रचने की दहलीज पर खड़े, T20I में कोई तेज गेंदबाज ऐसा नहीं कर पाया

टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज हार्दिक पांड्या आज यानी बुधवार, 24 सितंबर को जब एशिया कप 2025 में बांग्लादेश के खिलाफ सुपर-4 का मैच खेलने उतरेंगे तो उनकी नजरे इतिहास रचने पर होगी। हार्दिक पांड्या के नाम अभी तक T20I में 97 विकेट दर्ज हैं, अगर वह बांग्लादेश के खिलाफ तीन विकेट लेते हैं तो वह विकेटों का शतक पूरा कर लेंगे। वह 100 T20I विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय बनेंगे, इसी टूर्नामेंट में अर्शदीप ने भी ऐसा किया था। हालांकि पांड्या का रिकॉर्ड उनसे काफी अलग है। पांड्या के नाम T20I में 1820 रन भी दर्ज हैं। ऐसे में वह 1500 से अधिक रन और 100 विकेट लेने वाले T20I में पहले पेस बॉलिंग ऑलराउंडर बनेंगे।

ये भी पढ़ें:वैभव सूर्यवंशी के नाम एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड, AUS के खिलाफ मचाई तबाही; शतक से चूके

जी हां, हार्दिक पांड्या से पहले अभी तक ऐसा कारनामा सिर्फ दो ऑलराउंडर -शाकिब अल हसन और मोहम्मद नबी- ने किया है, मगर यह दोनों ही स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। ऐसें में हार्दिक पांड्या ये उपलब्धि हासिल करने वाले पहले पेस बॉलिंग ऑलराउंडर होंगे।

शाकिब अल हसन ने अभी तक अपने करियर में खेले 129 मैचों में 23.19 की औसत के साथ 2551 रन बनाए हैं, इस दौरान उनके खाते में 149 विकेट भी हैं।

ये भी पढ़ें:एशिया कप में फिर भिड़ेंगे भारत-पाकिस्तान? फाइनल की रेस में 3 टीमें; समझें समीकरण

वहीं बात मोहम्मद नबी की करें तो, इस अफगानी हरफनमौला ने 139 T20I में 2357 रन बनाने के साथ-साथ 102 विकेट चटकाए हैं।

एशिया कप 2025 फाइनल का टिकट हासिल कर सकता है भारत

बांग्लादेश को रौंदकर टीम इंडिया की नजरें जीत का पंजा खोलने पर तो होगी ही साथ वह आज एशिया कप 2025 फाइनल का भी टिकट हासिल करना चाहेगी। इस मैच को जीतने के बाद भारत के खाते में 4 अंक हो जाएंगे, ऐसी स्थिति में बांग्लादेश और पाकिस्तान किसी एक टीम के पास इतने अंक तक पहुंचने का मौका होगा। भारत की बांग्लादेश पर जीत के साथ श्रीलंका भी टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा।

Hardik Pandya Asia Cup 2025 India Vs Bangladesh अन्य..
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |