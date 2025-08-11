एशिया कप 2025 से पहले हार्दिक पांड्या को पास करना होगा फिटनेस टेस्ट, कई और प्लेयर भी कतार में

हार्दिक पांड्या ने एशिया कप 2025 से पहले फिटनेस टेस्ट के लिए बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पहुंचे हैं। इस तरह की रिपोर्ट्स सामने आई है। हार्दिक पांड्या आईपीएल 2025 के बाद से प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेले हैं।

भारतीय खिलाड़ियों के पास एक लंबा ब्रेक एशिया कप 2025 से पहले है। एशियाई टूर्नामेंट से पहले भारतीय टीम को बांग्लादेश के दौरे पर जाना था, लेकिन ये दौरा कैंसिल हो गया है। ऐसे में अब एक महीने के बाद भारतीय टीम सीधे टी20 एशिया कप में खेलेगी। इसी टूर्नामेंट से पहले भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को फिटनेस टेस्ट पास करने के लिए बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जाना पड़ा है। इस तरह की रिपोर्ट्स सामने आई है। कई और खिलाड़ियों को भी फिटनेस असेसमेंट टेस्ट से गुजरना है।

11 और 12 अगस्त को बेंगलुरु स्थित सीओई में उनका मूल्यांकन 9 सितंबर से शुरू होने वाले एशिया कप 2025 के लिए होना है। एशिया कप के लिए उनकी फिटनेस निर्धारित करने में ये असेसमेंट टेस्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पांड्या भारत की सीमित ओवरों की टीम में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। अगले साल की शुरुआत में भारत को टी20 विश्व कप खेलना है और उस मेगा इवेंट में वे बहुत अहम खिलाड़ी होंगी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में मिली जीत में हार्दिक पांड्या का अहम योगदान रहा था।