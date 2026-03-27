हार्दिक पांड्या ने वानखेड़े के ग्राउंड स्टाफ के लिए खोली तिजोरी, वादा पूरा करते हुए इनाम में दिए लाखों रुपये
हार्दिक पांड्या ने वानखेड़े स्टेडियम के ग्राउंड स्टाफ को इनाम के तौर पर 10-10 हजार रुपये दिए हैं। हार्दिक ने टी20 विश्व कप की तैयारी के दौरान मैदानकर्मियों से वादा किया था कि जब वह वापस आएंगे तो उन्हें इनाम देंगे और उन्होंने अपना वादा पूरा किया।
भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने वानखेड़े स्टेडियम के मैदानकर्मियों से किए वादा को पूरा करके फैंस का दिल जीत लिया। टी20 विश्व कप की तैयारी के लिए हार्दिक पांड्या ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में काफी समय गुजारा था। ट्रेनिंग के दौरान वह कई बार आधी रात तक मैदान पर रहते थे, इस दौरान उन्होंने ग्राउंड स्टाफ से वादा किया था कि जब वह वापस लौटेंगे तो सभी को इनाम देंगे। हार्दिक ने आईपीएल 2026 शुरू होने से पहले अपना वादा पूरा किया और इस वजह से हार्दिक के ऑफ फील्ड जेस्चर की हर कोई तारीफ कर रहा है।
भारतीय ऑलराउंडर ने वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के ग्राउंडस्टाफ को पुरस्कृत किया और मुश्किल परिस्थितियों में उन्हें ट्रेनिंग करने में मदद करने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। हार्दिक पांड्या ने वानखेड़े के ग्राउंडस्टाफ सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से गिफ्ट्स और नकद इनाम दिए। उनका ये जेस्चर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें हार्दिक पांड्या ग्राउंड स्टाफ के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हार्दिक ने मैदानकर्मियों को 10-10 हजार रुपये दिए हैं।
हार्दिक पांड्या टी20 विश्व कप 2026 का खिताब जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट के दौरान बैट और गेंद से कमाल का प्रदर्शन किया था। हार्दिक ने विश्वकप में नौ पारियों में 217 रन बनाए थे। उन्होंने टूर्नामेंट में दो अर्धशतक लगाए थे। गेंदबाजी के दौरान उन्होंने 9 पारियों में 9 विकेट चटकाए। कोलंबो में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 3 ओवर में केवल 16 रन देकर 2 बड़े विकेट लिए, जिसने मैच का पासा पलट दिया।
पांड्या ने टी20 विश्व कप का खिताब जीतने के बाद 'स्टार स्पोर्ट्स' से कहा था, ''बारबाडोस में जीत (2024 के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ) के बाद मैंने खुद से वादा किया था कि मैं जिस भी टूर्नामेंट में खेलूंगा, जीतने के लिए खेलूंगा और ट्रॉफी उठाऊंगा। अहमदाबाद में न्यूजीलैंड के खिलाफ यह जीत इस बात का सबूत है कि मैंने खुद से जो वादा किया, वो सच हो गया है। और यह तो बस शुरुआत है। ‘’
बत्तीस साल के पंड्या उन चार भारतीय खिलाड़ियों में से एक हैं जिन्हें आईसीसी की 2026 टी20 विश्व कप की टीम में शामिल किया गया है। पांड्या ने अमेरिका में 2024 विश्व कप से पहले खुद की मुश्किलों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा, ''जब हमने 2024 में टी20 विश्व कप जीता तो मुझे व्यक्तिगत तौर पर बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। उस टूर्नामेंट से पहले बहुत कुछ हुआ था और चीजें मेरे हिसाब से नहीं हो रही थीं। 2024 विश्व कप शुरू होने से पहले मैंने मन बना लिया था कि मैं वापसी करूंगा। ''
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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