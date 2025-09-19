hardik pandya gets run out after Sanju samson survive catch out vs oman in asia cup 2025 जिस गेंद पर संजू सैमसन को मिला जीवनदान, उसी बॉल पर हार्दिक पांड्या हो गए आउट; देखिए, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़hardik pandya gets run out after Sanju samson survive catch out vs oman in asia cup 2025

जिस गेंद पर संजू सैमसन को मिला जीवनदान, उसी बॉल पर हार्दिक पांड्या हो गए आउट; देखिए

भारतीय टीम के बल्लेबाज हार्दिक पांड्या ओमान के खिलाफ रन आउट होकर पवेलियन लौटे। हालांकि वह जिस गेंद पर आउट हुए उस पर संजू सैमसन को जीवनदान मिला था। हार्दिक सिर्फ एक रन ही बना सके।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानFri, 19 Sep 2025 09:25 PM
जिस गेंद पर संजू सैमसन को मिला जीवनदान, उसी बॉल पर हार्दिक पांड्या हो गए आउट; देखिए

भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या शुक्रवार को ओमान के खिलाफ मुकाबले में ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं सके। हार्दिक एक गेंद खेलने के बाद रन आउट हो गए। भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि शुभमन गिल दूसरे ओवर में ही पवेलियन लौट गए। इसके बाद अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने पारी को संभाला। अभिषेक के आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे हार्दिक सिर्फ एक गेंद खेल सके और रन आउट होकर पवेलियन चले गए।

भारतीय पारी के 8वें ओवर में ओमान के गेंदबाज जितेन रामानंदी ने पहली ही गेंद पर सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को अपना शिकार बनाया। दूसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने एक रन बनाया। तीसरी गेंद पर संजू सैमसन ने स्ट्रेट ड्राइव खेला, जोकि हवा में था। जितने ने गेंद पकड़ने की कोशिश की लेकिन गेंद उनके हाथ से लगकर स्टंप जाकर लगी। इस दौरान हार्दिक पांड्या क्रीज से बाहर निकल गए थे और जब गेंद स्टंप से लगी तो वह क्रीज के अंदर नहीं पहुंच सके। रन आउट होते ही हार्दिक पांड्या पवेलियन की तरफ निकल गए।

संजू सैमसन को इस गेंद पर जीवनदान मिला, तो वहीं हार्दिक पांड्या रन आउट हो गए। हार्दिक ने एक गेंद में एक रन बनाए। भारतीय टीम ने संजू सैमसन (56 रन) के अर्धशतक से शुक्रवार को एशिया कप के अंतिम ग्रुप ए मैच में ओमान के खिलाफ आठ विकेट पर 188 रन बनाए। भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने दूसरे ही ओवर में शुभमन गिल (पांच) का विकेट गंवा दिया।

इसके बाद बल्लेबाजी करने आये संजू सैमसन ने अभिषेक शर्मा के साथ पारी को संभाला। दोनों बल्लेबाजों के बीच दूसरे विकेट लिए 66 रनों की साझेदारी की। आठवें ओवर में जितेन रामानंदी ने अभिषेक शर्मा को आउट कर इस साझेदारी का अंत किया। सैमसन के अलावा अभिषेक शर्मा ने 38, तिलक वर्मा ने 29 और अक्षर पटेल ने 26 रन का योगदान दिया। ओमान के लिए आमिर कलीम, शाह फैसल और जितेन रामानंदी ने दो दो विकेट झटके।

Hardik Pandya Indian Cricket Team Sanju Samson
