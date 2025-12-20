हार्दिक पांड्या ने T20I में बना दिए 2000 रन, कोहली-रोहित के क्लब में मारी एंट्री

संक्षेप: भारतीय स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अहमदाबाद में खेली गई अपनी तूफानी पारी की बदौलत टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 2,000 रन पूरे कर लिए हैं। वह ऐसा करने वाले 5वें भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं।

भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने शुक्रवार दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अहमदाबाद में खेले गए 5वें टी20 मैच में एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है। हार्दिक ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 2,000 रन पूरे कर लिए हैं। इसी के साथ उन्होंने विराट कोहली, रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव और केएल राहुल के खास क्लब में जगह बना ली है। हार्दिक पांड्या टी20 अंतरराष्ट्रीय में 2,000 रन बनाने वाले पांचवें भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। हार्दिक के लिए आज का मैच कई मायनों में खास रहा। एक तरफ उन्होंने 2,000 रनों का आंकड़ा पार किया, वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए दूसरी सबसे तेज फिफ्टी लगाई और अपनी टीम को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3-1 से सीरीज जिताने में अहम भूमिका निभाई।

हार्दिक पांड्या अब टी20 इंटरनेशनल इतिहास के उन चुनिंदा ऑलराउंडर्स में शामिल हो गए हैं जिनके नाम 2,000 से अधिक रन और 100 से अधिक विकेट दर्ज हैं। भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम है। रोहित ने 159 मैचों में 4231 रन बनाए हैं। पूर्व कप्तान ने 5 शतक जड़े हैं। भारत के पूर्व टी20 बल्लेबाज विराट कोहली ने 125 मैचों में 4188 रन बनाए हैं। कोहली ने इस फॉर्मेट में सिर्फ एक शतक लगाया है। सूर्यकुमार यादव ने 4 शतक लगाए हैं। उन्होंने 99 मैचों में 2788 रन बनाए हैं।

हार्दिक पांड्या ने अपना अर्धशतक सिर्फ 16 गेंदों में बनाया जो भारत के लिये दूसरा सबसे तेज अर्धशतक है । वहीं तिलक वर्मा ने 73 रन जोड़े, जिसकी मदद से भारत ने पांच विकेट पर 231 रन बनाये । जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने शुरूआत अच्छी की और क्विंटोन डिकॉक (65) के क्रीज पर रहते टीम जीत की ओर बढत रही थी लेकिन आखिरी सात विकेट 81 रन के भीतर गंवाकर आठ विकेट पर 201 रन ही बना सकी । भारत के लिये जसप्रीत बुमराह ने चार ओवर में 17 रन देकर दो विकेट लिये ।

भारत के लिए T20I में 2000 से अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज

रोहित शर्मा- 159 मैच, 4231 रन

विराट कोहली- 125 मैच, 4188 रन

सूर्यकुमार यादव-99 मैच, 2788 रन

केएल राहुल-72 मैच, 2265 रन