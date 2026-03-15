T20 WC के बाद हार्दिक पांड्या ने खरीदी फरारी, इतने करोड़ रुपये है कीमत; गर्लफ्रेंड संग वीडियो हुआ वायरल
भारत के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद महंगी कार खरीदी है। वह नई कार में गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा संग राइड पर निकले, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है।
भारत ने हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतकर इतिहास रचा। भारत लगातार दो टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम है। स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या दोनों खिताब जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा हैं। हार्दिक ने 2026 में चैंपियन बनने के बाद अपने लग्जरी कार कलेक्शन में इजाफा किया है। उन्होंने फेरारी 12सिलिंड्री खरीदी है, जिसकी कीमत 12 करोड़ रुपये है। हार्दिक के पास रोल्स रॉयस फैंटम, ऑडी ए6, रेंज रोवर वोग, लेम्बोर्गिनी उरुस एसई, और मर्सिडीज बेंज जैसी कारें पहले से मौजूद हैं।
हार्दिक नई फरारी कार में अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ राइड पर निकले, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। वह खुद ड्राइव करते हुए नजर आए। माहिका टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद हार्दिक के संग मैदान पर दिखी थीं। 32 वर्षीय ऑलराउंडर ने भारत की खिताबी जीत अहम योगदान दिया। उन्होंने टूर्नामेंट में 9 मैचों में 160.74 के स्ट्राइक रेट से 217 रन जुटाए। उन्होंने दो अर्धशतक लगाए और जरूरत पड़ने पर जबर्दस्त स्पैल डाले। हार्दिक ने टूर्नामेंट में कुल नौ विकेट झटके।
हार्दिक ने लगातार दो टी20 वर्ल्ड कप को व्यक्तिगत वादा पूरा होने जैसा करार दिया था। उन्होंने टूर्मामेंट समाप्त होने के बाद कहा, ''बारबाडोस में जीत (2024 के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ) के बाद मैंने खुद से वादा किया था कि मैं जिस भी टूर्नामेंट में खेलूंगा, जीतने के लिए खेलूंगा और ट्रॉफी उठाऊंगा। अहमदाबाद में न्यूजीलैंड के खिलाफ यह जीत इस बात का सबूत है कि मैंने खुद से जो वादा किया, वो सच हो गया है। और यह तो बस शुरुआत है।'' हार्दिक उन चार भारतीय खिलाड़ियों में से एक हैं जिन्हें आईसीसी की 2026 टी20 वर्ल्ड कप की टीम में शामिल किया गया है।
उन्होंने अमेरिका में 2024 विश्व कप से पहले खुद की मुश्किलों के बारे में भी बताया। हार्दिक ने टूर्नामेंट के पिछले चरण में बल्ले और गेंद दोनों से अच्छे रहे थे। उन्होंने 7.64 की इकॉनमी रेट से 11 विकेट लिए और 48.00 की औसत से 144 रन बनाए थे। उन्होंने कहा, ''जब हमने 2024 में टी20 विश्व कप जीता तो मुझे व्यक्तिगत तौर पर बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। उस टूर्नामेंट से पहले बहुत कुछ हुआ था और चीजें मेरे हिसाब से नहीं हो रही थीं। 2024 विश्व कप शुरू होने से पहले मैंने मन बना लिया था कि मैं वापसी करूंगा।''
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