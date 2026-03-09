होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
जब से मेरी लाइफ में माहिका आई...फाइनल जीतने के बाद हार्दिक पांड्या ने कही दिल की बात

Mar 09, 2026 04:35 pm ISTHimanshu Singh वार्ता
टी20 वर्ल्ड कप 2026 की ऐतिहासिक जीत के बाद हार्दिक पांड्या ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा को दिया है। हार्दिक ने आगे कहा कि अब वह अगले 10 साल और क्रिकेट खेलना चाहते हैं।

भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने कहा कि मैं हर टूर्नामेंट से पहले बहुत ज्यादा मेहनत करता हूं। मुझे तो बस मेहनत करनी आती है। हार्दिक पांड्या ने अपने दमदार प्रदर्शन का श्रेयस अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा को भी दिया है। उनका मानना है कि जब से वह उनकी लाइफ में आईं हैं, सब कुछ बदल गया है। भारत ने न्यूजीलैंड को टी20 विश्व कप के फाइनल में भारत के तीसरी बार टी20 विश्व कप जीतने के बाद मैदान पर खिलाड़ियों ने जिस तरह से जश्न मनाया, आने वाले कई दिनों तक सोशल मीडिया पर इसके वीडियो, रील और तस्वीरें छाई रहेंगी। मसलन हार्दिक पंड्या तिरंगे के साथ मैदान में घूमे तो अर्शदीप सिंह ने मैच के दौरान अनजाने में थ्रो फेंकने के लिये डेरिल मिचेल से माफी मांगी , ईशान किशन ने नम आंखों के साथ अक्षर पटेल को गले लगा लिया तो 'प्लेयर आफ द टूर्नामेंट' बने संजू सैमसन को साथी खिलाड़ियों ने घेर लिया।

न्यूजीलैंड पर मिली 96 रनों से जीत के बाद हार्दिक पांड्या ने कहा कि उस जीत में बहतु सारी कठिनाई थी। उसमें वापसी की कहानी थी। ये जो जीत है, ये थोड़ी अलग है। 2024 के बाद से मैंने सोच लिया है कि जो टूर्नामेंट खेलूंगा, अब मैं नहीं हारूंगा। मैं हर टूर्नामेंट से पहले काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता हूं। मुझे तो बस मेहनत करनी आती है। मैं अच्छा इंसान बनना चाहता हूं। आप जिस हार्दिक पंड्या को देखते हो, उसमें मेरे फीजियो, मेरे खाना बनााने वाले, और कई लोगो का योगदान है। और जब से मेरी लाइफ में माहिका आई है, सब कुछ बदल गया है। अब मैं बस अच्छा करना चाहता हूं और जीतते रहना चाहता हूं।

उन्होंने आगे कहा, ''मैं अभी बहुत सीनियर बन चुका हूं। मुझे और 10 ट्रॉफी जीतना है और 10 साल खेलना है। (2023 की इंजरी फाइनल से पहले) वह काफी इमोशनल बात है। भारत में विश्व कप जीतना बहुत बड़ी बात है। कल से मुझे पता था कि हम चैंपियन हैं। मैंने महिका को भी यही बोला कि डोंट वरी, यह हम ही जीतने वाले हैं। हारना मेरे दिमाग में कभी रहा ही नहीं। आज किशन, अभिषेक सबको मैं यही बोला कि अपने अच्छे पलों को याद करो। और जाकर खेलो। ईशान किशन और सैमसन के साथ जो हुआ, वही लाइफ है। आप जब मेहनत करते हैं, सब की खुशियों में अपनी खुशियां तलाशते हैं, तो आपको मौका जरूर मिलता है। उन्होंने बहुत मेहनत की और शांत रहें, अब उन्हें उसका पुरुस्कार मिल रहा है।

Hardik Pandya T20 World Cup 2026 India vs New Zealand
