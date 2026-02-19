होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

टी-20 क्रिकेट में 6000 रन और 200 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बने हार्दिक पांड्या

Feb 19, 2026 06:33 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बुधवार (18 फरवरी) को भारत बनाम नीदरलैंड मुकाबले में भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने इतिहास रच दिया। हार्दिक ने मैच के दौरान 30 रनों की पारी खेली और टी-20 क्रिकेट में 6000 रन बनाने वाले और 200 विकेट लेने वाले भारत पहले भारतीय बनने की ऐतिहासिक उपबल्धि हासिल की।

टी-20 क्रिकेट में 6000 रन और 200 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बने हार्दिक पांड्या

बुधवार (18 फरवरी) को भारत बनाम नीदरलैंड का मुकाबला खेला गया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने इतिहास रच दिया। हार्दिक ने मैच के दौरान 30 रनों की पारी खेली और एक बड़ा मुकाम अपने नाम कर लिया। इस 30 रनों की पारी के साथ हार्दिक पांड्या टी-20 क्रिकेट में 6000 रन बनाने वाले और 200 विकेट लेने वाले भारत के पहले ऑलराउंडर बन गए हैं।

नीदरलैंड के खिलाफ हार्दिक पांड्या ने सिर्फ 30 रनों की पारी खेली, जिसमें 3 छक्के जड़े। उन्होंने इस मैच में गेंदबाजी से भी पूरा सहयोग किया और 3 ओवर में 40 रन देकर एक विकेट हासिल किया। मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और निर्धारित 20 ओवरों में 66 विकेट के नुकसान पर 193 रन बनाए। 194 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी नीदरलैंड की टीम ने भारतीय गेंदबाजों को कड़ी टक्कर दी और निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 176 रन बनाए। हालांकि, वे मैच को 17 रनों से हार गए, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के सामने अच्छी बल्लेबाजी का मुजाहिरा पेश किया।

हार्दिक पांड्या के अब तक के करियर की बात करें तो उन्होंने साल 2013 में घरेलू टी-20 क्रिकेट में बड़ौदा के लिए मध्य प्रदेश के खिलाफ टी-20 डेब्यू किया। उन्होंने घरेलू क्रिकेट में बेहतर खेल दिखाया जिसके बाद साल 2015 में मुंबई इंडियंस की आईपीएल टीम में चयनित हुए और चर्चा में आए। जनवरी 2016 में उन्होंने आईपीएल खेलने के 1 साल के अंदर ही भारतीय टीम के लिए टी-20 क्रिकेट में डेब्यू कर लिया। हार्दिक पांड्या 2016 टी-20 विश्व कप में भारतीय टीम का हिस्सा रहे और कुछ मैच भी अपने दम पर जिताए।

ये भी पढ़ें:वरुण चक्रवर्ती आधुनिक युग के महान खिलाड़ी हैं, बुमराह भी उनसे घातक नहीं-श्रीकांत
ये भी पढ़ें:अभिषेक शर्मा को आसानी से क्यों आउट कर पा रहे हैं गेंदबाज? अश्विन ने बताई ये वजह

साल 2018 में होने वाले मेगा ऑक्शन से पहले मुंबई इंडियंस ने उन्हें रिटेन किया। 2022 में वे गुजरात जायंट्स आईपीएल टीम के कप्तान बने और उसे पहले ही सीजन में चैंपियन भी बनाया। आईपीएल 2024 में वे वापस मुंबई इंडियंस लौटे और वहां के कप्तान बने जिसके बाद काफी ट्रोलिंग भी हुई। हार्दिक पांड्या ने 2024 T20 वर्ल्ड कप फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ गेंदबाजी से भारत को जीत दिलाई।

ये भी पढ़ें:हार्दिक पांड्या ने NED के खिलाड़ी को गिफ्ट की साइन्ड जर्सी तो निकल पड़े आंसू

बता दें कि हार्दिक अब दुनिया के सबसे अच्छे तेज गेंदबाजी ऑलराउंडरों में शुमार हैं। उन्होंने T20I में भारत की कप्तानी भी की, जहां 16 मैचों में 10 जीते। 2026 में यह मुकाम हासिल करके हार्दिक ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वे भारतीय क्रिकेट के बड़े सितारे हैं।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

और पढ़ें
T20 World Cup Icc T20 World Cup T20 World Cup 2026
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, लाइव स्कोर, क्रिकेट शेड्यूल, T20 वर्ल्ड कप 2026, T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल और T20 वर्ल्ड कप 2026 प्वाइंट टेबल की पूरी जानकारी और खिलाड़ियों के आंकड़े हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।