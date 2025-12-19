चौके-छक्कों की बरसात और फिर प्यार का इजहार, हार्दिक ने माहिका शर्मा को दी फ्लाइंग किस

संक्षेप: हार्दिक पांड्या की तूफानी पारी और उसके बाद स्टैंड्स में बैठीं माहिका शर्मा की ओर उनके 'फ्लाइंग किस' ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। नताशा स्टेनकोविक के साथ तलाक के बाद हार्दिक माहिका को डेट कर रहे हैं।

स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने शुक्रवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांचवें टी20 मैच के दौरान धमाकेदार पारी खेली। उन्होंने अफ्रीकी गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बनने का रिकॉर्ड कायम किया। लाइव मैच के दौरान हार्दिक पांड्या के कई शॉट पर कैमरा उनकी गर्लफ्रेंड की तरफ भी जा रहा था, जोकि उनका सपोर्ट करने के लिए स्टेडियम में मौजूद थीं। हार्दिक पांड्या ने सिर्फ 16 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। फिफ्टी लगाने के बाद हार्दिक ने मैदान पर कुछ ऐसा किया, जिसे देखकर फैंस हैरान रह गए। उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा को फ्लाइंग किस किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

हार्दिक पांड्या ने अपना सातवां अर्धशतक सिर्फ 16 गेंदों में बनाया। यह युवराज सिंह के 12 गेंद में बनाये गए अर्धशतक के बाद किसी भारतीय बल्लेबाज का सबसे तेज पचासा है। युवराज ने 2007 में किंग्समीड में इंग्लैंड के खिलाफ यह कारनामा किया था जब उन्होंने छह गेंद में छह छक्के लगाये थे। पांड्या ने 25 गेंद में पांच चौकों और पांच छक्कों की मदद से 63 रन बनाये। हरफनमौला खिलाड़ी हार्दिक ने अर्धशतक पूरा करने के बाद अलग तरीके का जश्न मनाया। उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा फ्लाइंग किस दी और माहिका ने भी प्यार का इजहार किया। दोनों के बीच प्यार का ये पल काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

हार्दिक ने चौथे विकेट के लिये तिलक के साथ 44 गेंद में 105 रन की साझेदारी की । तिलक ने 42 गेंद में दस चौकों और एक छक्के के साथ 73 रन जोड़े। पांड्या की तूफानी पारी के बीच तिलक ने एक छोर संभाले रखा और स्ट्राइक रोटेट करते रहे । इससे पहले अभिषेक शर्मा (34) और संजू सैमसन (37) ने छठे ओवर में ही भारत को 63 रन तक पहुंचा दिया था।