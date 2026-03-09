जश्न में डूबे हार्दिक पांड्या गर्लफ्रेंड माहिका के साथ पोडियम पर ही लेट गए, फैंस ने कोहली-अनुष्का से की तुलना
हार्दिक पांड्या का उनकी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा, जहां पर दोनों पोडियम पर ही लेटे हुए नजर आ रहे हैं। हार्दिक पांड्या का टी20 विश्व कप 2026 में प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है।
भारतीय टीम ने रविवार को फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड को करारी शिकस्त देकर टी20 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खिताब जीतने के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने जमकर जश्न मनाया। कई खिलाड़ी डांस करते हुए दिखे तो वहीं कुछ अपने परिवार के साथ फोटो खिंचवाते नजर आए। भारत के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ समय बिताते हुए दिखे। इस दौरान दोनों टी20 विश्व कप ट्रॉफी के सम्मान समारोह के लिए बनाए गए पोडियम के ऊपर ही लेटे हुए नजर आए। हार्दिक और माहिक की जोड़ी को मैदान पर देखकर कई फैंस को अनुष्का और विराट की जोड़ी की यादें ताजा हो गई।
टी20 विश्व कप 2026 के दौरान माहिका शर्मा भारतीय टीम और हार्दिक पांड्या को सपोर्ट करने के लिए स्टेडियम में मौजूद रहती थी। भारत के ज्यादातर मैचों में वह स्टेडियम में मौजूद रहीं। वहीं भारतीय टीम की बस जर्नी और कई बार टीम होटल में भी माहिका शर्मा और हार्दिक पांड्या एक साथ नजर आए। हार्दिक पांड्या दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली टीम का हिस्सा बने हैं। इससे पहले रोहित शर्मा की कप्तानी में टी20 विश्व कप 2024 में ट्रॉफी जीतने वाली टीम में भी हार्दिक शामिल थे। अनुष्का शर्मा भी काफी बार विराट कोहली और भारतीय टीम को सपोर्ट करने के लिए मैदान पर दिखती रही हैं और कोहली कई बार उनको फ्लाइंग किस भी देते हुए दिखे, जिसके कारण फैंस हार्दिक और माहिका की जोडी को उनसे कंपेयर कर रहे हैं।
टी20 विश्व कप की ट्रॉफी जीतने के बाद हार्दिक पांड्या ने कहा, ‘’मुझे और 10 ट्रॉफ़ी जीतना है और 10 साल खेलना है। (2023 की इंजरी फ़ाइनल से पहले) वह काफी इमोशनल बात है। भारत में विश्व कप जीतना बहुत बड़ी बात है। कल से मुझे पता था कि हम चैंपियन हैं। मैंने महिका को भी यही बोला कि डोंट वरी, यह हम ही जीतने वाले हैं।''
