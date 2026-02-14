दो तेंदुए और एक 'M'...हार्दिक पांड्या का माहिका के लिए वैलेंटाइन डे सरप्राइज; देखें नए इश्क वाला टैटू
हार्दिक पांड्या का माहिका शर्मा के लिए वैलेंटाइन डे सरप्राइज देखने को मिला है। अपने नए इश्क वाला टैटू उन्होंने गुदवाया है। नताशा के साथ तलाक के बाद उन्होंने पहला टैटू अपने शरीर पर बनवाया है, जिसमें नया प्यार दिख रहा है।
भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या इस समय टीम के लिए टी20 विश्व कप 2026 में बिजी हैं। इस बीच उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को वैलेंटाइन्स डे सरप्राइज दिया है। हार्दिक पांड्या ने अपने नए प्यार के बारे में दुनिया को बता दिया है। एक्ट्रेस माहिका शर्मा के साथ उनकी नजदीकियां किसी से छिपी नहीं हैं। नताशा स्टैनकोविक के साथ उनका तलाक हो चुका है और इसके बाद पहली बार उन्होंने अपने शरीर पर एक टैटू गुदवाया है, जिसमें नए प्यार का इजहार साफ दिख रहा है।
हार्दिक पांड्या ने एक नया टैटू अब दुनिया के सामने रखा है, जो वाकई में काफी अलग है। खास बात ये है कि एलियंस टैटू की टीम द्वारा बनाए गए टैटू में उनकी मंगेतर माहिका के साथ प्यार, पहचान और पार्टनरशिप की एक बहुत ही पर्सनल स्टोरी है। हार्दिक पांड्या ने अपनी गर्दन पर “M” नाम का टैटू बनवाया है, जिसमें आपको दो तेंदुए भी नजर आ जाएंगे। ये एक पर्मानेंट टैटू है।
हार्दिक की गर्दन पर इस खास टैटू को बनाने वाली टीम के मुताबिक, हार्दिक पांड्या शुरू में माहिका को एक छोटा सा ट्रिब्यूट देना चाहते थे, जिसका कुछ मतलब हो और उसमें अपनापन भी हो, लेकिन, जब उनके रिश्ते और एक-दूसरे के लिए उनके मतलब के बारे में बातचीत हुई, तो यह कॉन्सेप्ट अपने आप कहीं ज्यादा लेयर वाला हो गया। फाइनल आर्टवर्क में दो तेंदुए हैं, जिन्हें सिर्फ जानवर के डिजाइन के तौर पर नहीं, बल्कि उनके रिश्ते को दिखाने के लिए डिजाइन किया गया है।
टैटू में आप देख पाएंगे कि एक तेंदुआ बोल्ड और असली जैसा दिखता है, जो कि ताकत, जोश और एम्बिशन की निशानी है। दूसरा तेंदुआ बहती हुई लाइनों से बना है, जो पहले वाले के चारों ओर परछाई की तरह घूमता है और अपने घुमावों के अंदर “M” बनाता है, जो माहिका के नाम का पहला अक्षर है। यह डिजाइन दो मजबूत लोगों को दिखाता है जो एक रिश्ते में अपनी पहचान खोने के बजाय एक साथ तालमेल बिठाकर चलते हैं।
हार्दिक पांड्या टी20 विश्व कप 2026 के दूसरे मैच के लिए दिल्ली में थे। उसी समय हार्दिक ने ये टैटू अपनी गर्दन पर बनवाया है। अब वे कोलंबो के लिए उड़ान भर चुके हैं, जहां टीम इंडिया को अपना तीसरा लीग फेज का मैच खेलना है, जो कि चिरप्रतिद्वंदी पाकिस्तान की टीम के खिलाफ है। 15 फरवरी को कोलंबो में इंडिया और पाकिस्तान के बीच रविवार की शाम को घमासान होना है।
