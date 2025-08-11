Hardik Pandya checks into Centre of Excellence of BCCI for fitness test ahead of Asia Cup 2025 Reports एशिया कप 2025 से पहले हार्दिक पांड्या को पास करना होगा फिटनेस टेस्ट, कई और प्लेयर भी कतार में, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Hardik Pandya checks into Centre of Excellence of BCCI for fitness test ahead of Asia Cup 2025 Reports

एशिया कप 2025 से पहले हार्दिक पांड्या को पास करना होगा फिटनेस टेस्ट, कई और प्लेयर भी कतार में

हार्दिक पांड्या ने एशिया कप 2025 से पहले फिटनेस टेस्ट के लिए बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पहुंचे हैं। इस तरह की रिपोर्ट्स सामने आई है। हार्दिक पांड्या आईपीएल 2025 के बाद से प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेले हैं।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 11 Aug 2025 11:24 AM
share Share
Follow Us on
एशिया कप 2025 से पहले हार्दिक पांड्या को पास करना होगा फिटनेस टेस्ट, कई और प्लेयर भी कतार में

भारतीय खिलाड़ियों के पास एक लंबा ब्रेक एशिया कप 2025 से पहले है। एशियाई टूर्नामेंट से पहले भारतीय टीम को बांग्लादेश के दौरे पर जाना था, लेकिन ये दौरा कैंसिल हो गया है। ऐसे में अब एक महीने के बाद भारतीय टीम सीधे टी20 एशिया कप में खेलेगी। इसी टूर्नामेंट से पहले भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को फिटनेस टेस्ट पास करने के लिए बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जाना पड़ा है। इस तरह की रिपोर्ट्स सामने आई है। कई और खिलाड़ियों को भी फिटनेस असेसमेंट टेस्ट से गुजरना है।

11 और 12 अगस्त को बेंगलुरु स्थित सीओई में उनका मूल्यांकन 9 सितंबर से शुरू होने वाले एशिया कप 2025 के लिए होना है। एशिया कप के लिए उनकी फिटनेस निर्धारित करने में ये असेसमेंट टेस्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पांड्या भारत की सीमित ओवरों की टीम में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। अगले साल की शुरुआत में भारत को टी20 विश्व कप खेलना है और उस मेगा इवेंट में वे बहुत अहम खिलाड़ी होंगी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में मिली जीत में हार्दिक पांड्या का अहम योगदान रहा था।

ये भी पढ़ें:‘अरे मेरे जो घुटनों में दर्द है उसका..?’ IPL को लेकर सवाल पर धोनी का जवाब; VIDEO

आईपीएल 2025 के समापन के बाद मुंबई इंडियंस के कप्तान ने जुलाई के मध्य से मुंबई में ट्रेनिंग शुरू की थी, लेकिन फिर एक छोटा ब्रेक उन्होंने लिया था। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, हार्दिक पांड्या एनसीए में फिटनेस मूल्यांकन से गुजरेंगे, जहां कई अन्य भारतीय खिलाड़ी या तो पहले ही अपने टेस्ट पूरे कर चुके हैं या टूर्नामेंट से पहले ऐसा करने की कतार में हैं। भारतीय टीम मैनेजमेंट चाहता है कि ये 31 वर्षीय ऑलराउंडर आने वाले इवेंट्स को ध्यान में रखते हुए अपने पीक फिटनेस पर रहे। उनकी चोट का खामियाजा भारत वनडे विश्व कप 2023 में भुगत चुका है। श्रेयस अय्यर फिटनेस टेस्ट पास कर चुके हैं, जबकि टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव भी फिटनेस टेस्ट से गुजरेंगे।