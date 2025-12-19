Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Hardik pandya Blows a Flying Kiss to girlfriend Maheika Sharma After Record Fifty vs south africa
चौके-छक्कों की बरसात और फिर प्यार का इजहार, हार्दिक ने माहिका शर्मा को दी फ्लाइंग किस

चौके-छक्कों की बरसात और फिर प्यार का इजहार, हार्दिक ने माहिका शर्मा को दी फ्लाइंग किस

संक्षेप:

हार्दिक पांड्या की तूफानी पारी और उसके बाद स्टैंड्स में बैठीं माहिका शर्मा की ओर उनके 'फ्लाइंग किस' ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। नताशा स्टेनकोविक के साथ तलाक के बाद हार्दिक माहिका को डेट कर रहे हैं।

Dec 20, 2025 12:02 am ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने शुक्रवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांचवें टी20 मैच के दौरान धमाकेदार पारी खेली। उन्होंने अफ्रीकी गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बनने का रिकॉर्ड कायम किया। लाइव मैच के दौरान हार्दिक पांड्या के कई शॉट पर कैमरा उनकी गर्लफ्रेंड की तरफ भी जा रहा था, जोकि उनका सपोर्ट करने के लिए स्टेडियम में मौजूद थीं। हार्दिक पांड्या ने सिर्फ 16 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। फिफ्टी लगाने के बाद हार्दिक ने मैदान पर कुछ ऐसा किया, जिसे देखकर फैंस हैरान रह गए। उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा को फ्लाइंग किस किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

हार्दिक पांड्या ने अपना सातवां अर्धशतक सिर्फ 16 गेंदों में बनाया। यह युवराज सिंह के 12 गेंद में बनाये गए अर्धशतक के बाद किसी भारतीय बल्लेबाज का सबसे तेज पचासा है। युवराज ने 2007 में किंग्समीड में इंग्लैंड के खिलाफ यह कारनामा किया था जब उन्होंने छह गेंद में छह छक्के लगाये थे। पांड्या ने 25 गेंद में पांच चौकों और पांच छक्कों की मदद से 63 रन बनाये। हरफनमौला खिलाड़ी हार्दिक ने अर्धशतक पूरा करने के बाद अलग तरीके का जश्न मनाया। उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा फ्लाइंग किस दी और माहिका ने भी प्यार का इजहार किया। दोनों के बीच प्यार का ये पल काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

ये भी पढ़ें:अहमदाबाद में हार्दिक का तूफान, युवराज के बाद सबसे तेज फिफ्टी ठोकने वाले भारतीय

हार्दिक ने चौथे विकेट के लिये तिलक के साथ 44 गेंद में 105 रन की साझेदारी की । तिलक ने 42 गेंद में दस चौकों और एक छक्के के साथ 73 रन जोड़े। पांड्या की तूफानी पारी के बीच तिलक ने एक छोर संभाले रखा और स्ट्राइक रोटेट करते रहे । इससे पहले अभिषेक शर्मा (34) और संजू सैमसन (37) ने छठे ओवर में ही भारत को 63 रन तक पहुंचा दिया था।

ये भी पढ़ें:वनडे के बाद टी20 में भी भारत का जलवा, अफ्रीका के खिलाफ 3-1 से जीती T20I सीरीज

ऑटनील बार्टमैन ने हार्दिक को आउटकर इस साझेदारी का अंत किया। हार्दिक पंड्या ने 25 गेंदों में पांच चौके और पांच छक्के उड़ाते हुए 63 रनों की विस्फोटक पारी खेली। इसी ओवर की पांचवीं गेंद पर तिलक वर्मा रन आउट हो गये। तिलक वर्मा ने 42 गेंदों में 10 चौकों और एक छक्के की मदद से 73 रन बनाये। भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में पांच विकेट पर 231 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। शिवम दुबे 10 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत ने पांचवें टी20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 30 रनों से हरा दिया। इसी के साथ भारत ने पांच मैचों की सरीजी 3-1 से अपने नाम कर ली।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
Hardik Pandya
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |