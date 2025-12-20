Cricket Logo
हार्दिक पांड्या ने T20I में बना दिए 2000 रन, कोहली-रोहित के क्लब में मारी एंट्री

भारतीय स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अहमदाबाद में खेली गई अपनी तूफानी पारी की बदौलत टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 2,000 रन पूरे कर लिए हैं। वह ऐसा करने वाले 5वें भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं।

Dec 20, 2025 12:33 am ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने शुक्रवार दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अहमदाबाद में खेले गए 5वें टी20 मैच में एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है। हार्दिक ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 2,000 रन पूरे कर लिए हैं। इसी के साथ उन्होंने विराट कोहली, रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव और केएल राहुल के खास क्लब में जगह बना ली है। हार्दिक पांड्या टी20 अंतरराष्ट्रीय में 2,000 रन बनाने वाले पांचवें भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। हार्दिक के लिए आज का मैच कई मायनों में खास रहा। एक तरफ उन्होंने 2,000 रनों का आंकड़ा पार किया, वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए दूसरी सबसे तेज फिफ्टी लगाई और अपनी टीम को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3-1 से सीरीज जिताने में अहम भूमिका निभाई।

हार्दिक पांड्या अब टी20 इंटरनेशनल इतिहास के उन चुनिंदा ऑलराउंडर्स में शामिल हो गए हैं जिनके नाम 2,000 से अधिक रन और 100 से अधिक विकेट दर्ज हैं। भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम है। रोहित ने 159 मैचों में 4231 रन बनाए हैं। पूर्व कप्तान ने 5 शतक जड़े हैं। भारत के पूर्व टी20 बल्लेबाज विराट कोहली ने 125 मैचों में 4188 रन बनाए हैं। कोहली ने इस फॉर्मेट में सिर्फ एक शतक लगाया है। सूर्यकुमार यादव ने 4 शतक लगाए हैं। उन्होंने 99 मैचों में 2788 रन बनाए हैं।

हार्दिक पांड्या ने अपना अर्धशतक सिर्फ 16 गेंदों में बनाया जो भारत के लिये दूसरा सबसे तेज अर्धशतक है । वहीं तिलक वर्मा ने 73 रन जोड़े, जिसकी मदद से भारत ने पांच विकेट पर 231 रन बनाये । जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने शुरूआत अच्छी की और क्विंटोन डिकॉक (65) के क्रीज पर रहते टीम जीत की ओर बढत रही थी लेकिन आखिरी सात विकेट 81 रन के भीतर गंवाकर आठ विकेट पर 201 रन ही बना सकी । भारत के लिये जसप्रीत बुमराह ने चार ओवर में 17 रन देकर दो विकेट लिये ।

भारत के लिए T20I में 2000 से अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज

रोहित शर्मा- 159 मैच, 4231 रन

विराट कोहली- 125 मैच, 4188 रन

सूर्यकुमार यादव-99 मैच, 2788 रन

केएल राहुल-72 मैच, 2265 रन

हार्दिक पांड्या - 124 मैच, 2002 रन

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
